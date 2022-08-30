ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо

|22:36 Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов
21:42 Компартия Китая учтет уроки перестройки в Советском Союзе, - Владимир Скосырев
21:39 Золото кыргызского "Кумтора" обнаружено в Швейцарии, - Виктория Панфилова
21:10 Индия считает санкции лицемерными: воюет не только Россия, - Н.Уллех
18:29 Норвегия собралась "отключить рубильник" Европе
15:56 Ералы Тугжанов перемещен из вице-премьеров в акимы Актюбинской области Казахстана
14:32 "Добиться независимости было непросто" - Шавкат Мирзиеев
14:26 День независимости Киргизии в Чункурчаке. Сооронбай Жээнбеков приехал кортежем на джайлоо
14:00 Президент Кыргызстана забил два гола в "Матче легенд" футбола
11:28 Москве предписано стать "азиатским тигром" по рецепту Сунь Цзы
11:25 Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм, - Н.Нуртазина
11:15 Как выбрать платежную систему для интернет-магазина в Казахстане
10:49 Энергетический кризис в эту зиму будет похуже, чем нефтяные и газовые "шоки" 1970-х, - Atlantico
10:36 Узбекистан – ШОС: мегаперспективы и мегавозможности, - Мухаммаджон Кодиров
10:14 Что ждет экономику Казахстана. Не все так плохо? - Расул Рысмамбетов
10:08 Талибы вновь требуют от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганскую авиацию
10:03 Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана
09:58 Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно
09:51 В Ираке запахло новой горячей точкой: десятки убитых, - МК
09:03 Тайвань сжимают в кулак. США превращают остров в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю, - Къ
08:58 Уже не Запад, еще не Восток. Тайну Азиатской модели экономики в России пока не постигли, - НГ
08:40 Контора пишет... В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый "Страновой стратегический план"
08:32 Живой труп. Байден будет переизбираться в Амерпрезы в 2024-м
08:28 КазПравительство пытается навести порядок с дизтопливом
07:47 России надо навести порядок в своем прошлом, - Герман Садулаев
07:29 На деньги главного кыргызского коррупционера Матраимова построят новое здание КырМуфтията
01:28 Киргизия упростила условия переезда и работы "Цифровых кочевников" (digital nomad) из СНГ
00:14 Раскрыта тайна плато Гиза, которое египтяне выбрали для строительство пирамид
00:08 Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины
00:06 Китайские шпионы стали для Европы опаснее российских
00:04 Эрдоган ударил по России: проход через турецкие проливы пятикратно подорожает
00:02 Геополитические расклады соединили Баку с Москвой, а Ереван с Вашингтоном
|ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо
07:27 01.09.2022
Лина Дорофеева
Израильские ВВС атаковали международный аэропорт в Алеппо и наносят удары по столице Сирии Дамаску. Атака пришлась на аэропорт, пишут сирийские СМИ.
В соцсетях очевидцы сообщают, что есть попадания по жилым домам и жертвы среди мирных граждан, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Ранее Readovka писала о том, что Глава МВД Турции опроверг
сообщения о начале военной операции в Сирии.