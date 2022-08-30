Последние китайские привлечения. РосБанки стараются удержать клиентов вкладами в юанях, - Къ

08:25 01.09.2022

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Крупные российские банки в августе активно пополняли продуктовую линейку вкладами в юанях. Еще несколько кредитных организаций прорабатывают подобные решения. Таким образом, можно говорить о новой волне привлечения клиентов вкладами в китайской валюте после запуска первых продуктов в марте. Однако ставки по новым вкладам далеки от прежних 4–8% годовых. Кроме того, клиенты теряют при конвертации рублей в китайскую валюту.



В августе несколько крупных банков - Тинькофф-банк, Газпромбанк, МКБ и Альфа-банк - запустили или обновили линейку вкладов в юанях. Первая волна привлечения клиентов на депозиты в китайской валюте была прошла в начале весны. Тогда вклады открывали ВТБ, банк "Дом.РФ", СДМ-банк, банк "Санкт-Петербург", а ставки достигали 4–8% годовых (см. "Ъ" от 31 марта). Впрочем, повышенные ставки продержались недолго, и сейчас они составляют как правило 0,5–2% годовых. В МКБ отмечают, что вклады в юанях пользуются спросом. В банке "Дом.РФ" доля депозитов в этой валюте составляет до 10%, но "портфель вкладов в юанях имеет устойчивую динамику к росту".



Запуском подобных продуктов банки пытаются удержать клиентов, опасаясь того, что волатильность розничных пассивов может усилиться в будущем, считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Пока второй волны оттока средств с депозитов не произошло, но если фондовый рынок начнет восстановление, то может наблюдаться переток средств вкладчиков на него, как это было в 2020–2021 годах.



На этом фоне конкурентная борьба за устойчивое розничное фондирование может усилиться.



В случае валютными инструментами банки привлекают или удерживают премиальный и околопремиальный сегмент клиентов. "Предлагая альтернативные инструменты в юанях, банки таким образом сохраняют и рублевые накопления физлиц, которые диверсифицируют сбережения",- поясняет господин Беликов.



В Совкомбанке отметили, что запуск вкладов в юанях для розничных клиентов пока на обсуждении. В ПСБ следят за спросом, и в зависимости от этого будет принято решение о целесообразности запуска продукта. В Новикомбанке планируют ввести такой вклад в ближайшее время.



При этом у клиентов появилась возможность размещать средства и в более доходных облигациях, номинированных в юанях. За последний месяц два крупных эмитента - "Русал" и "Полюс" - разместили такие долговые бумаги с доходностью 3,8–3,9% годовых (см. "Ъ" от 28 июля и 24 августа).



Подобные продукты многие вводят в маркетинговых целях, поэтому "ценообразование не слишком рыночное", отмечает один из банкиров. Плюс ко всему клиент теряет на конвертации средств, уточняет другой собеседник "Ъ" в банке. "Это маркетинг, клиенты вносят рубли и получают рубли, в итоге теряют на конвертации. Пока вкладывать юани банкам некуда, но в рамках тренда на дедолларизацию эти продукты появляются",- поясняет он.



Впрочем, в большинстве своем опрошенные "Ъ" банки пока не спешат выдавать в китайской валюте кредиты.



Редким исключением выглядит СДМ-банк. "На сегодняшний день мы фиксируем, что каждый месяц количество платежей в китайской валюте увеличивается. Такая же динамика и с кредитами в юанях",- говорит директор департамента клиентского обслуживания банка Елена Волкоедова.



"Дружественные" деньги на счетах и депозитах не компенсируют "недружественные"

Поскольку локальных межбанковских продуктов в юанях сейчас нет, то на текущем этапе, чтобы выходить на положительную маржу в юанях, российским кредитным организациям, предлагающим подобные продукты, нужны прямые корреспондентские отношения с китайскими банками, отмечает Юрий Беликов. При этом, по его словам, "желательно иметь фиксированную доходность активных операций, то есть разместить юани на депозитах в китайских банках". Однако, уточняет эксперт, у азиатских партнеров, скорее всего, по-прежнему остаются опасения вторичных санкций, но судя по всему, российские банки, которые открывают такие вклады, находят контрагентов, готовых принимать от них средства.



№160 от 01.09.2022, стр. 7

Авторы:

Ольга Шерункова