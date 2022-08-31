 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.09.2022
14:37  En Son Haber: "Европа замерзнет и завоняет". Турки пришли в восторг от решения "Газпрома"
14:35  Запад. Куда подевались все лидеры?.. - Фрэнк Фуреди
14:34  "Пятой колонне" прижимают хвост в России
14:33  Глава совета директоров "Лукойла Равиль Маганов выпал(!?) из окна ЦКБ в Москве. Исход - летальный
14:32  Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома
14:30  Собственная нефть в Таджикистане подорожала за год почти наполовину
14:13  Региональная крепость: готова ли ЦентрАзия стать самостоятельной? - Расул Рысмамбетов

13:34  Дефицит ума, великая сушь и слепые ведут слепых в пропасть хроники смуты: август 2022 года, - И.Нагаев
12:16  Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (текст)
11:03  Токаев объявил амнистию "январистам"
10:57  Инвесторы выводят деньги из китайских облигаций
09:34  В Казахстане этой осенью пройдут досрочные президентские выборы, а в 2023 - досрочные парламентские
08:25  Последние китайские привлечения. РосБанки стараются удержать клиентов вкладами в юанях, - Къ
08:20  Обыдно. У поддержавшего Украину рос-олигарха Кантора конфисковали все 11 сардинских вилл
08:15  Третья мировая пропагандистская. Под лозунгом защиты международного порядка, - В.Малышев
07:44  Один из соправителей Киргизии К.Ташиев самоудостоился титула "Кыргыз Республикасынын Баатыры"
07:33  Афганистан не дает забыть о себе на фоне Украины, - Алексей Малашенко
07:27  ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо
06:53  Washington Post: Весь мир воспринимает упадок Америки всерьез. И нам пора
06:49  Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень, - Ольга Самофалова
06:37  Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине, - А.Кренгель
00:59  Как БРИКС может помочь России обыграть Запад, - Геворг Мирзаян
00:48  Кому и Тегеран миротворец. Глава МИД Ирана приехал в Москву с посланием от Европы по Украине
00:12  Il Tirreno: Зеленский сдал свою виллу в Италии россиянам
00:03  Донбассу очень нужна новая идеология России, - Сергей Миркин
Среда, 31.08.2022
22:36  Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов
21:42  Компартия Китая учтет уроки перестройки в Советском Союзе, - Владимир Скосырев
21:39  Золото кыргызского "Кумтора" обнаружено в Швейцарии, - Виктория Панфилова
21:10  Индия считает санкции лицемерными: воюет не только Россия, - Н.Уллех
18:29  Норвегия собралась "отключить рубильник" Европе
15:56  Ералы Тугжанов перемещен из вице-премьеров в акимы Актюбинской области Казахстана
14:32  "Добиться независимости было непросто" - Шавкат Мирзиеев
14:26  День независимости Киргизии в Чункурчаке. Сооронбай Жээнбеков приехал кортежем на джайлоо
14:00  Президент Кыргызстана забил два гола в "Матче легенд" футбола
11:28  Москве предписано стать "азиатским тигром" по рецепту Сунь Цзы
11:25  Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм, - Н.Нуртазина
11:15  Как выбрать платежную систему для интернет-магазина в Казахстане
10:49  Энергетический кризис в эту зиму будет похуже, чем нефтяные и газовые "шоки" 1970-х, - Atlantico
10:36  Узбекистан – ШОС: мегаперспективы и мегавозможности, - Мухаммаджон Кодиров
10:14  Что ждет экономику Казахстана. Не все так плохо? - Расул Рысмамбетов
10:08  Талибы вновь требуют от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганскую авиацию
10:03  Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана
09:58  Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно
09:51  В Ираке запахло новой горячей точкой: десятки убитых, - МК
09:03  Тайвань сжимают в кулак. США превращают остров в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю, - Къ
08:58  Уже не Запад, еще не Восток. Тайну Азиатской модели экономики в России пока не постигли, - НГ
08:40  Контора пишет... В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый "Страновой стратегический план"
08:32  Живой труп. Байден будет переизбираться в Амерпрезы в 2024-м
08:28  КазПравительство пытается навести порядок с дизтопливом
07:47  России надо навести порядок в своем прошлом, - Герман Садулаев
07:29  На деньги главного кыргызского коррупционера Матраимова построят новое здание КырМуфтията
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома
14:32 01.09.2022

Призыв Петра Врублевского "убивать русских" не имеет никакого отношения к дипломатии, зато подходит под определение нацизма

Станислав Варыханов

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Петру Врублевскому по поводу интервью казахстанскому блогеру, в котором дипломат доходчиво объяснил необходимость убивать русских: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Откровение украинского посланника вызвало еще более жесткую реакцию Ассамблеи народа Казахстана, формирующейся из выдвиженцев этнических объединений и наделенной правом делегировать представителей в парламент, а также Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, потребовавшей объявить посла Украины персоной нон грата.

Странно, что в претензиях к дипломату не прозвучало обвинение в плагиате - его ястребиный крик глубоко созвучен заявлениям некоторых российских политиков, сотрясающим информационное пространство.

В культовом советском фильме "Тот самый Мюнхаузен" один из главных персонажей произносит фразу-афоризм: "Поразительно, как наш народ гармонирует с природой". А русский и украинский народы гармонируют друг с другом, периодически подтверждая наше ментальное сходство.

Приведу лишь один из свежих примеров, иллюстрирующий симфонию мыслей украинских и российских "хардлайнеров" (читатели добавят другие примеры). В недавнем интервью депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Олег Матвейчев заявил по поводу Украины: "Денацификация - процесс многослойный. Это может быть чем-то слегка поверхностным, а может быть очень коренным. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное - я считаю, что даже само понятие „Украина" не должно существовать в будущем. И понятие „украинец" не должно существовать в будущем".

Как достичь этого светлого будущего, федеральный парламентарий и профессор Высшей школы экономики не уточнил…

В России радикальное высказывание депутата Государственной Думы прошло незамеченным, а в Казахстане интервью посла Украины произвело политический фурор. В заявлении МИДа, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные лозунги неуместны в устах главы иностранной дипломатической миссии, поскольку могут нанести ущерб дружеским отношениям между государствами. "Казахстан считает неприемлемыми и несовместимыми с деятельностью посла заявления украинского посла о русских гражданах", - отмечается в документе.

Ассамблея народа Казахстана выступила с официальным обращением, в котором говорится: "Мы, АНК, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях".

Высказывание украинского посла обсуждают казахстанские аналитики и блогеры.

Телеграм-канал Abishev Analytics пишет: "Учитывая тот факт, что каждый пятый гражданин Казахстана - русский, украинскому дипломату стоило на несколько секунд задуматься, прежде чем отвечать на вопрос "Что вы можете сказать по ситуации в Украине?" так, как он ответил. Как минимум, если уж сильно хотелось, использовать термин "российские военные", а не "русские".

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев отметил принципиальный характер реакции Ассамблеи народа Казахстана: "Именно так, своевременно, четко и уверенно АНК должна обозначать свою позицию! Это посыл не только Врублевскому. И нашим гражданам надо помнить как о правовой, так и о моральной ответственности перед обществом за подобного рода провокационные проявления".

Блогер Антон Бударов (Буданбай) опубликовал петицию с требованием высылки из Казахстана украинского посла. "Мы, нижеподписавшиеся, искренне сочувствуем беде Украины и особенно обычным украинцам, но не намерены терпеть разжигание межнациональной розни на своей Родине! Посол Украины, который находится в Казахстане, призвал убивать этническую группу по национальному признаку. Причем, не особо понятно, кого он подразумевал под фразой „мы убьем русских", т.к. он ни в каких боевых действиях не участвовал и находится все время военных действий (ведущихся в Украине - авт.) в Республике Казахстан. Я считаю, такие высказывания ничего общего с дипломатией не имеют, более того, попадают под 174 УК РК (разжигание ненависти), но т.к. Петр Врублевский имеет дипломатический статус, мы требуем депортации данного „дипломата" из Республики Казахстан, т.к. его заявления не соответствуют нейтральному статусу Казахстана", - говорится в петиции, под которой за сутки поставили подписи более 8 тыс. человек.

К сказанному хочется добавить, что на специальную военную операцию, ведущуюся на территории Украины, можно смотреть сквозь разную оптику, и взгляд украинского официального лица, которым является посол в Казахстане, вряд ли кого-то сильно удивит, разве что его выражения. Но есть пословица, которая гласит: язык дан дипломатам для того, чтобы скрывать реальные мысли. Заметьте: дипломатам, а не депутатам, хотя и последним неплохо было бы хоть чем-то отличаться от "диванных ястребов", ни на что не влияющих, ничем не рискующих и ни за что не отвечающих.

Не требуется дара прорицателя, чтобы робко предположить, что рано или поздно инициатива в урегулировании украинского кризиса перейдет от военных к дипломатам. Если доживу, то в этот день от избытка чувств напьюсь, как гробовых дел мастер Безенчук. Но дипломаты дипломатам рознь, как и парламентарии, в критических ситуациях выполняющие роль парламентеров. Кроме того, дипломатия предполагает компромиссы, а это значит, что "партии войны" по обе стороны противостояния станут проблемой, которую придется как-то решать.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662031920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Топливный" вопрос: Правительством приняты меры и наказаны ответственные
- Что ждет экономику Казахстана?
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетісу и Ұлытау
- Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану
- В "Ак жоле" обсудили проблемные вопросы обрабатывающей промышленности
- Асхат Аймагамбетов о реализации поручений Президента в рамках Послания 2021 года
- Глава "КазМунайГаза" поручил обеспечить стабильную отгрузку нефтепродуктов с Шымкентского НПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  