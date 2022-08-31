 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Донбассу очень нужна новая идеология России, - Сергей Миркин
00:03 01.09.2022

Донбассу очень нужна новая идеология России
Сергей Миркин
журналист, Донецк
31 августа 2022,

В Telegram-каналах обсуждается: правильно ли, что на освобожденных территориях ЛДНР городам, поселкам и улицам, названия которых были изменены в ходе декоммунизации майданной Украиной, возвращаются советские названия? Никто не предлагает оставлять названия, данные Киевом, но есть серьезные сомнения в целесообразности возвращения советских топонимов.

Аргументы следующие: СССР не существует больше 30 лет, коммунистическая идеология уже давно не государственная. Соответственно, нет смысла чествовать функционеров той эпохи. Многие, что с оружием в руках воюют за освобождение Донбасса и Таврии, не разделяют левых взглядов, а некоторые негативно относятся к советскому прошлому. У России и ЛДНР должен быть свой пантеон героев, список знаковых дат в истории, которые можно использовать для названий улиц и городов. Однако стоит вспомнить, как все начиналось.

В 2014 году, когда сторонники Майдана начали сносить памятники Ленину, их противники – наоборот – пытались их защитить. И дело тут вовсе не в Ленине. Это был маркер: если ты за "ленинопад", значит, поддерживаешь государственный переворот, если защищаешь памятники, значит, против Майдана. Так, снос памятника Ленину в Харькове в сентябре 2014 года стал последним гвоздем в крышку Антимайдана, после этого любое организованное сопротивление власти было нивелировано.

Затем на Украине на государственном уровне стали проводить декоммунизацию. Эпоха СССР, как и любая другая, имеет как позитивные, так и негативные стороны. Но все усилия сторонников переворота были направлены на то, чтобы в памяти людей осталась только черная сторона и напрочь стерта белая – промышленный подъем, победа в Великой Отечественной, а также то, что все это было достигнуто вместе с жителями России и других республик. Поэтому декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. В свете этого к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Потом, когда затихнут пушки, наступит мирная жизнь, пусть жители городов и поселков сами решают, оставлять советские названия своих улиц и площадей или менять. Это их право, но в мирное время.

Однако из вопроса о советских названиях вытекает куда более серьезный вопрос – нужна государственная идеология. И речь не об ЛДНР. Во-первых, республики с 2015 года находились между Минскими соглашениями, по которым юридически являлись частью Украины, и реальностью – они с этой Украиной воевали. В такой ситуации не до разработки системных идеологических доктрин. Кроме того, ЛДНР все равно в обозримом будущем станут частью России. Вопрос только, в каком месяце это произойдет и в каком виде.

Речь о России в целом. Представляется, что сегодня государственная идеология РФ состоит из трех элементов. Первый – память о героическом прошлом и достижениях как времен Российской империи, так и СССР. Второй – борьба с реваншизмом нацизма и фашизма в мире. Третий – защита традиционных ценностей. Это правильно. Но полноценной мировоззренческой системой этот набор элементов пока не стал. Идеология должна давать ответы на большой спектр вопросов. Каковы взаимоотношения человека и государства? Что должно превалировать – интересы общества или индивидуума? Должно ли право собственности быть незыблемым или может быть нарушено в интересах государства и общества? Как должны складываться взаимоотношения центра и регионов? Какая в перспективе видится система государственного устройства? И вообще – каков образ нашего общего будущего? Затем идеологические постулаты должны быть конвертированы в нормы права, а лучше всего, и морали. И главное, нужна какая-то основная идея, которая будет привлекательной для людей, даст главное – надежду на будущее.

В истории России были две государственные идеологии: имперская и коммунистическая. Ни первая, ни вторая на современном этапе, естественно, не подойдут. Возникает много вопросов. Идеологическая система должна быть предложена сверху или снизу? Внедрение государственной идеологии может привести к расколу в обществе? И вообще – нужна ли государственная идеология?

Вот на последний вопрос я как житель Донецка, который никуда не уезжал из города с 2014 года, могу ответить утвердительно. Да. Нужна. Особенно сейчас, когда планету трясет – в том числе и от отсутствия принимаемой всеми идеологии. СВО Украиной не закончится, впереди долгая борьба с Западом, политики которого не могут смириться с потерей роли мирового гегемона. В такой ситуации государственная идеология должна выполнять две функции. 1) Давать ответы на сложные вопросы для граждан внутри страны. 2) Ее можно использовать как экспортную для борьбы за влияние в мировой политике. В любом случае полноценная доктрина нужна как можно раньше, но при этом она не должна быть профанацией, а должна зажечь огонь в сердцах людей. Во всяком случае, нам в Донбассе эта идеология очень нужна.

Источник - взгляд
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