"Пятой колонне" прижимают хвост в России

14:34 01.09.2022 Иноагенты затосковали - Россия принимает "вредные законы". О Западе они помалкивают



Павел Анохин



Начало нынешнего учебного года ознаменовали поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", принятые в конце июня парламентом и утвержденные президентом России. Они не допускают иноагентов к просветительской и воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних.



О целях и особенностях нового правового положения в стране "Свободной прессе" рассказывает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.



- Да, действительно, мы не допустили иноагентов к просветительской и воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних, равно как и к педагогической в государственных и муниципальных образовательных организациях.



Им также нельзя теперь будет производить информационную продукцию для юных россиян. И это неслучайно. Мы выявили большое количество информационных материалов, пособий и методичек, которые изготавливаются иноагентами для детей, и имеют очень вредную и опасную для них сущность: это пропаганда экстремизма, вовлечение детей в наркопотребление, пропаганда ЛГБТ-сообщества, искажение истории.



Мы глубоко убеждены, что любая деструктивная деятельность в отношении наших детей должна решительно пресекаться и получать отпор. В этом нас поддерживают и родители, и педагоги. Такой запрет необходим в связи с распространением учебников и литературы для детей, содержащих экстремистскую информацию.



"СП": - Сегодня нормы об иноагентах содержатся в пяти действующих законах…



- Нормы об иноагентах действительно содержатся сегодня в пяти законах пока еще действующего законодательства, принятого в 2012 году, но они содержат разрозненные положения. Мы же объединили их в одном законодательном акте, уточнив основные понятия, в том числе такие как "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник". В связи с этим потребовалось внести корреспондирующие поправки в 16 уже действующих законов.



Новый закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. Он призван систематизировать российское законодательство об иноагентах, сделать контроль за деятельностью лиц и организаций, находящихся под зарубежным влиянием, более прозрачным и эффективным. А также расширяет ограничения, связанные со статусом иностранного агента, и позволяет российским компетентным органам оперативно и безотлагательно реагировать, давать зеркальный ответ на международные противоправные действия по вмешательству в наши внутренние дела. Его цель - закрыть дополнительные лазейки для иноагентов, обеспечить защиту прав наших граждан.



"СП": - Речь идет о финансировании?



- Речь идет не только о финансировании, но и об организационно-методической, научно-технической и других формах зарубежного воздействия. Убедительный пример того, к чему приводит активная работа иноагентов со школьниками и студентами, дает Украина.



Мы разбирали подробно этот вопрос на комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Наши депутаты и эксперты проанализировали более 300 книг и методических рекомендаций для учащихся и педагогов "незалежной". И пришли к выводу: большинство их учебников пропитаны ненавистью к России.



Это отражает целенаправленную работу по воспитанию подрастающего поколения Украины в духе отрицания общей истории и возбуждения ненависти ко всему русскому. Да, в процесс обучения детей на Украине вмешались иностранные агенты, и сегодня мы видим, как оболваненные молодые люди с русскими именами и фамилиями готовы убивать русских, а иные уже обагрили свои руки кровью соотечественников. Проводить такую же деструктивную обработку наших школьников, нашей молодежи мы не позволим.



"СП": - Василий Иванович, и какие запреты для иностранных агентов определяют обновленные законодательные правила?



- Прежде всего, они обеспечивают оперативную реакцию России на противоправные действия недружественных государств, которые пытаются вмешаться во внутренние дела нашей страны.



Согласно закону, иностранные агенты не смогут работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий, организовывать митинги, пикеты и прочие публичные мероприятия, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий. Они также не смогут инвестировать в стратегические предприятия и компании России, производящие вооружение и военную технику, работающие в сфере авиации и космонавтики, добывающие и разведывающие полезные ископаемые.



Финансируемые из-за границы лица и организации, лишаются права на упрощенную систему налогообложения и государственную финансовую поддержку. Иноагенты не смогут выступать экспертами при проведении государственной экологической экспертизы, пользоваться объектами критической информационной инфраструктуры и обеспечивать их безопасность. Они теперь не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе на творческую деятельность. На них распространяются ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.



На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Иноагентам, которые подпадают под новые ограничения, дается время, чтобы зарегистрироваться в Минюсте. Для тех, кто не намерен сообщать о своем статусе, пытается скрыть информацию о своей деятельности в интересах других государств, в России установлены штрафы до 300 тысяч рублей, а также исправительные работы и тюремный срок до пяти лет.



"СП": - Давайте выясним: кто такие иноагенты?



- Отвечая на вопрос, хочу сослаться на мнение моих парламентских коллег: иностранный агент - это тот, кто "поет с чужого голоса" и получает за это деньги. Иноагентами будут признаны любые российские или иностранные организации, физические лица независимо от гражданства, которые занимаются в России политической деятельностью, выпускают информационные материалы, собирают сведения о военно-технической деятельности России, но при этом получают финансирование или иную иностранную поддержку из-за границы, либо финансируют такую деятельность.



И организации, и физические лица будут вноситься в единый реестр вместо четырех действующих сегодня. Напомню, законодательство о "выполняющих функции иностранного агента" появилось в России в 2012 году. Сначала речь шла об НКО, потом добавились СМИ-иноагенты, затем - физические лица и объединения граждан без образования юридического лица, а также физлица аффилированные с иноагентами. Нынешний закон призван четыре реестра объединить в один.



Решение о включении в него будет принимать Минюст, при этом никаких судебных процедур не предполагается. В суд можно будет обратиться лишь постфактум, чтобы оспорить это решение. Время приобретения статуса иностранного агента начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста сведений в реестре. Целью реестров является информирование общества об источниках зарубежного вмешательства во внутренние дела нашей страны.



"СП": - А есть какие-то законодательные положения, которые определяют, кого нельзя внести в список иноагентов?



- Да, иноагентами не смогут стать российские органы публичной власти, политические партии, религиозные объединения, госкорпорации, зарегистрированные объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, должностные лица международных организаций и дипломатических представительств.



В законе также оговорено, что политической деятельностью не считаются защита традиционных семейных ценностей, деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, социальной поддержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность. Таким образом, в число иноагентов сможет попасть довольно-таки ограниченный круг лиц и организаций, действующих в интересах зарубежных стран.



"СП": - Европейский суд по правам человека 14 июня сообщил, что выявил нарушения прав человека в российском законодательстве об иностранных агентах. По его информации, власти РФ нарушили статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций) и 10 (свобода выражения мнений) Европейской конвенции по правам человека.



- Если в Европе недовольны нашим законом, значит, он эффективный. Закон об иноагентах, признанный ЕСПЧ как нарушающий права граждан, перекрывает лазейки для скрытного влияния на государственные решения в России и значительно снижает возможности вмешиваться в ее внутренние дела. Европейский суд по правам человека не впервые демонстрирует предвзятое отношение к России и ситуации с правами человека в нашей стране.



Особой поддержкой ЕСПЧ почему-то традиционно пользуются лица и организации, которые нарушают наши законы и оказывают прямую поддержку экстремистам. Страсбургский суд при этом упорно не замечает многочисленные нарушения прав русскоязычных граждан в Европе, в том числе в странах Прибалтики и на Украине. Напрочь не видит и развернутую в последние месяцы в европейских странах открытую травлю россиян за их национальную принадлежность.



Закон об иноагентах полностью соответствует Конституции Российской Федерации и не противоречит нормам международного права, действующему в других странах законодательству по защите суверенитета. Он призван защитить наш суверенитет и право миллионов российских граждан знать, на какие цели и в чьих интересах расходуются огромные средства, которые поступают из-за рубежа и получают иноагенты.



"СП": - И все же насколько принятые по вашей инициативе законодательные положения, допускающие запрет в России деятельности иностранного СМИ, соответствует нормам демократии и свободы слова?



- Анализ информации о дискриминации российских СМИ за рубежом, который провела наша комиссия, доказывает актуальность принятого закона. Уже после внесения законопроекта, который стал реакцией на дискриминационные действия в отношении российских СМИ, власти Франции досрочно прекратили вещание трех российских телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл".



В Латвии запретили вещание всех российских телеканалов, и тем самым лишили русскоязычное население своей страны доступа к информации на русском языке.



В США ущемляют наших журналистов, блокируя их банковские счета и счета представительств СМИ, не продлевают им визы и аккредитации.



Надо ли доказывать, что недружественные действия иностранных государств должны получать симметричный ответ? С этой целью стараниями нашей комиссии закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" дополнен статьей, которая наделяет Генпрокурора России и его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного средства массовой информации в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом.



Наш закон позволяет дать быстрый и зеркальный ответ на недружественные действия иностранных государств. Это послужит восстановлению справедливости.



"СП": - Тем не менее, ряд отечественных журналистов, политиков, в том числе и парламентариев, настойчиво задаются вопросом: почему российскую власть так беспокоит деятельность иноагентов, если их число невелико на фоне других НКО?



- Потому что именно они пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России, влиять на результаты выборов, на нашу молодежь.



Знаете, как звучит английский перевод термина "иностранное вмешательство"? Очень символично - "foreign intervention". Мы сегодня переживаем именно интервенцию - Запад закачивает в Россию огромные деньги на цели, которые расходятся с интересами нашего государства и представляют угрозу суверенитету страны.



По данным Минюста России, в прошлом году на счета НКО-иноагентов поступило около одного миллиарда рублей. И это только официально задекларированные средства. Мы не знаем, сколько еще денег поступает к ним в наличной форме, в виде дебетовых карт и через различных посредников.



По экспертным оценкам, за последние два десятилетия, таким образом, в нашу страну поступили десятки миллиардов долларов. При этом многие зарубежные фонды и организации, которые спонсируют деятельность иноагентов в России, имеют недобрую славу организаторов "цветных" революций в десятках иностранных государств.



Все это для нас неприемлемо. Именно поэтому мы намерены сделать деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в интересах иностранных государств, предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов. А зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, следует использовать во благо нашей страны и общества, а не во вред!



Кстати, стоит заметить, что сегодня на Западе явно не довольны результатами идеологической обработки населения России, на которые тратятся все эти огромные деньги. И призыв Германии и Франции к соседям по ЕС искать "творческие пути" для продвижения "правильной" с их точки зрения информации внутри России, о котором рассказало агентство Bloomberg, - яркий тому пример и доказательство следования ведущих стран Европы в фарватере американской политики.



Почему я делаю такой вывод? Все дело в том, что на поверку подготовленные европейцами "рекомендации" оказываются ничем иным, как переписанным под копирку докладом, опубликованным американцами в феврале нынешнего года. И смысл этих "творческих" рекомендаций прост - для подрывной деятельности против России предлагается использовать возможности русскоязычных блогеров в соцсетях и на медиаплатформах. Для них будет создаваться контент на русском языке, а также организованы курсы медиаграмотности.



Судя по всему, появление новой стратегии вызвано провалом СМИ-иноагентов, аудитория которых заметно снизилась в виду их откровенно антироссийской позиции в освещении специальной военной операции. Сыграло свою роль в этом процессе и законодательство, разработанное нами в последние годы, которое заставило авторов и издания, получающих зарубежное финансирование, заявлять об этом, а также высветило, какие силы и государства за ними стоят.



Конечно, зарубежные спонсоры своих подопечных не бросят и продолжат щедро снабжать деньгами, но ищут и обходные пути, собираются навязывать нашим гражданам через блогеров-посредников некий информационный "гербалайф". Только вот суть всей этой деятельности, как бы "творчески" ее не ретушировали, не поменяется - это грубое вмешательство в наши внутренние дела, которое, конечно же, не останется без ответа.



"СП": - Вернемся к принятому летом закону. Новые поправки к нему обсуждались общественностью в процессе их подготовки?



- Да, такие обсуждения состоялись еще в рамках нашей работы над законопроектом во втором чтении. Одобренные поправки были поддержаны деловыми сообществами, в том числе, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, общественными организациями "Опора России" и "Деловая Россия". Поддержал их и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.



"СП": - Предусматриваются ли какие-то правовые возможности исключения из реестра иностранных агентов?



- Да, предусматриваются. Для этого НКО должна либо в течение года не получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность или выполнить оба эти условия одновременно. Из этого списка вычеркнут и организацию, которая не позже, чем через три месяца после включения в реестр отказалась от зарубежной помощи и вернула деньги. Факт отсутствия помощи из-за рубежа установит Минюст в ходе внеплановой проверки.



Для физических лиц, впервые включенных в реестр, предусмотрен упрощенный порядок выхода из него. Для этого человек вправе подать заявление в свободной форме и приложить документы, которые подтверждают прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Решение по данному заявлению будет принимать министр юстиции или его заместитель.



Думаю, всем россиянам будет интересно и полезно знать, что, например, реестр СМИ-иноагентов существует с декабря 2017 года. На данный момент в этом списке содержится информация более чем о 170 СМИ, юридических и физических лицах. Кроме того, в реестры иноагентов сегодня включены 74 некоммерческие организации и 13 физических лиц, а также 8 незарегистрированных объединений. Все реестры находятся в свободном доступе в интернете. Источник - СвободнаяПресса

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