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Собственная нефть в Таджикистане подорожала за год почти наполовину
14:30 01.09.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Объясняют это в Минэнерго "повышением стоимости горючих материалов".

Добыча нефти в Таджикистане в первой половине этого года сложилась в объеме около 12,7 тысяч тонн, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов страны.

Общая стоимость полученной нефти оценивается в почти в 25,5 млн сомони (около $2,5 млн), что на 47,2% больше, чем в том же периоде 2021 года. Объясняют это в Минэнерго "повышением стоимости горючих материалов".

Выпуск нефтепродуктов за первые шесть месяцев этого года в республике сложился на сумму 27,4 млн сомони (более $2,5 млн).

В частности, произведено свыше 2 тыс. тонн дизельного топлива, более 20 тонн бензина, 2,7 тыс. тонн мазута, около 1,6 тыс. тонн битума.

Добыча природного газа в первой половине текущего года, по данным Минэнерго, составила 304 тыс. кубометров, что на 80 тыс. кубометров или на 20,8% меньше, чем в январе-июне 2021 года.

Ранее руководство энергетического ведомства отмечало, что добываемые в республике углеводороды покрывают всего около 5% потребностей страны в нефтепродуктах.

Импорт нефтепродуктов, по официальным статистическим данным, за семь месяцев текущего года составил свыше 411 тыс. тонн, что почти на 27% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Около 90% нефтепродуктов импортируется из России. Еще около 6% данной продукции приобреталось в Казахстане, и сравнительно незначительная часть в Узбекистане, Беларуси, Азербайджане.

Нефтегазовый Таджикистан

По предварительным данным, в недрах Таджикистана находятся крупные запасы углеводородов: свыше 1 млрд. тонн нефти и 6-7 триллион кубических метров газа, удельная плотность которых выше чем в соседних странах.

Во времена Советского Союза в Таджикистане было открыто 23 месторождения углеводородов, годовой объем добычи нефти составлял до 400 тыс. тонн, а природного газа до 500 млн. кубометров.

Ранее экс-гендиректор "Таджикнефти" (1981-1988 годы) Наби Маликов сказал "Азия-Плюс", что в Таджикистане находятся 250 нефтегазоперспективных площадей, более 150 из которых расположены на юге страны. Он подчеркнул, что сегодня эти площади заняты инвесторами, которые не вкладывают средства в освоение находящихся здесь ресурсов.

Маликов предлагает отозвать лицензии у таких компаний и передать право пользование инвесторам, которые действительно заинтересованы в разработке ресурсов.

По его словам, извлечение этих ресурсов позволит Таджикистану в будущем не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать в Китай и Пакистан 50-60 млрд. кубометров природного газа в год, за счет чего республика ежегодно сможет получать $5-6 млрд.

Он отметил, что после распада СССР начались "черные дни" нефтегазовой отрасли: она стала бесхозной, потерялось управление, стали исчезать высокооснащенные базы и средства нефтяников на сотни миллион долларов.

Источник - Азия-Плюс
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