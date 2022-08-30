ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо

07:27 01.09.2022

Лина Дорофеева

Израильские ВВС атаковали международный аэропорт в Алеппо и наносят удары по столице Сирии Дамаску. Атака пришлась на аэропорт, пишут сирийские СМИ.



В соцсетях очевидцы сообщают, что есть попадания по жилым домам и жертвы среди мирных граждан, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.



Ранее Readovka писала о том, что Глава МВД Турции опроверг

сообщения о начале военной операции в Сирии.