 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо
07:27 01.09.2022

Лина Дорофеева
Израильские ВВС атаковали международный аэропорт в Алеппо и наносят удары по столице Сирии Дамаску. Атака пришлась на аэропорт, пишут сирийские СМИ.

В соцсетях очевидцы сообщают, что есть попадания по жилым домам и жертвы среди мирных граждан, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Ранее Readovka писала о том, что Глава МВД Турции опроверг
сообщения о начале военной операции в Сирии.

Источник - readovka.news
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