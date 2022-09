Washington Post: Весь мир воспринимает упадок Америки всерьез. И нам пора

06:53 01.09.2022 Washington Post

США

31 августа 2022



США стремительно теряют репутацию, пишет WP. Во время войны в Ираке над доктриной Буша издевался весь мир, а американцам, выезжающим за рубеж, приходилось притворяться канадцами. Сейчас ситуация усугубилась еще больше: мир без гегемонии США уже не за горами, отмечает автор.

Кристин Эмба (Christine Emba)



Гамбург. "То, что с вами происходит, просто ужасно, - посетовал один баварский общественный деятель за кружкой немецкого пильзнера. - Америка измельчала".

Главная тема международной конференции при Юридической школе Буцериуса в Гамбурге, куда собрались десятки молодых лидеров со всего мира, звучит так: "Лицом к лицу с новыми реалиями: глобальное управление под напряжением". И что же увидела там я, обозревательница из США? Что в глазах остального мира американский свет померк.



Нет, к нам по-прежнему приковано внимание всего мира, и мы остаемся великой державой. Но стало ясно, что для многих участников конференции - от Германии до Монголии, от Ганы до Украины - США стали символом демократического упадка и дезинформации, чьи граждане недовольны и отрицают саму объективную реальность и чьи институты все сильнее выхолащиваются.



"Мы не хотим, чтобы потерявшие работу из-за перемены климата в итоге стали трампистами или чем-то вроде того", - заявил министр иностранных дел одной европейской страны, обсуждая грядущее переоснащение экономики. Другие участники конференции сострадательно посмотрели в мою сторону, и на их лицах читалась жалость.



"Я думала было осесть в США, - призналась мне одна из участниц, интернационалистка из Лиги плюща и Оксбриджа, ныне сотрудница ООН. - Но я представить себе не могу жить там, где моим детям светят - тут она издевательски показала жестом кавычки - "учения на случай школьных перестрелок"".



Раньше главными статьями американского экспорта были Coca-Cola, джинсы Levi’s и джаз - не говоря уже о таких идеалах, как свобода, гражданские права и верховенство закона. Сейчас же нас больше знают по безудержной волне насилия и школьных перестрелок.

Однако проблески уважения к тому, что мы некогда отстаивали (и порой продолжаем), еще есть.



Президентская кампания сенатора Берни Сандерса в 2016 году раз за разом приводилась как пример того, насколько американская политическая система открыта для аутсайдеров и преподносит сюрпризы. Протесты против гибели Джорджа Флойда в 2020 году и успехи движения Black Lives Matter были отмечены как редкие примеры поистине свободного выражения мнений.

Кенийский участник конференции тепло вспоминал год учебы в Америке и лето, когда он стажировался у местного конгрессмена-республиканца. Он вспомнил, как поначалу не поверил, что правительственный чиновник сам ходит по домам избирателей, без водителя или телохранителя, и сам отвечает на телефонные звонки. Оказалось, что прямая демократия, которая является большой редкостью у него на родине, в Америке все еще возможна.

(Между прочим, тот самый конгрессмен, Фред Аптон из Мичигана, оказался в числе десяти республиканцев из Палаты представителей, проголосовавших за импичмент Дональду Трампу после восстания на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Весной Аптон объявил, что уходит на пенсию из-за перераспределения округов, не выдержав конкуренции трампистов на первичных выборах).



Репутация США ухудшается уже как минимум два десятилетия. Во время войны в Ираке над доктриной Буша издевался весь мир, а американские туристы за границей, чтобы не позориться, притворялись канадцами. С тех пор это превратилось в клише.

Однако за последние шесть лет ситуация усугубилась еще больше. "Патронов" у наших геополитических соперников всегда хватало, но старые трудности меркнут по сравнению с новыми. Тревогу вызывает хотя бы то, сколько народу покупается на утку, будто выборы 2020 года "украли", хотя весь остальной мир прекрасно понимает, какая это чушь.



После выборов 2016 года европейские лидеры предупредили, что не могут больше полагаться на США как на партнера по обороне и безопасности. А совсем недавно по всему миру разлетелись громкие заявления кандидата в сенаторы от штата Огайо Джей Ди Вэнса (J.D. Vance): "Буду с вами откровенен: судьба Украины меня ничуть не волнует". Это доказало, что США не только не настроены всерьез, но и всячески увиливают от международных обязательств и отказываются от морального лидерства.



Наша страна вообще славится своим эгоцентризмом. Лишь 20% американцев владеет вторым языком (для сравнения, в Евросоюзе таких людей 65%), поэтому немудрено, что большинству в Америке нет никакого дела до того, что о них думают в Европе - да и в остальном мире.

И совершенно зря. Пока США угасают, наши конкуренты - неумолимый Китай и непредсказуемая и агрессивная Россия - с жадностью дожидаются своего часа.



В 2008 году Фарид Закария (Fareed Zakaria) писал: "На военно-политическом уровне мы по-прежнему живем в мире с одной-единственной сверхдержавой. Но во всех других измерениях - промышленном, финансовом, образовательном, социальном, культурном - расстановка сил меняется, и американское первенство слабеет". В 2022 году этот оценка "постамериканского мира" перешла от теории к практике.

Может быть, еще не поздно откатить назад. Но если мы хотим сберечь свой статус, то должны действовать: для начала хорошо бы привлечь бывшего президента к ответственности перед верховенством закона и осознать, что следующее поколение лидеров пристально за нами наблюдает.

Мир относится к нашему упадку всерьез. Пора и нам тоже.



Комментарии читателей:

JSLang2

Любой иностранец увидит в крупнейших городах Америки лишь грязь, преступность и антиутопию. Точка.

LaughingInPA

Ничего подобного. Они увидят чудесные города и задумаются, как это правые СМИ так беспардонно врут - и ничего им за это не бывает.

GIGI-CO

Америку погубит ура-патриотизм.

Skeexix

Для начала, самой американской революции здорово помогли французы.

Smuchman

Упадок продолжается с того момента, как республиканцы выбрали Трампа.

Not_fred

Я много путешествовал в 1980-х. И в статье Эмбы слышу лишь отголоски тогдашнего. Люди были в ужасе не только от Вьетнама (даже спустя десять лет), но даже от разгрома в Корее и потока убийств и беспорядков в 1960-х. И никто из моих собеседников не мог взять в толк, как это Рональда Рейгана вообще выбрали и почему скандал с "Иран-контрас" не кончился импичментом.

Markmb

Америка - вообще нелепая шутка. У кого есть мозги, давно пора паковать чемоданы и валить из этой паршивой страны без оглядки.

Derek in Oz

Первый шаг прочь от упадка, который пророчит Эмба, - это перестать относиться к президентству как к некому водевилю. Ровно из-за нелепых жалоб, будто у Байдена нет "харизмы", и такого же детсадовского мышления к власти и пришел Трамп.

Политика - это не голливудский фильм. И если мы этого не осознáем, в Белом доме будут меняться напыщенные недоумки вроде Трампа, а американской демократии светит скорый крах. Тогда миром завладеют Путин и Си, и жить в нем будет невозможно.

PapaSmurf

Ничего, Америка всегда приходит в себя, какие бы неурядицы ей ни выпадали. Демократия победит, а у Рыжего закончатся деньги на адвокатов.

J Ohara

Невежество и глупость сегодняшних американцев подсказывают мне, что вы недооцениваете фашистскую реальность Америки.

Chet161

Верно, но помните: Трамп - не проблема, а симптом.

Jedi mind track

Это продолжается уже давно. Я в Европе с 90-х годов, и антиамериканские настроения начались с Ирака и Афганистана.

Америка возглавила свободный мир после Второй мировой. Мы сами этого хотели и построили миропорядок, где США стали не только сверхдержавой, но и самой богатой и могущественной страной на Земле.

А теперь, когда мы сами, добровольно сдаем моральное, технологическое, финансовое и политическое превосходство, вместо того, чтобы бороться, некоторые предпочитают хныкать и жаловаться, что другие страны нами пользуются, а мы делаем за них всю тяжелую работу.

Так убого и совершенно не по-американски - короче, по-трамповски. Меня вообще тошнит от трампистов. Все до единого предатели.

Outer-CCOD

Вьетнам. А ведь французы нас предупреждали. Европа ненавидит нас уже много лет - и неспроста.

2000111

Чего от нас хотят критики США - чтобы мы затеяли еще одну войну? Этого хватит или надо еще? Если мы откажется от своих авто и своего уровня жизни, тогда Америка снова станет "хорошей"? Мы только что вышли из Афганистана и вкладываем триллионы долларов в конфликт между Украиной и Россией. Разве это не моральное лидерство?

No knowledge is useless

У страны, где президентом может стать Дональд Трамп, серьезные проблемы. И остальной мир это видит.

Страна, где Дональд Трамп может выдвинуться на второй срок, - вообще загадка для остального мира. И остальной мир смотрит и чешет в затылке. Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662004380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

- "Топливный" вопрос: Правительством приняты меры и наказаны ответственные

- Что ждет экономику Казахстана?

- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетісу и Ұлытау

- Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану

- В "Ак жоле" обсудили проблемные вопросы обрабатывающей промышленности

- Асхат Аймагамбетов о реализации поручений Президента в рамках Послания 2021 года

- Глава "КазМунайГаза" поручил обеспечить стабильную отгрузку нефтепродуктов с Шымкентского НПЗ