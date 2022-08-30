 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Один из соправителей Киргизии К.Ташиев самоудостоился титула "Кыргыз Республикасынын Баатыры"
07:44 01.09.2022

1 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Камчыбеку Ташиеву присвоена степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры"

За особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" присвоена заместителю председателя кабинета министров - председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчибеку Ташиеву. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Такая же степень отличия присвоена государственным деятелям Апасу Джумагулову, члену Совета аксакалов Организации тюркских государств Медетхану Шеримкулову, советскому партийному деятелю Арстанбеку Дуйшееву, кинорежиссеру, сценаристу Болотбеку Шамшиеву (оба посмертно).

Источник - 24.kg
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