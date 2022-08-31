Глава совета директоров "Лукойла Равиль Маганов выпал(!?) из окна ЦКБ в Москве. Исход - летальный

14:33 01.09.2022

Председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщили российские СМИ.



В ЦКБ подтвердили смерть Маганова изданию РБК, не уточнив, что именно произошло.



По данным РЕН ТВ, 67-летний топ-менеджер компании проходил лечение в отделении на шестом этаже. Как пишет телеграм-канал Mash, Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Кроме того, ранее ему диагностировали депрессию.



По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения, рассказал источник РБК. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство. Собеседник издания уточнил, что на месте работают сотрудники полиции и следователи СК, они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов.



Равиль Маганов входил в состав совета директоров "Лукойла" с 1993 года. С 2006 года он занимал пост первого исполнительного вице-президента компании и курировал блок разведки и добычи, а в 2020 возглавил совет директоров. Маганов также является автором названия компании.