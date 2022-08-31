Золото кыргызского "Кумтора" обнаружено в Швейцарии, - Виктория Панфилова

21:39 31.08.2022

31.08.2022



В Киргизии ждут ответа на вопрос, где оказался миллиард долларов

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Киргизия отметила 31-ю годовщину независимости. Президент Садыр Жапаров на церемонии поднятия флага заявил, что золоторудное месторождение "Кумтор" навсегда возвращено в полную собственность страны. Глава государства не случайно затронул эту тему в торжественной речи. Дело в том, что из Киргизии было вывезено 19 т золота "Кумтора" на сумму 1,2 млрд долл. Власти эту информацию засекретили якобы "в целях безопасности". Однако объясниться им придется, поскольку полученные деньги могут быть использованы для борьбы за власть.

"Парламенту Киргизии, который 1 сентября соберется на свою первую сессию после летних каникул, предстоит ответить на вопросы оппозиции и общества: почему власть засекретила информацию о продаже драгоценного металла, экспорт которого составил 40% от всего экспорта страны, и где вырученный за золото миллиард долларов?" – сказал "НГ" член Оппозиционного объединенного движения (ООД) Равшан Джеенбеков. По его словам, оппозиция требует, чтобы власть также обнародовала полный текст подписанного мирного соглашения между канадской компанией Centerra Gold и Киргизией и сообщила, кто и на каких условиях подписал контракт.



"Дело в том, что три-четыре месяца назад на руднике было движение бортов карьера, что создавало риски для проведения работ. Была создана государственная экологическая комиссия, итоги которой тоже не опубликованы. Возникает вопрос безопасности проведения работ на месторождении", – сказал оппозиционный политик. По его словам, власть манипулирует информацией. В качестве примера он привел недавнее интервью президента Садыра Жапарова, который, объясняя пропажу 19 т золота, заявил, что информация засекречена в целях безопасности, и рассказал о технических деталях перевозки золота.



"Национальному банку, чтобы перевезти золото стоимостью в миллиард, нужно преодолеть по воздуху несколько стран. И если они объявят, что намерены вывозить столько-то золота в такую-то страну, естественно, есть риски, что золото может не долететь до пункта назначения. В этой связи впредь перевозка золота будет тайной. Они будут доставлять золото в заграничные банки, далее продавать на мировой бирже. Вся надлежащая документация будет храниться всегда в архиве", – сказал в интервью ресурсу "Кабар" Садыр Жапаров. Однако, по словам оппозиционного политика, технические детали мало кого интересуют. Вопрос в другом: куда отправили золото и где деньги. Кроме этого, президент рассказал, почему Киргизия отказалась от 26% акций "Кумтора", они, по словам Жапарова, за 30 лет "превратились в бумажки", хотя еще в январе 2022 года стоили 650 млн долл.



"Мы требуем, чтобы власть открыто предоставляла информацию, но они думают иначе – раз "Кумтор" вернули, то остальные вопросы общества не должны касаться. Требование современности, оно такое, что власть должна во всем отчитываться, должна быть открытой и прозрачной. Мы живем в ХХI веке. Поэтому настаиваем, чтобы депутаты назначили слушания отчета Садыра Жапарова как президента и как главы исполнительной власти, по новой Конституции он совмещает эти две должности. Сможет ли парламент поднять этот вопрос, неизвестно, скорее всего духа не хватит", – отметил Джеенбеков.



Тема пропавшего золота, которую подняли журналисты признанного иноагентом радио "Азаттык", стала одной из обсуждаемых в киргизском обществе за последние дни. Новое звучание она получила после того, как 30 августа Швейцария обнародовала статистику импорта за 2021 год. Оказывается, Киргизия наторговала с этой страной на 1,2 млрд долл. Вот только 90% киргизского экспорта – это золото.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский сказал "НГ", что те, кто отправлял золото, люди, видимо, малообразованные и надеялись скрыть факт экспорта 19 т драгоценного металла. О том, что золото уже продано на Лондонской бирже, информации пока нет. С известной долей уверенности можно говорить, что его часть окажется в Великобритании на личных счетах. "А кто у нас в Лондоне? А в Лондоне – Бакиев-младший, который, как говорят, имеет серьезное влияние на экономику Киргизии в целом", – отметил эксперт.



По его словам, сегодня в Киргизии есть две основные проблемы во внутренней политике: куда и для каких целей ушло золото и незыблемость государственной границы. "Это те вопросы, которые будут задавать власти неизбежно. Парламент, начавший сегодня свою работу, поднимет эти вопросы на ближайшем заседании. Но скорее всего эти темы развития не получат, потому что законодательное собрание, точнее его парламентское большинство, контролируется главой Государственного комитета национальной безопасности Камчибеком Ташиевым", – подчеркнул Кобринский. А для него эти вопросы болезненны. В тандеме наметился раскол, и главный силовик не прочь сменить друга на высшем государственном посту. Вот только сам он этого сделать не сможет. "Все говорит о том, что конец года в Киргизии будет нескучным. С большой долей вероятности можно предположить, что в руководстве страны могут произойти перемены, причем уже в обозримом будущем. И к этому в России надо быть готовыми", – полагает Кобринский.