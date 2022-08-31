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Как БРИКС может помочь России обыграть Запад, - Геворг Мирзаян
00:59 01.09.2022

Объединение БРИКС работает в пользу России
31 августа 2022,
Текст: Геворг Мирзаян
На Западе возмущаются, что целый ряд крупнейших стран помогают Москве обходить антироссийские санкции. Речь идет, прежде всего, о странах объединения БРИКС, и представители Индии, например, действительно делают подобные заявления. Помощь оказывается в реальности – но какая именно и почему некоторые другие страны для России даже важнее?

БРИКС собирается помогать России обходить санкции. Именно такой вывод ряд российских и западных экспертов сделали из слов главы индийской делегации Пурнимы Ананд на российском форуме "Технопром". "Партнеры по БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций", – рассказала она.

"Большинство стран создают различные механизмы для обхода санкций. Они варьируются от использования бартерной торговли до торговли в собственной валюте. Особенно это касается Бразилии, Китая, ЮАР и Индии (группа БРИКС), общий ВВП которых составляет более 24% от мирового показателя, а доля в международной торговле – около 16%", – возмущается американская The Hill.

На самом же деле все несколько сложнее. Москва действительно рассчитывает на помощь своих партнеров по БРИКС в деле снижения вреда от западных санкций, однако помощь эта достаточно многогранна.

Прежде всего, речь, конечно, идет о расчетах в национальных валютах (о чем и рассказывала госпожа Ананд в своей цитате, утверждая, что после реализации механизма взаиморасчетов в рублях и рупиях необходимость использования доллара для этих целей отпала). "Расчеты в национальных валютах – это основной механизм адаптации к санкциям, который сейчас востребован", – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев. Основной он потому, что позволяет обходить доллар как средство расчета – а значит, и обходить американское казначейство, которое следит за долларовыми операциями.

"Торгово-экономические отношения со странами БРИКС могут быть независимы от Запада и западной финансовой инфраструктуры, которая контролируется американским казначейством.

Если торговые расчеты происходят в национальных валютах, то они неподконтрольны Соединенным Штатам, и американское казначейство не может заблокировать соответствующие переводы", – рассказывает газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Конечно, с одной стороны, эти действия мешают реализовать концепцию единой мировой торговой валюты (наличие которой резко упрощает процесс международной торговли и экономического взаимодействия). Однако в ситуации, когда эта валюта контролируется одним-единственным государством в его эгоистичных целях, иного выхода не остается.

Также страны БРИКС помогают России в обходе санкций тем, что продолжают импортировать ее товары – и даже наращивают импорт вопреки американскому давлению. "Страны БРИКС действительно чрезвычайно ценные для России партнеры в деле минимизации эффекта от западных санкций. Во-первых, потому что страны БРИКС нарастили и продолжают наращивать импорт российских энергоносителей и прочих товаров российского экспорта. Во-вторых, потому что страны БРИКС продолжают сотрудничать с российскими предприятиями российского ВПК и импортируют российскую военную продукцию", – продолжает Дмитрий Суслов.

Интерес к работе БРИКС проявили 13 новых стран
Однако в понимании россиян помощь в обходе санкций – это не столько торговля в национальной валюте и покупка российских товаров, сколько налаживание "параллельного импорта", то есть, проще говоря, ввоз технологий и товаров с Запада в Россию через третьи страны. И вот тут есть проблема.

"Какой-то единой позиции БРИКС по вопросу адаптации России к санкциям нет. Все зависит от того, в чем именно им предложат сотрудничать и где. Там, где есть риск нарваться на американские санкции и потерять западные рынки, сотрудничество будет очень осторожным – если оно вообще будет", – говорит Иван Тимофеев.

"Теоретически, конечно, страны БРИКС могут пойти на открытое нарушение западных санкций, но в значительной степени они будут пытаться этого избегать. Особенно будут пытаться частные компании – из страха попасть под американские вторичные санкции и лишиться доступа на американский внутренний рынок", – соглашается с ним Дмитрий Суслов. Индийские, китайские и иные фирмы не готовы из-за своей торговли с Россией подпадать под молот западных санкций, а правительства этих стран не готовы свои компании от данного молота защищать.

Да, уже существуют прецеденты защиты своих торгово-экономических отношений с Россией от американского давления. "Это уже сделала Индия – несмотря на ввод США санкций против практически всех предприятий российского ВПК, Нью-Дели продолжает импортировать российское вооружение и военную технику. При этом США угрожают индийцам санкциями, но не вводят их, ведь Индия является критически важным партнером Америки в Тихоокеанском регионе", – говорит Дмитрий Суслов.

Но это все-таки другое. Одно дело – защищать свое национальное право импортировать российскую продукцию, а другое – защищать право реэкспортировать западные товары и технологии в Россию (то есть, по сути, заниматься контрабандой). Тем более в ситуации, когда, как верно говорит газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, "для Соединенных Штатов наказание России – это уже вопрос престижа и принципа".

Теоретически, конечно, и тут есть варианты обхода. "В том же Китае есть компании, которые полностью принадлежат государству, которые не зависят от международных рынков и от Соединенных Штатов. Они-то как раз вполне могут пойти на сотрудничество с Россией в тех областях, которые запрещены западными односторонними санкциями", – говорит Дмитрий Суслов. Однако это будет, скорее, исключение, чем правило.

Да, есть еще вариант. "Речь может идти об использовании технологий и товаров, производство которых не связано с экспортным контролем США. Товар, произведенный условно китайскими силами в Китае, может не зависеть от лицензионных требований со стороны США",

– говорит Иван Тимофеев. "С помощью БРИКС мы можем не только обходить западные санкции, но и замещать западные технологии и различные высокотехнологичные товары, которые нам сейчас недоступны. Например, уход из России Nokia и Ericson резко повысил важность технологий Huawei в области сотовой связи. В Индии нам интересна фармацевтическая продукция, малотоннажная химия", – говорит Иван Лизан.

"Однако далеко не все можно заменить. Например, в Китае нет технологии сжижения природного газа. Какие технологии может нам предоставить Южная Африка, Бразилия? Да, у Бразилии есть Embraer, но его выкупила компания Boeing, так что вряд ли мы оттуда что-то получим", – продолжает Иван Лизан.

В целом, по его мнению, главная помощь от стран БРИКС – это замена с их помощью западных рынков, а также в кооперации с ними создание своих собственных технологий. И в рамках этой цели Москва отнюдь не сосредотачивается на БРИКС.

Для нас Индия и Китай интересны не столько потому, что они являются членами БРИКС, сколько из-за размеров их экономик и отношений стратегического партнерства между ними и Россией. "Нам интересны и другие страны – в той мере, в которой они готовы с нами работать, – говорит Иван Тимофеев. – Но тут нужно понимать, что у Бразилии и ЮАР товарооборот с нами низкий. А у Турции, например, которая входит не в БРИКС, а в НАТО, – высокий. Поэтому торговля с Турцией для нас очень важна". Впрочем, важна со всеми, кто готов с нами работать – и уважать наши интересы.

Источник - vz.ru
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