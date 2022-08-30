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Инвесторы выводят деньги из китайских облигацийИнвесторы выводят деньги из китайских облигаций
10:57 01.09.2022

Карантины и засуха в КНР повлияют на планы России по скупке юаней

Анатолий Комраков

Инвесторы сокращают позиции в китайских облигациях.
Источник: Международный финансовый институт (IIF).

Китай столкнулся с самой сильной за всю историю метеонаблюдений волной жары, из-за чего выработка на гидроэлектростанциях упала, и страна вынуждена наращивать угольную генерацию, рекордно увеличивая закупки углеводородов из РФ, сообщает западная пресса. Борьба с ковидом в Поднебесной продолжается, открытие построенного еще в апреле российско-китайского моста через Амур опять переносится, теперь на конец года. С февраля этого года начался отток инвесторов из региональных китайских облигаций, сообщает Международный институт финансов (IIF). Российские заемщики могут привлекать займы в юанях, обслуживание которых становится дешевле на фоне дешевеющей китайской валюты.

Китай столкнулся с самой сильной за всю историю метеонаблюдений волной жары, сообщает CNN. Выработка на ГЭС упала на 50%, и это спровоцировало энергетический кризис в стране. Уже несколько недель перебои с электроэнергией приносят хаос в провинцию Сычуань на юго-западе Китая, где проживают 80 млн человек. Острая нехватка электроэнергии стала шоком для населения, пробудив воспоминания о казалось бы ушедшей эпохе до того, как случился впечатляющий экономический подъем.

На этом фоне в Китае опять растет угольная генерация. Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что ежедневное потребление угля на электростанциях в Китае за первые две недели августа выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Greenpeace бьет тревогу, отмечая, что в первом квартале 2022 года правительства провинций утвердили планы по вводу в общей сложности 8,6 ГВт новых угольных электростанций, что только в два раза меньше, чем за весь 2021 год.

Для России, очевидно, это выгодный поворот событий на фоне полного запрета поставок угля в ЕС с 10 августа. Импорт российского угля в Китай в июле вырос на 14% в годовом выражении и достиг максимальных значений за пять лет, сообщает Reuters. Впрочем, такая активность лежит в русле трендов как поставок углеводородов, так и общего товарооборота между двумя странами. За восемь месяцев 2022 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" на 60%, сообщил в среду глава компании Алексей Миллер. Главное таможенное управление Китая сообщало, что в январе-июле 2022 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 29% в годовом исчислении, до 97,7 млрд. Россия при этом нарастила поставки на 48,8%, до 61,5 млрд.

Взаимодействию РФ и Китая мешают последствия жесткой борьбы Поднебесной с ковидом. Например, как отметил в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, трансграничный железнодорожный мост через реку Амур из России в Китай (который построили еще в апреле 2022-го) из-за пандемии официально будет открыт только "до конца года", что, отметил чиновник, физически сдерживает транзит между двумя странами.

От проблем с карантинами страдает торговля не только с РФ. Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило в среду, что за семь месяцев в стране на 3,6% сократилось производство мобильных телефонов, которые ждут по всему миру. По данным ведомства, с января по июль произведено 863 млн мобильников. А китайские таможенники сообщили, что экспорт телефонов сократился на 11,5%, до 470 млн. Статистическое ведомство КНР продолжает фиксировать нахождение промышленности страны в отрицательной зоне. Хотя индекс деловой активности (PMI) в этом секторе в августе вырос на 0,4 пункта, до 49,4, он продолжает оставаться ниже значения в 50 пунктов, что говорит о спаде.

В стране также обозначилась проблема с национальной валютой. Международный институт финансов (IIF) констатирует, что отток средств из государственных облигаций в местной валюте наблюдается в нескольких странах с переходной экономикой, но Китай там называют рекордсменом по оттоку в первом квартале и предрекают, ссылаясь на свои исследования, что во втором квартале отток останется "исключительно" большим. "Отток капитала (из КНР. – "НГ") резко контрастирует с большим притоком в 2020–2021 годах, когда инвесторы увеличивали свои вложения в китайские облигации на 30–40% каждый год", – пишут аналитики IIF. "Некоторые потери резервов во втором квартале в сочетании с крупным оттоком портфеля предполагают, что проблемы Китая не ограничиваются политикой экономического роста и пандемией", – заключают они.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи в среду понизился на 31 пункт и составил 8,726 руб. Эксперты отмечают, что китайская валюта находится под давлением сигналов о трудном восстановлении экономики страны, а кроме того, свою роль играют геополитические факторы, прежде всего обострение отношений с Вашингтоном вокруг Тайваня.

"Отток иностранных средств из гособлигаций КНР начал фиксироваться с февраля. Основной причиной сокращения присутствия иностранных инвесторов на китайском долговом рынке является переход ФРС США к политике повышения ставок. Ужесточение американской денежной политики имело своим следствием усиление оттока капитала из стран с растущими рынками, в том числе Китая. Для Китая проблема осложняется тем, что если ФРС повышает ставки, то есть ужесточает условия кредитования, то Народный банк Китая (НБК), наоборот, ставки снижает и старается снизить стоимость кредитов для конечных заемщиков. Таким образом, ФРС и НБК действуют на расходящихся курсах, – пояснил "НГ" профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков. – Снижение процентных ставок в Китае сокращает привлекательность номинированных в юанях инструментов для иностранных инвесторов, отсюда отток капитала из Китая. Кроме того, замедление темпов экономического роста и усиление геополитической напряженности также влияют на поведение инвесторов".

"Отток средств из гособлигаций КНР связан с общемировыми макроэкономическими тенденциями: рост рисков в развивающихся странах (а Китай, как и Россия, относится к их числу) и уход от риска крупных инвесторов, повышение ставки ФРС и переток финансовых активов в США, – сказал "НГ" сопредседатель Ассоциации содействия повороту на Восток (АСПВ) Максим Кузнецов. – Отчасти на это влияет нервозность западного спекулятивного капитала из-за рисков эскалации конфликта в Тайваньском проливе. Для российских компаний ослабление юаня выгодно, потому что оно удешевляет импорт, а также удешевляет ранее привлеченные заемные средства. "Русал" уже выиграл на этом, потому что ослабление юаня делает обслуживание долга более дешевым".

На ослабление юаня влияет смягчение монетарной политики Китая, в том числе снижение ставки Народного банка Китая, отток валюты, а также рост неопределенности, говорит эксперт. "В Китае валютный курс фиксированный, в отличие от свободного курса рубля, поэтому мы вряд ли увидим какие-то резкие движения национальной китайской валюты. Тем более, что курс юаня – это предмет сделки Китая и США, поэтому у юаня есть свои пределы ослабления, которые редко выходят за рамки 5–7%", – говорит он.

"Это лето стало самым жарким в Китае за более чем 60 лет, что привело к пересыханию реки Янцзы и резкому сокращению выработки электроэнергии ГЭС, на которые приходится около 80% производства электроэнергии в провинции Сычуань и почти 15% по всей стране. В условиях ограниченного предложения электроэнергии местные власти отдавали приоритет жилым домам, однако дефицит электроэнергии негативно действует на промышленные предприятия (в том числе заводы Toyota и Foxconn), а обмеление Янцзы – на транспортировку грузов речным путем, – сказала "НГ" руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая. – Хотя Китай оперативно реагирует на ситуацию увеличением закупок угля и газа (в том числе из России), последствия засухи могут вновь затормозить восстановление китайской экономики после масштабных локдаунов весны этого года. Эскалация напряженности в отношениях Китая и США представляет риск не только для этих стран, но и для всей мировой экономики".

"Главные экономические проблемы Китая в виде резкого замедления экономического роста по итогам второго квартала связаны с политикой нулевой терпимости к COVID-19 и жесткими локдаунами в ключевых экономических центрах Китая. Геополитические риски и проблемы засухи носят вторичный характер, - говорит Кузнецов. - В прошлом году в Китае был более масштабный энергокризис, который затронул почти всю территорию страны, а в этом году проблемы испытывает только Сычуань, поэтому вклад кризиса будет в пределах 0,03-0,1% ВВП. Для России это шанс нарастить поставки топлива на территорию КНР, в том числе увеличить поставки газа, угля и нефтепродуктов для того, чтобы помочь компенсировать КНР выпадающие объемы гидрогенерации".

"Макростатистика из Китая, которая выходила этим летом, показала довольно слабую динамику по розничным продажам и промышленному производству, - говорит аналитик "Финам" Александр Потавин. - Национальное бюро статистики Китая заявило при этом, что экономическая база для долгосрочного восстановления пока нестабильна, влияние вспышек коронавируса на экономику еще не полностью устранено. Китай столкнулся со снижением спроса и шоком предложения; китайская экономика сталкивается со структурными и циклическими проблемами. Геополитические риски, связанные с проблемой Тайваня, тоже не нравятся глобальным инвесторам. На этом фоне слабеет курс юаня, а инвесторы, чтобы не допускать значительных убытков по инвестициям, предпочитают выводить средства с местного рынка облигаций и акций".

"Объем рынка недвижимости КНР оценивается в 52 трлн.долл., согласно кадастровым данным, что в два раза превосходит рынок недвижимости США, - продолжает эксперт. - В Китае недвижимость – это около 28% от ВВП. Негативные тренды на этом рынке с лагом отражаются на смежных отраслях, в особенности на металлургии и банках, то есть нестабильность перетекает на те сектора, которые рынок недвижимости обслуживают. Положение дел на рынке недвижимости является одним из основных индикаторов, который определит будущее состояние экономики".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662019020


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