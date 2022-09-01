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Региональная крепость: готова ли ЦентрАзия стать самостоятельной? - Расул Рысмамбетов
14:13 01.09.2022

Региональная крепость: готова ли Центральная Азия стать самостоятельной?
Военный конфликт в Украине, обострение отношений между США и КНР вокруг Тайваня – активно делят общество не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Вместо взвешенного обсуждения ситуации и выводов для своих стран мы наблюдаем скорее встречные волны ненависти, забывая о региональных интересах.

Последние 15–20 лет граждане всех пяти стран (можно нас назвать "звездой Турана" по количеству вершин) были активными гастарбайтерами в разных странах – Россия, Южная Корея, Германия, Турция, Украина, Польша – нет страны, где бы ни ступал стоптанный башмак бедняка из нашего региона.

И теперь, по рабской привычке, путая интересы прораба со своими – в нашем обществе возникают такие группы "геополитических гастарбайтеров", которые пытаются поставить перед нами ложную дилемму – "чьих будешь?"

Забавно, но во всех постсоветских Станах – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – формировались разные вариации Советского Союза и его наследия. Даже капитализм у нас строился не свой, например, дореволюционного образца, а скорее из советской агитации – гротескный, сильно замешанный, как писалось в идеологических книгах, на "феодально-байской системе", которую придворные историки выдают за "национальные традиции". Наши страны продолжили траекторию позднего СССР, где коммунистическая партийная система выродилась в замкнутую аристократию со всеми ее "болезнями": инбридинг, кастовость, подмена интересов общества интересами узкой группы "элиты".

В то же время в наших странах все же есть свой культурный код, экономическая целесообразность, региональная общность, которая вызревала не 70 лет Советского Союза или 100 лет с царской Россией и даже не столетия с мусульманским Ближним Востоком, а свойственная сугубо нашему региону в его взаимодействии с соседями на протяжении тысяч лет. В этом наше культурное, экономическое, религиозное наследие – которое мы меняем на сиюминутное гастарбайтерство современных трендов.

Мир, регионы планеты меняются под давлением информационной и экономической глобализации, однако наш регион, утеряв субъектность пару столетий назад, все же продолжает оставаться географической общиной, где живут простые люди со своими интересами. Миллионы уже покинули Центральную Азию, однако на их место родились и растут десятки миллионов. Пока тектонические разломы не разделят нас на пять разных континентов, мы вместе и это должно стать для нас главным императивом и условием выживания и процветания, пока есть шанс.

Влияние антироссийских санкций

Суть проблемы – чрезмерная зависимость региона от торговли с Россией, Европой или США – четко обозначил военный конфликт и последовавшие за ним антивоенные санкции в отношении России, также поставившие центральноазиатские республики в список подозреваемых на нарушение санкций. До этого в годы карантина регион буквально "усыхал" без китайских товаров – и это показатель даже большей проблемы.

Если взять сейчас торговлю за первого полугодие 2022 года, то видно – торговля между странами региона растет, пусть и незначительно. Возьмем пример Казахстана.

Изображение

Источник: данные Бюро национальной статистики РК.

Таким образом санкционные затруднения уже заставляют Казахстан менять свою структуру торговли. Экспорт Казахстана в европейском направлении, конечно, важен, однако уже сейчас республика готова пересматривать экспортные направления.

Поэтому парадигма Центральной Азии как транзитного региона – в краткосрочном горизонте дает возможность заработать небольшие средства за счет займов на инфраструктуру и тарифов, однако в горизонте десятилетий – провальна. Наш регион не может к себе относиться как к территории, через которое одни развитые страны передают что-то другим развитым странам. А мы продаем на своих полустанках беляши и горячий чай, с завистью вглядываясь в яркие окна улетающих от нас вагонов.

Важнее всего для нас это внутренняя торговля и запросы соседей должны иметь приоритет. Например, проблемы, возникающие с экспортными трубопроводами – казахстанскими, узбекистанскими, туркменскими – хороший звонок для того, чтобы Казахстан продавал нефть в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а мы сами бы инвестировали в газохимические производства на границе с Узбекистаном или Туркменистаном.

Узбекский средний бизнес не может добраться до металлургических полуфабрикатов из Казахстана – а ведь может производить из алюминиевых чушек столь важные для нас кабеля. Казахстанские зерновики не могут дотянуться до афганского рынка в желаемых масштабах. Таких примеров – миллионы.

С чего начать?

Основным препятствием для синхронизированного развития пока является политическая несогласованность. На данный момент все страны проходят сложный этап трансформации или стоят перед этой необходимостью. Кыргызстан уже неоднократно проходил как революции, так и спокойные выборы (на частный взгляд из Казахстана – в КР государство, не просто слышащее, но еще и тревожно прислушивающееся к обществу), Узбекистан вступил в транзит 6 лет назад и постепенно работает над ошибками (есть и прогресс, есть и реставрация каких-то политических традиций, но движение вперед очевидно). Туркменистан идет классическим путем наследования (инсайдеры, которые читают иностранные русскоязычные новости, уверены, что многих процессов не видно снаружи), Таджикистану еще предстоит смена президента (на первый взгляд грядущая смена очевидна, но и у нас так казалось), а Казахстан – начал плановый транзит в 2019 году, но в январе 2022 года планы смешались и транзит между президентами ускорился и превращается в транзит модели государства.

Но конкурентное преимущество нашего региона – это договороспособность, умение найти компромисс и взаимовыгодное решение, что наши страны демонстрировали многие сотни лет. После череды внутрирегиональных конфликтов в средние века сейчас наши страны показывают мудрость и зрелость в переговорах между собой.

Никто не просит выбирать в нашем регионе "старшего брата", никто из президентов и не будет делиться властью, поэтому лучше иметь в виду просто координацию усилий президентов и правительств через формирование консультационного органа на уровне президентов. Встреча на Иссык-Куле показала, как президенты истосковались не только по кыргызскому гостеприимству, но и по тому, что можно просто посидеть узким кругом без глобальной повестки, а сфокусироваться на том, что будет завтра в регионе. В наших странах – это давняя традиция, после массовых мероприятий собраться узким семейным кругом и растопить самовар только для своих.

Важнее всего для начала строительства регионального рынка – это, конечно, информационная работа, потому что нередко мы узнаем друг о друге через третьи стороны и глобальные информационные структуры. Вот почему уже в этом году нам надо создавать общерегиональную информационные структуры, которые смогут нормально освещать ситуация в наших странах для бизнеса. Все пять стран пока исповедуют госкапитализм с вышеупомянутыми характеристиками, поэтому нам важен рост малого и среднего бизнеса – как основных потребителей такой информации. Кроме того, во всех странах есть биржи, информационные системы которых надо синхронизировать и это даст мощный толчок росту благосостояния.

Второй вопрос, который объединяет наши государства, – это водный вопрос. В свете глобальных климатических изменений, водный вопрос – без его совместного решения всеми государствами региона – может стать следующим casusbelli – поводом к конфликтам. Поэтому, чтобы вода нас объединяла, а не разъединяла, нам нужно предпринять совместные усилия по обеспечению водой наши народы. Когда речь касается водных ресурсов – в мире нет независимых стран, поэтому нам обязательно надо создать Фонд водной безопасности, который не только будет накапливать средства, технологии, но и будет рассматривать наши водные системы в совокупности.

Уже через 10 лет засушливые части Казахстана станут непригодными для жизни, похожие условия могут сложиться и в ряде регионов Узбекистана, а также Туркменистана. Поэтому если мы это начнем уже завтра, то послезавтра мы сможем сберечь мир в регионе. Магистральные водные проекты мы бы могли финансировать совместными усилиями через создание Банка развития региона, куда бы мы могли аккумулировать не только денежные средства, но и обязательства по предоставлению людских ресурсов, техники, а также натурных инвестиций, включая золото и другие драгоценные металлы.

Главное в налаживании сотрудничества стран – избежать насильственной "интеграции сверху", то есть иметь минимальное вовлечение государств в диалог и сотрудничество частного бизнеса. Правительство может помочь инфраструктурой и забрать через налоги, однако, когда правительство начинает строить каналы и прокладывать дороги – качество снижается, результируя в новых миллионерах.

Поэтому следующим шажком может быть формирование общего рынка через облегчение движения товаров, финансов и, конечно, рабочей силы. Вариантов множество – поэтому и перечислять их нет смысла. Однако с облегчением внутрирегионального сотрудничества – для всеобщего блага – придется стандартизировать работу с внерегиональными партнерами, особенно в части вывода средств.

Нам очень важно начать формировать этот региональный рынок пораньше, чтобы всеми усилиями пятерых участников улучшать торговлю с Афганистаном, Пакистаном, Ираном, Монголией и СУАР КНР, чтобы не просто зарабатывать деньги, но и иметь консолидированную центральноазиатскую позицию по сотрудничеству с другими странами. С ЕС, Россией, США и восточной частью КНР мы и так отлично торгуем, а развитие торговых коллатералей – снижает риски любых природных или человеческих катастроф.

Регион С5 после "плюса" должен иметь не "один", а обозначаться как "С5+Мир", потому что для нас это единственный способ сохранить независимость и заставить с собой считаться остальных – этичный прагматизм и прагматичный изоляционизм.

Рысмамбетов Расул
01.09.2022

Источник - turanpress.kz
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