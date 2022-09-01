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Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине, - А.Кренгель
06:37 01.09.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 01.09.2022 |

Крестный отец COVID готовится начать новую главу карьеры

Главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи, которого называют Доктором Зло, объявил, что уходит со своих постов в будущем декабре, чтобы "продолжить следующую главу" своей карьеры: "Сегодня я объявляю, что ухожу с должностей директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и руководителя лаборатории иммунорегуляции NIAID, а также с должности главного медицинского советника президента Джо Байдена". Уход Фаучи, одного из протагонистов волновавшей недавно весь мир "пандемии", что ни говори, событие.

Один из самых известных американских политических обозревателей Такер Карлсон сообщил в Fox News, что "последние два года Фаучи рекомендовал лечение и профилактические меры против COVID, которые не работали. Он признался New York Times, что солгал о коллективном иммунитете, чтобы продать больше вакцин… которые на самом деле даже не были вакцинами и причинили вред десяткам тысяч людей".

Сообщение о вакцинах-плацебо оказалось лишь одной из информационных бомб. Global Research рассказывает: "Прошел почти год с тех пор, как FDA (U.S. Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) дало полное одобрение инъекции мРНК COVID от Pfizer… Многие будут удивлены, узнав, что эта конкретная вакцина в форме, одобренной FDA, на самом деле никогда не существовала и никогда не будет существовать. Широко разрекламированное администрацией Байдена одобрение FDA было просто ловкостью рук. Это был бюрократический обман".

Американское правительство провело кампанию по продаже лекарств, обманывая граждан и заставляя их сделать прививку, которая, как власти уверяли, была одобрена FDA. На самом деле всем в Америке вводили и продолжают вводить другую версию вакцины с так называемым "разрешением на экстренное применение" (EUA). Одобренная же FDA прививка Comirnaty никогда не была доступна американцам.

Фаучи лгал не только о вакцинах, но и о карантине, о самоизоляции, о масках: "Вы должны носить маски, когда едете на велосипеде, вы получаете слишком много кислорода, повышающего жизненный тонус. Что вам действительно нужно, так это больше углекислого газа". Это Доктор Зло изрекал публично. А в частном порядке он говорил, что "обычная маска, которую вы покупаете в аптеке, на самом деле неэффективна для защиты от вируса".

Когда Фаучи давал показания под присягой перед конгрессом, он скрыл, что помогал создавать коронавирус:

"Сенатор РЭНД ПОЛ: Доктор Фаучи, зная, что лгать конгрессу – преступление, не хотите ли вы отозвать свое заявление от 11 мая, где вы утверждали, что NIH [National Institutes of Health] никогда не финансировали исследования усиления функций в Ухане?

ФАУЧИ: Сенатор Пол, я никогда не лгал перед конгрессом и я не отказываюсь от этого заявления. Этот документ, на который вы ссылались, квалифицирован персоналом всех звеньев как неэффективный...

РЭНД ПОЛ: Вы берете вирус животного происхождения и повышаете его способность передаваться людям. Вы хотите сказать, что это не усиление функции?"

The Intercept провел беседу с вирусологом Винсентом Раканьело, профессором микробиологии и иммунологии в Колумбийском университете. "Нет никаких сомнений, – сказал Риканьело, – что потери веса у мышей в ходе исследования – это усиление функции. Тони Фаучи ошибается, говоря, что это не так". Фаучи юлил и изворачивался, переводя разговор на толкование термина "усиление функции", а The Intercept сообщает: "Ученые, работающие в рамках гранта NIH Альянсу экологического здравоохранения для изучения коронавирусов летучих мышей (2014 год), объединили генетический материал родительского коронавируса, известного как WIV1, с другими вирусами". Они производили более сильнодействующие вирусы, а Фаучи курировал эти работы.

Работы такого рода запрещены в США, поэтому эксперименты велись за рубежом. И не только в Ухане, но в американских биолабораториях на Украине. Такер Карлсон пишет, что "в какой-то момент кто-то… задаст вопрос, зачем все эти наши биолаборатории на Украине, расположенные повсюду? Непохоже, что Украина является очагом фармацевтических исследований".

В письме в комитет по надзору палаты представителей представитель NIH Лоуренс Табак написал, что в Ухане был проведен "ограниченный эксперимент", чтобы проверить, способны ли "спайковые белки из природных коронавирусов летучих мышей, циркулирующих в Китае, связываться с человеческим рецептором ACE2 на мышиной модели". Доводка вируса происходила в украинских биолабораториях.

В начале 2020 года Кристиан Андерсен, вирусолог из Института Скриппса в Ла-Хойя, Калифорния, написал Фаучи о вирусе COVID-19 следующее: "Некоторые функции (потенциально) выглядят спроектированными". А лауреат Нобелевской премии по медицине, биохимик и вирусолог Дэвид Балтимор заявил, что нашел "неопровержимое доказательство искусственного происхождения вируса".

Можно считать установленным, что коронавирус был выведен искусственно. Зачем – вопрос отдельный. Что же касается вакцины от созданного американцами вируса, то в 2020 году Фаучи провозгласил, что решением проблемы COVID станет ремдесивир, препарат, производимый фармацевтическим гигантом Gilead. "Время пришло", – заявил Доктор Зло. Он только не сказал, для чего пришло время.

Администрация Байдена, государственные учреждения здравоохранения и Pfizer предприняли масштабную пиар-кампанию, чтобы преодолеть "нерешительность в отношении вакцин". СМИ присоединились к этой кампании. Был использован подложный статус, одобренный FDA, чтобы оказать давление на частные компании и заставить их сотрудников сделать прививку. И миллионы американцев были вынуждены делать прививки, поскольку не могли позволить себе остаться безработными.

А спустя некоторое время обнаружилось, что препарат с мРНК не работает, что он опасен для молодых мужчин и вообще не является вакциной в ее классическом определении.

Так администрация Байдена вначале санкционировала создание вируса, а затем совместно с Big Tech и Pfizer обманула американцев, заставив их принимать против COVID "одобренные FDA" вакцины, которых не существовало.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662003420


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