Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома

14:32 01.09.2022

Призыв Петра Врублевского "убивать русских" не имеет никакого отношения к дипломатии, зато подходит под определение нацизма



Станислав Варыханов



Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Петру Врублевскому по поводу интервью казахстанскому блогеру, в котором дипломат доходчиво объяснил необходимость убивать русских: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Откровение украинского посланника вызвало еще более жесткую реакцию Ассамблеи народа Казахстана, формирующейся из выдвиженцев этнических объединений и наделенной правом делегировать представителей в парламент, а также Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, потребовавшей объявить посла Украины персоной нон грата.



Странно, что в претензиях к дипломату не прозвучало обвинение в плагиате - его ястребиный крик глубоко созвучен заявлениям некоторых российских политиков, сотрясающим информационное пространство.



В культовом советском фильме "Тот самый Мюнхаузен" один из главных персонажей произносит фразу-афоризм: "Поразительно, как наш народ гармонирует с природой". А русский и украинский народы гармонируют друг с другом, периодически подтверждая наше ментальное сходство.



Приведу лишь один из свежих примеров, иллюстрирующий симфонию мыслей украинских и российских "хардлайнеров" (читатели добавят другие примеры). В недавнем интервью депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Олег Матвейчев заявил по поводу Украины: "Денацификация - процесс многослойный. Это может быть чем-то слегка поверхностным, а может быть очень коренным. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное - я считаю, что даже само понятие „Украина" не должно существовать в будущем. И понятие „украинец" не должно существовать в будущем".



Как достичь этого светлого будущего, федеральный парламентарий и профессор Высшей школы экономики не уточнил…



В России радикальное высказывание депутата Государственной Думы прошло незамеченным, а в Казахстане интервью посла Украины произвело политический фурор. В заявлении МИДа, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные лозунги неуместны в устах главы иностранной дипломатической миссии, поскольку могут нанести ущерб дружеским отношениям между государствами. "Казахстан считает неприемлемыми и несовместимыми с деятельностью посла заявления украинского посла о русских гражданах", - отмечается в документе.



Ассамблея народа Казахстана выступила с официальным обращением, в котором говорится: "Мы, АНК, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях".



Высказывание украинского посла обсуждают казахстанские аналитики и блогеры.



Телеграм-канал Abishev Analytics пишет: "Учитывая тот факт, что каждый пятый гражданин Казахстана - русский, украинскому дипломату стоило на несколько секунд задуматься, прежде чем отвечать на вопрос "Что вы можете сказать по ситуации в Украине?" так, как он ответил. Как минимум, если уж сильно хотелось, использовать термин "российские военные", а не "русские".



Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев отметил принципиальный характер реакции Ассамблеи народа Казахстана: "Именно так, своевременно, четко и уверенно АНК должна обозначать свою позицию! Это посыл не только Врублевскому. И нашим гражданам надо помнить как о правовой, так и о моральной ответственности перед обществом за подобного рода провокационные проявления".



Блогер Антон Бударов (Буданбай) опубликовал петицию с требованием высылки из Казахстана украинского посла. "Мы, нижеподписавшиеся, искренне сочувствуем беде Украины и особенно обычным украинцам, но не намерены терпеть разжигание межнациональной розни на своей Родине! Посол Украины, который находится в Казахстане, призвал убивать этническую группу по национальному признаку. Причем, не особо понятно, кого он подразумевал под фразой „мы убьем русских", т.к. он ни в каких боевых действиях не участвовал и находится все время военных действий (ведущихся в Украине - авт.) в Республике Казахстан. Я считаю, такие высказывания ничего общего с дипломатией не имеют, более того, попадают под 174 УК РК (разжигание ненависти), но т.к. Петр Врублевский имеет дипломатический статус, мы требуем депортации данного „дипломата" из Республики Казахстан, т.к. его заявления не соответствуют нейтральному статусу Казахстана", - говорится в петиции, под которой за сутки поставили подписи более 8 тыс. человек.



К сказанному хочется добавить, что на специальную военную операцию, ведущуюся на территории Украины, можно смотреть сквозь разную оптику, и взгляд украинского официального лица, которым является посол в Казахстане, вряд ли кого-то сильно удивит, разве что его выражения. Но есть пословица, которая гласит: язык дан дипломатам для того, чтобы скрывать реальные мысли. Заметьте: дипломатам, а не депутатам, хотя и последним неплохо было бы хоть чем-то отличаться от "диванных ястребов", ни на что не влияющих, ничем не рискующих и ни за что не отвечающих.



Не требуется дара прорицателя, чтобы робко предположить, что рано или поздно инициатива в урегулировании украинского кризиса перейдет от военных к дипломатам. Если доживу, то в этот день от избытка чувств напьюсь, как гробовых дел мастер Безенчук. Но дипломаты дипломатам рознь, как и парламентарии, в критических ситуациях выполняющие роль парламентеров. Кроме того, дипломатия предполагает компромиссы, а это значит, что "партии войны" по обе стороны противостояния станут проблемой, которую придется как-то решать.