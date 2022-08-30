Il Tirreno: Зеленский сдал свою виллу в Италии россиянам

00:12 01.09.2022

В Италии появилась информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой якобы сдали свою виллу в Форте дей Марми паре из России. Клиенты провели там весь август, за что заплатили хозяевам 50 тысяч евро, сообщает издание Il Tirreno,



При этом местный агент по недвижимости заявил, что если на вилле слышали русский язык, то это могли быть гости. На самом деле дом якобы сдан "паре из Лондона". Местные СМИ также напоминают, что недавно украинский лидер требовал от стран Европы, в том числе, Италии не впускать российских туристов к себе.



В феврале Илья Кива, являвшийся на тот момент украинским депутатом, заявлял, что состояние президента Украины за последние два года пополнились на 1,2 млрд долларов. Также Зеленский, по словам Кивы, располагает виллой в Майами за 34 млн долларов, восемью комплектами ювелирных украшений Graff общей стоимостью 5,6 миллиона рублей.



В 2021 году сообщалось, что Зеленский выставил свою виллу с бассейном на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане на продажу. Как отмечало украинское издание "Страна", за особняк просили 4,5 миллиона евро.



Сам коттедж площадью 480 квадратных метров. Там два этажа. На первом есть гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу. А еще там расположена кухня, одна спальня со своей ванной комнатой и еще один дополнительный санузел, а также прачечная.



На втором этаже есть четыре спальни. В доме построен цокольный этаж. Там расположены СПА-зона с сауной и джакузи, а также тренажерный зал, ванная комната и апартаменты для персонала. Есть в коттедже столы для массажа.



Само поместье расположено в 400 метрах от моря. Согласно декларации за 2018 год, Зеленский с супругой Еленой владеют домом с августа 2015 года. Возможно, тогда за виллу они заплатили 3,164 миллиона евро.