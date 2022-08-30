Норвегия собралась "отключить рубильник" Европе

18:29 31.08.2022

Север помнит: Норвегия собралась "отключить рубильник" Европе

Энергетическое партнерство между скандинавским королевством и ЕС переживает худшие времена



Дмитрий Мигунов



В обеспечении энергетической безопасности Евросоюза особые надежды возлагались на Норвегию. Страна, формально не входящая в ЕС, но при этом являющаяся крупнейшим в Западной Европе производителем углеводородов и одним из крупнейших - электроэнергии, могла бы по крайней мере частично закрыть потребности континента. Но "что-то пошло не так": норвежцы намерены извлечь максимум выгоды из текущих цен на нефть и газ и угрожают "отключить свет" для остальных европейцев. В чем причина таких действий, разобрались "Известия".



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Норвегия с 1970-х годов, после открытия месторождений нефти и газа в Северном и Норвежском морях, стала ключевым поставщиком энергии для бедного в этом отношении Евросоюза. Около 10–15% всех потребностей ЕС покрывается за счет северного королевства. К примеру, Норвегия добывает 2 млн баррелей нефти в день (около 2% мировой добычи), из которых 1,2 млн баррелей поставляется в Евросоюз напрямую, а еще 200 тыс. - в виде нефтепродуктов. Это составляет примерно 15% от всего потребления нефти в ЕС, включая и добытую на месте.



Еще больше зависимость от норвежского газа. Месторождения Тролль, Слейпнир и другие в 2021 году обеспечивали Европу более чем 114 млрд кубометров газа, что составляло примерно четверть от всего спроса союза. Это лишь на треть меньше поставок из России, достигавших 155 млрд кубометров в год. При этом в 2022 году экспорт даже увеличился. Например, в мае Норвегия поставила 9 млрд кубометров, что является лучшим показателем для этого месяца за последние пять лет.



Вкупе с запредельными ценами на газ, которые регулярно переходят за отметку в $3000 за тысячу кубометров (аналог более $400 за баррель нефти - оцените диспаритет двух важнейших углеводородов!), это существенно увеличило доходы страны от экспорта. Согласно прогнозам правительства страны, в текущем году они должны составить €100 млрд. Для сравнения, в 2021 году, также весьма доходном из-за высоких цен, они не превышали €30 млрд.



Делиться надо?



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Такая прибыль возмутила европейцев, которые испытывают значительные затруднения из-за дороговизны газа. Еще в мае польские власти выразили недоумение по поводу норвежских сверхдоходов. Ирония в том, что именно Польша призывала к полному эмбарго на российский газ, надеясь заменить его норвежским. Летом, когда ситуация вокруг российских поставок начала обостряться, призывы к норвежцам "поделиться" стали раздаваться и из других стран ЕС, а также Великобритании, еще одного крупного покупателя норвежского газа. Речь пошла об установке предельных уровней цен по аналогии с тем, который предложили ввести в отношении российской нефти.



Норвежцы эти предложения отвергают. 26 августа министр энергетики страны Терье Осланд сказал, что контракты с фиксированной ценой на время кризиса подписываться не будут. Скандинавы, кстати, попеняли ЕС его же политикой. Дело в том, что 95% норвежского природного газа поставляется по трубопроводам, то есть даже большая доля, чем в России. Соответственно, королевство было заинтересовано в оформлении долгосрочных контрактов, не подверженных ценовым колебаниям. Но в 2010-е годы ЕС сделал иной выбор, предпочтя свободный рынок газа и ориентацию на спотовые цены. В тот момент это казалось отличной идеей, поскольку стоимость газа постоянно снижалась из-за мощной экспансии СПГ на местный рынок. Однако с 2021 года тренд начал разворачиваться - сжиженного газа оказалось уже недостаточно для компенсации недостаточных поставок по другим направлениям. Сейчас Норвегия не против вернуться к системе долгосрочных договоров, но остается вопрос, на каких условиях все это будет оформлено, - прогнозировать спотовую цену на газ в нынешней ситуации не рискнет никто. Если речь идет о ценах выше $1000 за тысячу "кубов", то пойти на такое европейцы решатся только от полного отчаяния, а более дешевые варианты вряд ли понравятся самим норвежцам.



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Есть и еще две проблемы. Во-первых, говоря о сверхдоходах Норвегии от нефти и газа, не стоит забывать одновременные колоссальные потери норвежского Фонда будущих поколений, главного источника будущего благосостояния страны. Из-за спада на мировых рынках ценных бумаг фонд потерял сумму, эквивалентную $180 млрд, что почти вдвое превышает заработки страны (не дополнительные, а вообще) от нефти и газа в этом году. То есть в конечном итоге Норвегия оказывается в финансовом проигрыше, и добровольное сокращение цен ради поддержки ЕС и Великобритании в таких условиях будет политически крайне невыгодным шагом. Во-вторых, цены на электроэнергию в стране бьют рекорды, и скидки для Европы будут смотреться чем-то похожим на издевку над собственными потребителями.



Пока Норвегия собирается ограничивать не цены на газ, а экспорт. Из-за ремонта на буровых, который неоднократно откладывался с начала года, производство газа в стране может упасть на 10–20% (а на пике почти на треть), что дополнительно осложнит ситуацию с ценами на европейском рынке.



Электричество пахать и сеять будет



Но газ - не единственная энергетическая проблема в отношениях Норвегии и ЕС. Еще более драматично развивается ситуация с поставками электроэнергии. Цены на нее в Европе также бьют рекорды: на 30 августа они достигали в Германии €650 за мегаватт-час, что в 10 раз выше прошлогоднего уровня. Это абсолютный рекорд всех времен даже с учетом инфляции. Разумеется, и здесь взоры европейцев обратились на север.



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Норвегия - уверенно энергопрофицитная страна и в части электричества тоже. Бурные горные реки, скандинавские ледники и влажный морской климат обеспечивают мощный ресурс гидроэнергетики, которая может работать круглый год, что является уникальным преимуществом страны с относительно большой территорией и населением всего в 5 млн человек. Лишняя электроэнергия может экспортироваться. Долгое время Норвегия поставляла электричество в Швецию и Финляндию. В 2021 году по дну Северного моря был проложен кабель с напряжением в 525 киловольт, который соединил норвежские и немецкие электросети. Избыточность осадков в стране в 2020–2021 годах позволила без проблем поставлять электроэнергию за море. Для той же ФРГ это оказалось крайне кстати, поскольку компенсировало нестабильность "зеленых" электростанций, усугубившуюся слабым ветром.



В этом году ожидалось, что Норвегия сможет компенсировать дефицит электроэнергии в континентальной Европе, но природа распорядилась иначе. Засуха добралась и до Скандинавии, из-за чего уровень рек на юге страны упал и о дополнительной генерации пришлось забыть. На севере такой проблемы не было, но из-за гористого рельефа север и юг плохо соединены между собой. Таким образом, рост цен, угрожающий национальной индустрии и благосостоянию граждан (которые в подавляющем большинстве живут на юге) оказался актуален и для Норвегии.



В начале августа правительство страны предложило ограничить экспорт электроэнергии, если гидроэлектростанции в ближайшие месяцы не увеличат выработку, что немедленно вызвало взрыв негодования у соседей. Позднее министр финансов королевства Трюгве Венум уточнил, что речь идет только о поставках за море, так как Швеция и Финляндия получают электричество с энергоизбыточного до сих пор севера. Но спокойствия в Европе это не добавило - Норвегию пригрозили лишить статуса "надежного поставщика".



Однако приостановка работы нескольких предприятий (к примеру, бумажного комбината в Сарпсборге) и в целом непривычно высокие цены на электричество (в данный момент - выше, чем в Швеции и Финляндии) провоцируют Норвегию на ограничение, если не полное эмбарго на экспорт в Центральную Европу. К примеру, член комитета по энергетике и окружающей среде стортинга Арион Нильсен заявил, что прибыль от экспорта электроэнергии получают только производители и поставщики, а потребители в стране получают только высокие цены. Политическое давление может стать еще сильнее ближе к зиме, что неминуемо усложнит переговоры между странами.



Если поставки все же будут ограничены, то это почти наверняка вызовет цепную реакцию по всему Евросоюзу. В данной ситуации любой вклад в энергобаланс является жизненно важным, и дефицит может привести Европу к принципу "выживает сам по себе", благо что пример уже был подан в период распространения коронавируса.