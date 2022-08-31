Индия считает санкции лицемерными: воюет не только Россия, - Н.Уллех

21:10 31.08.2022

Wiener Zeitung

Австрия

31 августа 2022

Индийский аналитик в статье для "Винер цайтунг" объясняет, почему его страна не присоединилась к санкциям. Он задается вопросом: как так вышло, что США за их войны на Ближнем Востоке наказывать нельзя, а Россию за Украину - прямо-таки необходимо? Автор призывает США и ЕС оставить лицемерие.

Военные связи с Россией для Индии исключительно важны. Они накладывают свой отпечаток и на отношение Нью-Дели к событиям на Украине.

Если судить по дискуссиям в индийских социальных сетях о том, что люди в стране со вторым по величине населением в мире (после Китая) думают о событиях на Украине, то возникает шоковое впечатление. Индийский "человек с улицы", похоже, считает, будто эта самая Украина, прежде мало им известная восточноевропейская страна, сама виновата в своих несчастьях. Конечно, есть и такие индийцы, которые не согласны с такой точкой зрения и соглашаются с риторикой западных СМИ, но в общем и целом такие люди - в меньшинстве. Индийцы, доверяющие по украинскому вопросу западным медиа, неуютно чувствуют себя даже в среде местных интеллектуалов, испокон веков считавшихся прозападными. Большинство же говорит о братоубийственной бойне на Украине не больше, чем о войне в далеком арабском Йемене. И если есть тема, которая захватывает массы, то это не сам по себе конфликт на Украине, а позиция Китая по его поводу. Большинство индийцев рассматривают Китай как соперника своей страны.



Невольно возникает вопрос: как может Индия, самая большая демократия в мире и страна Махатмы Ганди, стоять в войне на "неверной" стороне истории? Ответ на этот вопрос прост: индийцы осознают, и здесь они правы, что современные войны придуманы не Россией. В мире полно войн, в том числе гражданских, в развязывании которых западны страны приняли участие. Когда США в прошлом году ушли из Афганистана, соседней с Индией страны, там возник новый гуманитарный и политический кризис, хаос и кровопролитие. Индия ощутила эти потрясения, приняв у себя волну беженцев. И так никто и не объяснил: какую цель преследовала война Запада в Афганистане? Чего добились руководимые США войска НАТО за более 20 лет оккупации? И удалось ли войскам НАТО после вторжения в Ирак под предлогом наличия там оружия массового поражения (которого в Ираке не оказалось) построить в стране демократическое государство? Такие вопросы волнуют людей в Индии.

А войны за нефть в Ираке и Кувейте? Они превратили Ближний Восток в пороховую бочку. Задолго до 24 февраля 2022 года, в далеком Йемене еще в 2014 году началась многоуровневая война, в которой замешаны самые различные интересы, включая американские. США в йеменской войне - совсем не невинный наблюдатель, и когда саудовцы бомбят территорию Йемена, они делают это с применением оружия из США. И ради чего все это? Ради демократии? Согласитесь: если войны плохи, то войны, ведущиеся под ложным предлогом установления демократии, еще хуже. Такие конфликты просто дьявольски циничны.



Что волнует индийцев



Индийская общественность прислушивается к таким людям, как умерший в 2020 году эксперт по России Стивен Коэн (Stephen Cohen), большой друг нашей индийской нации, или Джон Джозеф Миршаймер (John Joseph Mearsheimer). Даже голос Генри Киссинджера, совсем не являющегося другом Индии после того, что он сделал нам в 1971 году во время войны с Пакистаном, готовы услышать в Индии - благодаря трезвости его оценок. Можно предположить, что много индийцев было и среди 27 миллионов слушателей доклада Миршаймера "Почему кризис на Украине является провалом Запада", размещенного в YouTube в 2015 году, в котором он - так же как и Коэн - предостерегал от войны, могущей возникнуть из-за попытки НАТО окружить Россию.



Средний индиец ставит те же вопросы, что и эксперты: стали бы США терпеть китайскую военно-воздушную базу в Мексике? Если они хотят, чтобы Украина вступила в НАТО, то почему так тянут с ее приемом? Может быть, они используют Украину как шахматную фигуру, чтобы обескровить Россию? Почему страны Европы так безоговорочно следуют за США? Таковы типичные вопросы, которые люди в Индии задают на семинарах и в социальных сетях.



Без моральной оценки



Конечно, все дебаты можно было бы свести к одному вопросу - к теме морального или аморального поведения. Разве можно предать ценности Ганди, отрицавшего насилие? Ганди верил, что нельзя заключить мир с войной. Но он умер за грехи своих соотечественников, когда те, словно заколдованные монстры, убивали друг друга из-за принадлежности к разным религиям. Его смерть принесла мир в Индию, которая в 1947 году была разделена покидающими страну британскими колонизаторами. Поэтому наша позиция однозначна: если Запад порой закрывает глаза на аморализм своего дипломатического союзника, то Индия не преминет поступить так же.



Кроме того, если США думают, что могут диктовать Индии условия или принудить ее к прекращению отношений с Россией, то наш ответ прост: мы не американские вассалы. США не могут ожидать, чтобы Индия автоматически зачисляла врагов Вашингтона в свои враги. У нас свои собственные стратегические интересы - так же, как у американцев - свои. Для Индии военные отношения с Россией имеют решающее значение, так как эти отношения поддерживаются в течение нескольких десятилетий. И если страны в Европе покупают русский газ, несмотря на санкции, то мы тоже подсуетимся, чтобы покупать русскую нефть по более низким ценам.



Можно сказать, что большинство индийского населения разделяет такую позицию правительства. В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах - в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеш в 1971 году. Индия имеет прочные военные и дипломатические связи с Кремлем. Поэтому теперь многие известные индийцы, а особенно военные в отставке, еще помнящие поддержку бывшего Советского Союза, заявили публично, что Индии нельзя бросать в беде друга и наставника во время кризиса.



Неудивительно, что представленная телеканалом Al Jazeera статья Сомдипа Сена (Somdeep Sen), профессора кафедры международного развития Университета Роскилле, объясняющая природу глубоких отношений между двумя странами, вызвала в Индии большой отклик. Так же, как и высказывание папы Франциска в интервью итальянской газете Corriere della Sera о том, что НАТО спровоцировала путинский военный ответ на Украине своим "лаем у ворот России".

В Индии не понимают, почему США не прилагают всех усилий, чтобы остановить гибель людей на Украине. Ведь украинский конфликт отвлекает американцев от борьбы с их главным противником Китаем - общим врагом США и Индии. Вместо этого правительство в Вашингтоне продолжает поставлять оружие украинской армии, несмотря на жертвы, которыми становятся мирные жители, попавшие в зону поражения этого оружия. Военные действия на Украине, которые Россия планировала как спринт, превратилась для нее в ультра-марафон. Индия против войны. Но Индия и против двуличной дипломатии.



Автор - Уллех Н.П. (Ullekh N.P.)*

*Уллех Н.П. (Ullekh N.P) - писатель, журналист и политический комментатор в Нью-Дели.