Дефицит ума, великая сушь и слепые ведут слепых в пропасть хроники смуты: август 2022 года, - И.Нагаев

13:34 01.09.2022 Дефицит ума, великая сушь и слепые ведут слепых в пропасть

хроники смуты: август 2022 года

Игорь Нагаев



Неизбежность люлей



Всю свою историю Европа смотрит с вожделением на наши земли и периодически приходить нас завоевать или хотя бы пограбить. Они приходят, огребают люлей, возвращаются назад и затихают до нового похода. Мы точно знаем, что рано и или поздно они обязательно придут, поэтому надо готовиться; и путем огромного напряжения сил всего народа мы им выдаем люлей. В периоды между походами за люлями обе стороны торопятся продать друг другу что-то очень нужное или втюхать не очень нужное, и все это сопровождать банкетами, на которых обязательно пьем за дружбу между народами, иногда, правда, не чокаясь. Но они наших обычаев не знают. Мы другие: у нас даже обручальные кольца носят на другой руке, них, они не знают наших тонкостей, какое количество цветов следует дарить или класть на могилку. Точно также говорят на разных языках кошки с собаками. Собака машет хвостом и радостно тявкает, когда выражает добрые чувства, кошки же обивают себя хостом для разогрева мышц перед прыжком на охоте. С нашей армией от имени Европы на территории Украины воюют ВСУ и наемники из разных стран. Тем не менее всем английским военнослужащим предложено написать завещания. Видать, что-то знают там о люлях.



Рожденный хищником вегетарианцем быть не может



Тем временем мир поразил новый вирус, вирус дефицита ума. В Европе дефицит ума рождает дефицит газа, дров, щедрых российских туристов, и, как выясняется, даже туалетной бумаги. Граждане–мазохисты устали от вечного уютного тепла, поэтому решили взбодриться и померзнуть с помощью политиков-садистов. Садо-мазо-шоу - как жить без воды, электричества, тепла, дешевых удобрений и дешевой еды, начинается.



Санкции, наложенные Европой на Россию, совершенно замечательно уничтожают саму Европу. Так против кого вводили санкции, и кто их заказчик?



Весь Запад воспрял на обломках СССР, Штаты воспрянут на обломках Европы, пока получается так. Стоимость газа в США в несколько раз меньше, чем в Европе, а значит, американские автомобили будут дешевле немецких. Себестоимость китайских авто также сильно меньше немецких. Покупатель чаще всего голосует кошельком. По крайней мере, капиталы из Европы потекли в США и там встали на якорь.



Попытки же вызвать ядерную катастрофу путем уничтожения руками ВСУ, точнее ракетами и снарядами ВСУ Запорожской АЭС - не для того, чтобы ввести на Украину войска ООН, как думают многие, на зараженную территорию никто не пойдет служить, а для того:



1) чтобы замести следы вокруг незаконной торговли радиоактивными материалами,



2) чтобы радиоактивным облаком, которое двинется на Европу, добить европейскую промышленность, т.е. уничтожить конкурента навсегда. Очевидно, что таким экзотическим способом кредиторы Украины заставляют ее отрабатывать долги.



Ибо остатки туши под названием СССР переварены, хищник опять хочет жрать, но жрать некого, а Россия в пасть сама не лезет. Рожденный хищником вегетарианцем быть не может, а главное - не хочет! Потому сожрут Европу, т.е. из золотого миллиарда вычтут 650 миллионов европейцев. И если цены производителей и зарплаты европейцев в течение лет пяти подтянутся за инфляцией и приспособятся к новой подорожавшей жизни, как приспосабливались к этому в 90-е годы в России, то конкурировать по цене с производителями США и Азии Европа не сможет, т.е. место фольксвагенов займут американские форды и китайские черри. Приговор обжалованию не подлежит! А Россия спасать неблагодарную Европу не будет. Самим бы выжить! Немцы могут скакать в шаманском угаре под звуки бубна вокруг турбины и подносить ей на алтарь спирт для протирки контактов, масло для смазки, красивые тряпочки от пыли - от этого турбина не заработает и священный газ не пришлет. Можно колдовать на богатого туриста, но турист не приедет, если ему туризм не по зубам. Можно молиться на всемогущий ветряк, но в штиль он мольбы не услышит.



Можно в конце концов совершить крестный ход вокруг ЕЦБ, но манны небесной он не пошлет, финансисты бесплатно даже не дышат. И вообще манна небесная в истории зафиксирована только один раз, при Моисее. Нынче есть только манна земная, и то по талонам, в кредит, по контрактам и т.д.



За дефицит ума политиков доверчивым гражданам приходится платить. Граждане бывшего СССР познали на своей шкуре, каково это когда Господь лишает разума вождей. Заплатили миллионами умерших от голода и невостребованности и сгоревших в огне гражданских войн. Слепые ведут к обрыву слепых.



Распад Единой Европы на части



Распад Единой Европы неизбежен. В эпоху дефицита ума и ресурсов для жизни каждый будет сам за себя и за своим забором. Это проверено временем. Распад Европы будет идти по двум осям:



1) Промышленный Север и сельскохозяйственный Юг,



2) Коренная старая Европа и бывшие страны социалистического лагеря.



В результате останется блок ЕС в виде Франция-Германия-Чехия-Нидерланды-Норвегия-Швеция - Финляндия и Дания. И все это будет сопровождаться небольшими всполохами вооруженных конфликтов, где запалом выступят албанцы. Вот так американцы распотрошат Европу в свою пользу. Разумеется, это произойдет не за один день, но это будет, т.к. в условиях реального урезания энергопайка ни денег, ни желания у промышленного сердца Европы содержать хронически убыточный Юг Европы не будет. Тем паче не будет желания содержать "прибалтийских тигров" и обнаглевшую Польшу, которая начинает громко требовать от Германии новых контрибуций по результатам Второй Мировой войны. И это при том, что Польше Сталин подарил немецкие земли, богатые углем и рудами, эти земли составляют нынче 30% территории Польши.



На этой карте достаточно хорошо видно, кому какие земли отошли по результатам Второй Мировой войны. Полякам просто грех жаловаться. Видать, очень деньги нужны.



Если Третий Рейх СССР и союзники уничтожали совместными усилиями целых 4 года, при этом потери Советского Союза составили 27 млн



человек, из которых военные потери 11 млн, а 16 млн это потери гражданского населения; потери Германии составили 11 млн, из которых военные – 8 млн, а гражданские – 3 млн, и то в основном под бомбами англо-американской авиации, прибавим еще примерно 1 млн немецких военнопленных, которые умерли от голода и болезней в англо-французских лагерях. Теперь же без единого выстрела американские финансисты и их агенты влияния в Европе при содействии Газпрома практически уничтожили изнутри новый растущий Франко-Германский Рейх. Пятого Рейха уже не будет - вымерзнут медленно, но верно, просто вымерзнут.



Гастроли Пелоси



Если отношения ресурсодефицитной, но теплой Европы, с богатой на ресурсы, но холодной Русью-Россией много веков находятся в стадии "От любви до ненависти полшага", то отношения США и России напоминают бои без правил, при этом оба бойца друг без друга азартно скучают. Когда Советский Союз активно продвигал идеи коммунизма и социализма, то в Америке за такие идеи можно было получить срок, когда нынешняя Россия реставрировала капитализм, то в Америке во всех университетах стали придыханием изучать марксизм-ленинизм, основы плановой экономики, а троцкистские лозунги на вооружение берут антифа, БЛМ и многие другие. Советский Союз требовал равноправия всех рас и народов, боролся за права негров, Америка сопротивлялась как могла; теперь уже белые Америки требуют себе таких же прав, какие есть у афроамериканцев. Получается, если хочешь сделать американцам гадость, то ничего не делай, они все сделают сами, если им не мешать. Об этом стали догадываться и китайцы. Поэтому когда колдунья Пелоси в сопровождении конвоя летучих обезьян гастролировала по Азии, и залетела на Тайвань, то китайские летучие панды не посчитали нужным тратить свою энергию Ци на колдунью с конвоем. Потому как лучшее деланье - ничегонеделанье. В результате обе страны сохранили лицо, а китайцы еще сэкономили на энергии Ци.



А премьер-министр Южной Кореи, памятуя о всяких обезьяних оспах и ковидах с американскими следами происхождения, предпочел проигнорировать встречу с третьим человеком в штатовской системе власти и пообщался с Пелоси только по телефону, что равносильно посылу в эротическое путешествие на Тайвань, куда Пелоси и полетела. Там она пыталась уговорить королей чипов и полупроводников переехать навсегда в США. Это как если бы она уговаривала Урфина Джюса отдать волшебный порошок для оживления деревянных солдат. Китайцы, что на Тайване, что на материке, народ торговый, предприимчивый, да еще с огромным государственным опытом в несколько тысяч лет, поэтому будьте уверены, они найдут наилучшее решение и в своих внутренних разборках, и в игре с государством, которое существует менее трехсот лет. В таких играх надо уметь ждать, а китайцы это умеют.



Слепые ведут в пропасть слепых



Дефицит ума в США рождает людей, которые вместо того, чтобы делать Америку великой, а себя богатыми, ходят на шествия то в пользу половой загадочности, то в пользу наказания белой расы, то против русских. А на днях активистка против запрета абортов призвала президента стерилизовать всех мужчин США. Ну, подобное притягивает подобное: стерилизованные души и мозги хотят видеть вокруг себя подобных. Так проще жить. И вообще, главное в жизни политической тусовки - с кем–то бороться, и желательно чтобы за борьбу платили. Бороться, митинговать, кричать лозунги - не заводы строить. Боролись с углем, нефтью и газом, мирным атомом, теперь борются против высоких цен на бензин, на электричество, на ЖКХ, на еду, против закрытия заводов. А ведь как все хорошо и красиво начиналось в праведной борьбе!



Теперь мир начинает сыпаться на части, ибо торгашам-реалистам нужны не слова и лозунги, а хорошие дороги для перевозки товаров, дешевое топливо и электричество для производства, и гарантированный рынок сбыта товаров и услуг. Болтовней желудок не наполнить. Ветряки в штиль не дают энергии, а солнечные батареи погибают от дождя, снега, песчаных бурь и града. Электромобили без розетки жить не могут. Президент Франции Макрон на днях заявил, что "период изобилия закончился. Мы переживаем большие потрясения. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными".



Макрон имеет за плечами опыт банковской деятельности, т.е. знает откуда берутся деньги и куда они уходят, и даже знает откуда берется электричество в розетке, что выгодно отличает его от Анналены Бербок, главы МИД Германии и главы аналогичного ведомства Британии Лиз Трасс, претендующей на роль премьер-министра, и ей подобных сказочников. Воистину, слепые ведут слепых в пропасть. И это при том, что 75% генерации электроэнергии во Франции на плечах АЭС, т.е. казалось бы можно и без газа с нефтью прожить. Однако один в поле не воин, а работа печатного станка не может заменить собой сложность технологических процессов, постоянный спрос на все большее количество различных ресурсов, особенности международное разделение труда, сложности с логистикой. Иначе говоря, вдруг выяснилось, что ресурсов для прежней красивой жизни нет, а скоро не будет вообще, потому что ресурсы ограничены, и дешево больше никто свое добро отдавать в чужую пользу не хочет. Восток решил тоже жить хорошо. Т.е. схватка Запада с Востоком по всем направлениям неизбежна. На всех ресурсов не хватит.



На чьей вы стороне, олигархи и чиновники России?



В России дефицита ума нет, у нас есть исключительно дефицит совести у чиновников и олигархов, и только!!!, т.к. они все никак не могут определиться в какой стране им жить наездами для отдыха или для зарабатывания денег, в какой провести старость.



За 6 месяцев проведения Россией СВО мы так и не услышали и не увидели как наши богатеи за свой счет строят для армии новые самолеты, танки, орудия, не услышали о том, как их дети помогают ухаживать в госпиталях за ранеными. Богатенькие могли бы скинуться деньгами и помочь государству скорее достичь целей СВО, им-то бояться мести со стороны диверсионных украинских групп не стоит, у них прекрасные службы охраны, к ним и профессионалы просто так не доберутся, - это же не беззащитная хрупкая девушка Дарья Дугина, Царствие ей Небесное! А дочери императора Николая Второго не брезговали раны бойцам перевязывать и горшки за ними выносить. Генералы-дворяне, в том числе князья, лично вели в бой наши войска под Бородино, дети Сталина и его элиты воевали на фронте наравне со всеми. Детки нынешней элиты в атаку не ходят, на слуху бывают только в связи с каким-либо скандалом, например из-за участия в гонках на элитных авто . И только. Зато из СМИ мы услышали как в один из ресторанов империи Аркадия Новикова отказались пустить офицера в военной форме на празднование дня рождения его мамы. Да, Аркадий Новиков немедленно разорвал контракт с ЧОПом, чей охранник так поступил, уволил кого-то еще, все сделал правильно, однако осадочек остался. С кем вы, наши богатенькие сограждане, на чьей вы стороне и кем для вас является наш народ? Сложный выбор. Выбирать всегда сложно.



Отсюда дергания наших финансовых властей - то в пользу жесткого регулирования, то под давлением олигархов- в пользу анархии и свободы вывода денег из страны. Поэтому все решения финансовых российских властей за последние тридцать лет, и особенно после начала СВО –это постоянный выбор между работой на свою Родину и заботой как сделать так, чтобы Запад, не наказал и не отнял деньги, яхты и дворцы на Лазурном берегу. На двух стульях усидеть можно, но недолго, и только, пока стулья не вздыбятся землетрясением или от взрывной волны. Кстати, американцам запрещено иметь гражданство другой страны, кроме гражданства США. Раз уж наши власти копируют многое с Запада, так скопируйте и это положение. Меньше искушений будет куда свалить и на кого работать. Дмитрий Донской, когда пришел на Куликово поле, на битву за суверенитет, приказал уничтожить все переправы за спиной, чтобы отступать было некуда. Так победили. Император Павел 1 заставил самых могущественных и богатых дворян реально работать и служить на благо державы, и решать ее проблемы, в том числе деньгами, за что и был убит богатейшими и влиятельнейшими из дворян. Т.е. задача президента - заставить чиновников и олигархов работать на благо только России, а не другой страны и не ради своего кармана; задача сложнейшая, потому как они будут сопротивляться. Подобную проблему смог в нашей истории решить только Иван Грозный, когда ввел опричнину. Таким образом дефицит совести у чиновников может породить либо опричнину, либо народный бунт. И то, и другое чревато последствиями, ибо когда лес рубят, то щепки летят. Глядя на плакат столетней давности, понимаем, что история учит только тому, что ничему не учит.



Замена доллару и Московский золотой фиксинг



Волны от деньготрясения 2008 года наконец-то в 2020-2022 годах дошли даже в самые дальние места земного шара. Теперь уже окончательно все должны всем, и в мире нет такого количества товаров и даже содержимого в недрах земного шарика, сколько долгов. Это значит, что для роста мировой экономики условий нет, нельзя бежать в гору со скоростью горного оленя, если ноги бегуна в тяжелых цепях с гирями на конце. И рад бы в рай, да грехи не пускают.



Как известно, деньги любят тишину.



Именно в тиши больших кабинетов решается, куда направить деньги или у кого отнять, с кем начать торговую войну, а с кем и настоящую. В тиши кабинетов мир лихорадочно ищет возможность отказаться от доллара, как от эквивалента мировой торговли и как создать новую валюту. Пока такая валюта заменит доллар, глобальный мир будет рваться на части в виде обособленных экономических зон. Валюты начинают лихорадить, и как следствие начинают метаться цены на товары.



Страны, входящие в состав межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) задумались о введении собственной внутриблоковой валюты для торговли друг с другом минуя доллар. Одновременно интерес к вступлению в БРИКС проявили Аргентина, Египет, Алжир, Иран и Турция, т.е. чуть ли ни 4 миллиарда человек имеет желание объединиться и торговать по-честному. А для этого нужна новая валюта, да такая, чтобы не поменять шило на мыло. Если такой валютой назначить юань, то все пройденное с Америкой может повториться, но уже с Китаем. Поэтому валюта должна быть на паритете валют государств союза БРИКС. Нужен какой-то ориентир для установки куров валют. Безусловно, золото - один из вариантов.



Предложено создать Московскую золотую биржу, на которой будет каждый день устанавливаться цена золота в этой новой валюте, или в каждой из валют членов БРИКС. В любом случае, появится Московский Фиксинг, и лица, уполномоченные этой биржей будут проверять качество аффинированного золота и присваивать аффинажным заводам разных стран право на поставку золота на рынки. В настоящий момент присваивать заводам степень Гуд деливери, т.е. звание надежного поставщика, это право Запада. Захотели- присвоили, передумали- отозвали, как это сделали сейчас в отношении российских аффинажных заводов, чтобы российские предприятия не могли продавать золото на Запад или подконтрольные Западу страны. И цену на золото устанавливают на Лондонской бирже именно в долларах, т.е. в мировой резервной валюте. Эта валюта себя исчерпала в качестве эквивалента мировой торговли.



Следует сказать, что согласно данным моих друзей, которые работали в советское время в финансовых структурах ООН, цена на золото устанавливалась, исходя из того, сколько родилось за год новых землян, исходя из средних цен на нефть, пшеницу, подсолнечное масло и сахар, а не просто по итогам торгов желтым металлом. Поэтому цена на золото есть точный ориентир для формирования курсов валют.



И чем больше стран признают Московский фиксинг золота, и чем больше стран отправит свое золото для торгов на Московскую золотую биржу, тем стабильней будут котировки валют стран БРИКС по отношению друг к другу, либо же стабильнее будет единая новая валюта. Поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил турне по странам Африки, т.к. на африканском континенте добывается и золото, и нефть, и другие полезные ископаемые, потоки которых могут наполнить содержание новой валюты.



Теперь опять о золоте.



США, Канада и Австралия совершенно точно числятся среди стран, которые наложили на Россию санкции. Иначе говоря, страны, которые после введения санкций против России, стали для недружественными, контролируют примерно 20-22% ежегодной золотодобычи. Страны БРИКС контролируют как минимум 25% золотодобычи, соответственно, если к нам примкнет остальной мир, то примерно процентов 60-65 % золотодобычи замкнется на Московский фиксинг. И мы все заживем в новой справедливой реальности валют. Надеюсь, что так все и будет.



Великая Сушь



1816 год называли годом без лета, все северное полушарие было сковано мрачными холодами, замерзла даже вода в Гудзоновом заливе. Холод вызвал неурожай и массовый голод во многих странах Северного полушария, а русской армии по этой причине пришлось покинуть Париж и морем вернуться в Российскую Империю. Причины того похолодания не знает никто, одни считают, что оно явилось следствием того, что в 1815 году на индонезийском острове Сумбава случилось невероятной мощности извержение вулкана Тамбора,



другие считают, что произошел небольшой сбой в работе течения Гольфстрим, а третьи так вообще считают, что похолодание случилось следствием ядерной войны между зелеными и серыми человечками, а мы, земляне, просто у них под ногами болтались. Короче говоря, причин не знает никто, но также никто не стал призывать к борьбе с климатом во имя этого же климата. Действительно, призывать муравьев из обычного лесного муравейника пойти и затоптать слона само по себе занятие бессмысленное. Тогда еще никто не понял, что на борьбе с климатом можно заработать деньги, и деньги просто из воздуха. Этому научились только в ХХ веке, когда люди устали делать реальные товары, и гораздо интереснее стало торговать долларом и квотами на выброс СО2 в атмосферу, притом сразу на уровне государств. Если государство закрыло кучу заводов, то оно выбрасывает меньше СО2, чем выделено ей выбросов, и вместо того, чтобы строить новое производство, можно продать незанятый объем выбросов другой стране, которая производство только увеличивает. Т.е. эта идея искушает руководителей не очень развитых стран продавать квоты, чтобы набить свой личный карман, и не пытаться становиться конкурентом в производстве другим странам. Этот процесс в странах Африки последние тридцать лет все массово наблюдают.



Можно торговать квотами на выбросы СО2 в атмосферу, можно торговать налоговыми и прочими льготами для тех , кто устанавливает ветряки и солнечные батареи, можно обкладывать поборами и запретами нефтяников и угледобытчиков и отбить у них любое желание вкладываться в нефте- и угледобычу и переработку нефти, однако это все разборки муравьев внутри муравейника. Слон этого муравейника может и не заметить во время своей прогулки по джунглям, поэтому проблемы муравейника его особо не волнуют. Торгашество – это проблема муравьев.



Нынешнее лето страшным зноем высушило также именно Северное полушарие. Реальный голод постучался в двери благополучной Европы. Страшная засуха в Европе, где на глазах высыхают такие реки как Рейн, Лаура и Дунай, сильная засуха в ряде штатов США, в ряде районов Китая и Индии. Засуха затронула и Россию, но меньше всех. И опять причины того, что климатический удар нанесен именно по Северному полушарию, непонятны. В любом случае за пределами России. В ряде стран Северного полушария по совокупности причин - климатических, энергетических, экономических - следует ждать:



- резкого подорожания продуктов питания и кормов для животных,



- резкого подорожания мяса и уменьшения поголовья скота.



И тяжелее всех опять придется Европе. Поэтому суда с украинским зерном пошли не в голодную Африку, а в Европу. Себя европейцы любят больше. Кроме того, одна треть украинской пашни принадлежит иностранным компаниям, в первую очередь американским. Так что они забирали не чужое украинское зерно, а свое. Потому и крику было много. И только одно судно с грузом кукурузы из выпущенных на волю судов из Украины пришло в Бейрут. Однако его даже не стали проверять, разгружать, от сделки просто отказались. Полагаю, причина в том, что ливанцам еще памятны взрывы в Бейрутском порту 4 августа 2020 года, которые были вызваны возгоранием селитры в порту. Никто же не знает, что на борту под грузом кукурузы. Судно вышло из порта воюющей страны, поэтому всякое может быть, контрабанда оружия - штука взрывоопасная в прямом смысле этого слова.



У России другая проблема - урожаи с каждым годом все лучше, а вот современных хранилищ для хранения зерна, овощей и фруктов не хватает. Нет урожая - беда, есть сверхурожай - тоже беда. Чиновники, которые рулят сельским хозяйством, но при этом не знают с какой стороны к корове подходить - вторая проблема. Финансовое образование это хорошо, но практика на земле лучше. Судя по всему, изменения климата последних лет явно в пользу России, главное правильно распорядиться таким счастьем, не профукать. Источник - завтра

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