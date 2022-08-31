Третья мировая пропагандистская. Под лозунгом защиты международного порядка, - В.Малышев

08:15 01.09.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 31.08.2022 |

Под лозунгом защиты международного порядка

Специальные центры антироссийской пропаганды давно работают в столицах Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии…



Агентство Bloomberg пишет: "Германия и Франция хотят, чтобы Европейский союз вбил клин между президентом Владимиром Путиным и российским народом с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политики, сигнализирующей о том, что для простых граждан Европа по-прежнему открыта".



По информации агентства Bloomberg, Берлин и Париж выработали совместный неофициальный документ "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией". В документе сказано, что ЕС должен продолжать изучать "творческие пути", позволяющие распространять независимую информацию и внутри России. Содержится призыв к поддержке открытых каналов связи с российским правительством при сохранении политики расширения санкций против российских официальных лиц и при продолжении военной и экономической поддержки Украины.



Под лозунгом защиты международного порядка клин, о котором говорит Блубмерг, вбивается в тело российского общества очень основательно, и делается это не первый год.



Документ был подготовлен для обсуждения за закрытыми дверями и распространен среди стран-членов ЕС к встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза в Праге. Встреча проходит 30-31 августа, обсуждается запрет на выдачу виз российским туристам. План противодействия российской пропаганде, отмечает Bloomberg, может включать использование "технических мер против российской цензуры", а также более широкое предоставление русскоязычного контента для русскоязычных меньшинств за рубежом.



Предполагается, в частности, создать сеть курсов "медиаграмотности" на русском языке на YouTube, Facebook* (запрещен в России), TikTok, в Telegram, "ВКонтакте". При этом ЕС должен "сохранить определенные каналы связи с Россией". Что это за каналы, в тексте документа не конкретизируется.



Собственно, информационная война Запада против России давно не новость. Она была резко активизирована с первых дней СВО. На эту войну брошена армия IT-специалистов и пропагандистов. Как еще в июне отмечала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, "на данный момент распространено 13,2 млн фейков, фактов дезинформации, ложных сообщений, призывов к применению насилия в отношении россиян, русских во всем мире". Внушительная цифра, не правда ли?



Москву обвиняют буквально во всем: в провоцировании энергетического кризиса, во вмешательстве в выборы президента в США, в нехватке продовольствия в мире, в поддержке "убийцы Асада" в Сирии, в попытках привести к власти во Франции "крайне правую" Марин Ле Пен, а сейчас еще в стремлении повлиять на досрочные выборы в Италии и, конечно, в "неспровоцированном нападении" на Украину. Украина сегодня – это главное.



Давно примкнула к информационной войне США против России Европа. Как еще год назад заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, специальные центры антироссийской пропаганды созданы в столицах Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии.



Да, многие фальшивки в этих центрах фабрикуются грубо, топорно, им зачастую не верят и на Западе, но давайте взвесим: что противостоит "13,2 миллиона фейков, фактов дезинформации, ложных сообщений, призывов к применению насилия в отношении россиян, русских во всем мире"? Какие специальные центры антизападной пропаганды в Российской Федерации и союзной с ней Республике Беларусь противоборствуют центрам информационный войны, работающим на "глубинном" Западе? Ответы на эти вопросы не должны слишком задерживаться. Сегодня Запад, который после 24 февраля 2022 года предстал в его противоборстве с Россией коллективным (противоречия отошли на второй план), ведет против нашей страны не только холодную (информационную, дипломатическую, санкционную), но и горячую войну на полях Украины.