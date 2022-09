Запад. Куда подевались все лидеры?.. - Фрэнк Фуреди

14:35 01.09.2022

Spiked

Великобритания



Куда подевались все лидеры?



Западные лидеры стали геополитически безграмотны, пишет Spiked. По мнению автора статьи, американскому истеблишменту явно не хватает интеллекта, ясности целей, единства, чтобы претендовать на лидерство.



Западные элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав



Фрэнк Фуреди (Frank Furedi)



Внезапно появилось ощущение, что мир стал очень опасен. Спустя несколько десятилетий кажущейся стабильности соперничество великих держав вновь вышло на первый план. Сложившиеся после холодной войны убеждения теперь ставят под сомнения. Конфликт между Россией и Украиной плавно перерос в конфликт между Россией и коалицией стран НАТО под руководством США. А тем временем накаляется давняя экономическая напряженность между Китаем и США, растет угроза безопасности в Тихоокеанском регионе. Ситуацию усугубляет разрыв глобальных экономических отношений и нарушение цепочек поставок вследствие пандемии, а также конфликт на Украине и последующий энергетический кризис. Все эти кризисы застали Запад врасплох, и это не может не беспокоить.



То, что западные лидеры потерпели фиаско, в полной мере проявилось во время неудачного вывода войск США из Афганистана. Как бы ни было больно, очевидно, что политическому истеблишменту США не хватает интеллектуальных ресурсов, ясности, единства, чтобы лидировать на мировой арене. Искусство управления государством, похоже, бесследно пропало.



Взять, к примеру, визит Нэнси Пелоси в Тайвань в этом месяце. Этот невообразимо глупый и легкомысленный поступок демонстрирует, что даже политики, которые занимают высокие посты, утратили всякую приверженность дипломатии. Видимо, ее особо не волновал тот факт, что визит высокопоставленного чиновника в этот регион обязательно разозлит Китай - ту самую страну, которая представляет самый большой вызов безопасности США. Игра на внутреннюю публику оказалась в приоритете. Провокационная авантюра Пелоси не только обострила напряженность в отношениях с Китаем в тот самый момент, когда США уже вовлечены в конфликт с Россией, но и показала бессилие американского президента. Джо Байден публично признал, что, по мнению американских военных, такая поездка была "не очень хорошей идеей в данный момент", но ему то ли не хватило воли, то ли у него нет достаточного влияния, чтобы помешать Пелоси еще сильнее испортить отношения с Китаем.



Так что же произошло с госуправленцами в западном мире? Недавно вышла книга Генри Киссинджера "Лидерство: шесть исследований мировой стратегии" (Leadership: Six Studies in World Strategy), в которой он жалуется на отсутствие здравого государственного управления в современном мире. Он отмечает нехватку стратегических целей и отсутствие интеллектуальной серьезности среди современных западных лидеров. В частности, Киссинджер обвиняет университеты в том, что они выпускают "активистов и специалистов", но не лидеров.



Киссинджер не зря беспокоится о современном поколении дипломатов и специалистов по международным делам с дипломом англо-американских университетов. Многим из них внушили идеологию глобализма. С этого угла геополитика рассматривается как устаревшая проблема недобрых старых времен межвоенной эпохи. Именно такой подход широко транслируют студентам факультетов международных отношений престижных вузов. По словам профессора истории и международных отношений Принстонского университета Гарольда Джеймса (Harold James), "маленькая геополитика - опасная вещь". В прошлом году он писал: "Термин геополитика впервые вошел в моду после поражения Германии в Первой мировой войне, и с тех пор использовался для обоснования конфликтов, в которых может быть только один победитель. Но поскольку он создает ложное представление о географическом детерминизме, он совершенно неуместен в глобализованном мире".



Идея о том, что в глобализованном мире геополитика не имеет значения, основана на убеждении, согласно которому соперничество между великими державами будет сдерживаться экономическим сотрудничеством. Такую точку зрения четко изложил бывший американский президент Билл Клинтон, который утверждал, что геоэкономика вытеснит геополитику.



Последние десятилетия многие обозреватели и эксперты по внешней политике приходили к выводу о том, что геополитическому соперничеству пришел конец, и экономическая интеграция сделает войны менее вероятными. Другие рассуждали на тему того, как европейская интеграция могла стать постоянным "решением для прекращения войн". Некоторые ученые пошли еще дальше и заявили, что войны в принципе устарели. Например, в книге "Остатки войны" (The Remnants of War) Джон Мюллер (John Mueller) утверждает, что развитые страны преодолели войну, и вооруженный конфликт - это удел "головорезов" и "остатков комбатантов".



Эксперты по внешней политике и дипломаты, впитавшие в себя эти глобалистские идеи, совершенно не готовы к сложным политическим вызовам, с которыми они сейчас столкнулись. Они находятся в плену узкого технократического мировоззрения, которое они усвоили за годы учебы в университете. Однако западный внешнеполитический истеблишмент не только плохо подготовлен и образован. Как и другие представители правящей элиты, внешнеполитическая верхушка придерживается космополитических взглядов, поэтому все они отдалены от собственной страны.



На самом деле геополитика - не единственное слово, ставшее непристойным в этих кругах. Многие чиновники, работающие в американском или британском внешнеполитических ведомствах, относятся к национальному интересу как к устаревшему и популистскому понятию. С их точки зрения, нация больше не представляет моральную важность. Этих чиновников смущает любое проявление патриотизма. Им гораздо удобнее бороться с торговлей людьми, глобальной бедностью или защищать права сексуальных меньшинств на Ближнем Востоке, нежели отстаивать интересы своего народа. По их мнению, "глобальная солидарность", мультилатерализм и международное право морально превосходят то, что они воспринимают как ограниченную и эгоистичную цель, - защиту национальных интересов.



Западные внешнеполитические элиты больше не понимают, какие у народов, которым они должны служить, интересы. И это сделало их геополитически безграмотными. Поэтому западной внешней политике не хватает стратегической ясности. Она скорее реагирует на глобальные события, вместо того чтобы пытаться повлиять на них.



Но сейчас даже самый ярый глобалист больше не может делать вид, что геополитика не имеет значения. К сожалению, западный внешнеполитический истеблишмент, кажется, не готов освоить искусство дипломатии. В предстоящие годы от наших лидеров и дипломатов можно ожидать только ошибок и самовредительства.