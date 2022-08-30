Один из соправителей Киргизии К.Ташиев самоудостоился титула "Кыргыз Республикасынын Баатыры"

|22:36 Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов
21:42 Компартия Китая учтет уроки перестройки в Советском Союзе, - Владимир Скосырев
21:39 Золото кыргызского "Кумтора" обнаружено в Швейцарии, - Виктория Панфилова
21:10 Индия считает санкции лицемерными: воюет не только Россия, - Н.Уллех
18:29 Норвегия собралась "отключить рубильник" Европе
15:56 Ералы Тугжанов перемещен из вице-премьеров в акимы Актюбинской области Казахстана
14:32 "Добиться независимости было непросто" - Шавкат Мирзиеев
14:26 День независимости Киргизии в Чункурчаке. Сооронбай Жээнбеков приехал кортежем на джайлоо
14:00 Президент Кыргызстана забил два гола в "Матче легенд" футбола
11:28 Москве предписано стать "азиатским тигром" по рецепту Сунь Цзы
11:25 Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм, - Н.Нуртазина
11:15 Как выбрать платежную систему для интернет-магазина в Казахстане
10:49 Энергетический кризис в эту зиму будет похуже, чем нефтяные и газовые "шоки" 1970-х, - Atlantico
10:36 Узбекистан – ШОС: мегаперспективы и мегавозможности, - Мухаммаджон Кодиров
10:14 Что ждет экономику Казахстана. Не все так плохо? - Расул Рысмамбетов
10:08 Талибы вновь требуют от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганскую авиацию
10:03 Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана
09:58 Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно
09:51 В Ираке запахло новой горячей точкой: десятки убитых, - МК
09:03 Тайвань сжимают в кулак. США превращают остров в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю, - Къ
08:58 Уже не Запад, еще не Восток. Тайну Азиатской модели экономики в России пока не постигли, - НГ
08:40 Контора пишет... В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый "Страновой стратегический план"
08:32 Живой труп. Байден будет переизбираться в Амерпрезы в 2024-м
08:28 КазПравительство пытается навести порядок с дизтопливом
07:47 России надо навести порядок в своем прошлом, - Герман Садулаев
07:29 На деньги главного кыргызского коррупционера Матраимова построят новое здание КырМуфтията
01:28 Киргизия упростила условия переезда и работы "Цифровых кочевников" (digital nomad) из СНГ
00:14 Раскрыта тайна плато Гиза, которое египтяне выбрали для строительство пирамид
00:08 Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины
00:06 Китайские шпионы стали для Европы опаснее российских
00:04 Эрдоган ударил по России: проход через турецкие проливы пятикратно подорожает
00:02 Геополитические расклады соединили Баку с Москвой, а Ереван с Вашингтоном
|Один из соправителей Киргизии К.Ташиев самоудостоился титула "Кыргыз Республикасынын Баатыры"
07:44 01.09.2022
1 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Камчыбеку Ташиеву присвоена степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры"
За особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" присвоена заместителю председателя кабинета министров - председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчибеку Ташиеву. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
Такая же степень отличия присвоена государственным деятелям Апасу Джумагулову, члену Совета аксакалов Организации тюркских государств Медетхану Шеримкулову, советскому партийному деятелю Арстанбеку Дуйшееву, кинорежиссеру, сценаристу Болотбеку Шамшиеву (оба посмертно).