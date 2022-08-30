Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов

22:36 31.08.2022

Умер первый министр энергетики Казахстана Кадыр Байкенов, сообщил журналист Олег Червинский.



"Ушел из жизни первый министр энергетики и топливных ресурсов независимого Казахстана Кадыр Каркабатович Байкенов", - написал Червинский в среду на своей странице в среду.



Он добавил, что его воспоминания легли в том числе в основу книги журналиста "Черная кровь Казахстана", отметив, что при непосредственном участии Байкенова проходили переговоры с "Шевроном" о создании совместного предприятия для разработки Тенгиза.



"Сразу после создания СП "Тенгизшевройл" началась работа по созданию Каспийского трубопроводного консорциума, который призван был доставить тенгизскую нефть на мировые рынки. Сейчас по нефтепроводу КТК экспортируется более 80% всей казахстанской нефти, и страна в изменившихся геополитических условиях стала заложником этой ситуации. Потеряв должность в результате интриг, Кадыр Каркабатович ушел в частный бизнес, консультировал иностранных инвесторов, решивших зайти в нефтянку. Был председателем правления Конфедерации работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан. Последняя наша встреча состоялась четыре года назад, в августе 2018-го. И вот – трагическая новость. Иманды болсын…" - написал Червинский.



Кадыр Байкенов родился в 1944 году в Восточно-Казахстанской области.



Начав трудовую карьеру в 1967 году на Алматинском заводе тяжелого машиностроения, где он проработал до 1985 года, в разные годы он был секретарем Алма-Атинского обкома компартии Казахстана, заместителем председателя совета министров Казахской ССР и занимал другие посты, уже в независимом Казахстане он был вице-премьером, первым министром энергетики и топливных ресурсов, возглавлял комитет по оборонной промышленности при правительстве, возглавлял ЗАО "Казатомпром", а с 1999 по настоящее время был президентом ТОО "Компания "Инвестконсалтинг".



Помимо этого он занимал важные посты в различных отраслевых объединениях в сфере промышленности.



10 октября Байкенову должно было исполниться 78.