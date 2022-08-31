Компартия Китая учтет уроки перестройки в Советском Союзе, - Владимир Скосырев

21:42 31.08.2022

31.08.2022



Си Цзиньпин не позволит критиковать предшественников



Си Цзиньпин скорее всего останется генсеком КПК еще на пять лет.

Заседание Политбюро КПК, на котором было объявлено о начале ХХ съезда 16 октября, показало, что коренных изменений в политике партии не произойдет. Упор будет сделан на стабильности и преемственности в руководстве. Си утвердят генсеком на третий срок, а он провозгласит целью построение общества всеобщего благосостояния. В отчетном докладе Си по традиции ни одно зарубежное государство упоминаться не будет. Ожидается, что на место премьер-министра Ли Кэцяна придет новый человек. Но о происшедших перестановках можно будет судить только после пленума ЦК, который состоится по окончании съезда.



Нынешняя осень ожидается в Поднебесной богатой на внутриполитические события. Съезд – это грандиозное мероприятие, которое случается раз в пять лет.



Но ему будет предшествовать созыв пленума ЦК 9 октября. Спрашивается, чего ради. Это тоже традиция, которая твердо соблюдается. Между съездами должно пройти семь пленумов. На последнем, октябрьском Си отчитается перед членами ЦК о подготовленном им докладе к съезду. И только по итогам этой процедуры будет составлен окончательный текст доклада.



На первый взгляд это бюрократическая формальность. Ведь критика лидера не допускается, не так ли? На деле не все так просто. Дискуссии на пленумах позволяют избежать плохо продуманных, недостаточно проработанных решений, которые могут пагубно сказаться на жизни страны. За примерами в нынешней международной обстановке далеко ходить не нужно.



Характерны стандартные и не очень понятные широкой массе идеологические установки, обнародованные после заседания политбюро. Партия, указало оно, будет руководствоваться "марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями "тройного представительства" и научной концепцией развития, а также всесторонне претворит в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху".



Эта формулировка говорит, во-первых, о том, что нынешнее руководство сохраняет верность теории, которой ранее следовала и КПСС, а во-вторых, оно от наследия ни одного из предыдущих вождей страны не отказывается. Ведь концепцию тройного представительства выдвинул генсек Цзян Цзэминь, правивший с 1989 года, а научную концепцию развития – генсек Ху Цзиньтао, предшественник Си. С точки зрения нынешнего лидера, отвергать или тем более обличать предыдущих вождей не только нежелательно, а даже опасно. Взгляните на судьбу Советского Союза.



Не удивительно, что именно в таком ключе прокомментировала кончину первого президента СССР Михаила Горбачева газета Global Times, голос Пекина для заграницы. Горбачеву удалось закончить холодную войну, обеспечить вывод советских войск из Афганистана, но он слишком доверял Западу, американцам, а те его обманули, утверждает газета. По словам Ван Ивэя, директора Института международных отношений Народного университета в Пекине, ошибка Горбачева состояла в том, что он действовал вопреки устоям, которым привыкли следовать советские коммунисты, и допустил ослабление партии. Другой китайский эксперт, пожелавший остаться безымянным, сказал, что нельзя было позволять безудержную критику партии и ее руководителей.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Си Цзиньпин указал на ошибки Горбачева почти десять лет назад, вскоре после того, как пришел к власти. При нем произошел провал в организационной и идеологической работе КПСС, подчеркнул китайский лидер. Был утрачен контроль над вооруженными силами, над органами безопасности. В СМИ преобладал "исторический нигилизм". В результате не нашлось ни одного храбреца, который вышел бы в защиту партии. Сам Си Цзиньпин полон решимости ничего подобного в Китае не допустить. Отсюда происшедшее за минувшее десятилетие укрепление вертикали власти, шаги к сокращению социального неравенства, которое вызывает недовольство людей и может послужить источником нестабильности. Китайская система требует, что каждый партийный руководитель вносит свой вклад в развитие китайского социализма. Си Цзиньпину не нужно этого делать, он получил звание ведущего теоретика на предыдущем съезде, состоявшемся пять лет назад. Однако идеология – это одно, а кадровый вопрос – другое. На предстоящем съезде о кадрах пойдет речь. А узнает о них общество только тогда, когда сразу после съезда будет созван пленум ЦК, который изберет новый состав политбюро и постоянный комитет политбюро".



Отвечая на вопрос, можно ли на съезде ожидать перемен в китайско-российских отношениях, эксперт сказал, что в докладах лидера съезду никогда не упоминались конкретные иностранные государства. Съезды посвящены проблемам внутренней жизни страны.



Западная пресса обсуждает возможные перестановки в руководстве. New York Times прогнозирует, что премьер-министру Ли Кэцяну, которому 67 лет, придется освободить место для более молодого человека.