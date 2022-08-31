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En Son Haber: "Европа замерзнет и завоняет". Турки пришли в восторг от решения "Газпрома"
14:37 01.09.2022

En Son Haber
Турция

"Газпром" принял решение прекратить поставки природного газа во Францию

На западные санкции Россия ответила отключением газа, и Запад тут же набросился на нее с обвинениями, пишет En Son Haber. Но читатели издания называют решение Москвы справедливым и считают, что европейцы "сами напросились".

Франция, где выросли цены на электроэнергию, столкнулась с приостановкой поставок газа из России. В то время как "Газпром" объявил о полном прекращении поставок, в европейской стране раздаются призывы к "частичной гигиене вместо душа".

Россия, подвергшаяся санкциям со стороны западных стран на фоне украинского конфликта, продолжает приостанавливать поставки газа в Европу.

Сначала с отключениями столкнулась Германия, а теперь и Франция.

Решение о приостановке поставок газа во Францию

Российская государственная энергетическая компания "Газпром" приняла решение о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1 сентября из-за разногласий по оплате.

В "Газпроме" заявили, что не получили в полном объеме оплату за газ, поставленный Engie в июле этого года по действующим контрактам.

Полная приостановка

Engie, которая является крупнейшим поставщиком газа во Франции, ранее предупреждала о возможном сокращении поставок из России, ссылаясь на разногласия по "выполнению некоторых контрактов".

Примечательно, что полная приостановка последовала за снижением потока российского голубого топлива в Европу в последние недели.

Париж: газ используют как орудие войны

"Россия использует газ как орудие войны", – заявила министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше (Agnes Pannier-Runacher) в интервью радиостанции France Inter.

Франция, которая долгое время зависела от российского газа, хотя и в меньшей степени, чем ее соседи, такие как Германия, тем не менее спешит найти альтернативы и наращивает импорт от других поставщиков.

Между Францией и Алжиром ведутся переговоры

Как сообщает Financial Times, Engie вслед за визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Алжир на прошлой неделе ведет переговоры с алжирской Sonatrach об увеличении закупок газа по временным контрактам.

Макрон проведет внеочередное совещание

Вместе с тем в пятницу, 2 сентября, Макрон созовет Совет обороны и национальной безопасности для обсуждения поставок газа и планирования энергетики на предстоящую зиму.

Уровень запасов газа на зиму во Франции достиг 90%.

"Не принимайте душ, мойтесь частями"

На фоне волатильности цен на нефть энергетический кризис в Европе еще более усугубился в последние недели.

По мере роста стоимости электроэнергии во Франции все чаще раздаются призывы "мыться частями вместо принятия душа" из соображений экономии энергии.

Комментарии читателей

Посетитель
Когда вы блокируете продовольствие, запчасти для самолетов и прочее, это нормально, а русские отключили газ – значит "используют как оружие"!

Энгин.ОК
"Россия использует газ как орудие войны", – заявила министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше (Agnes Pannier-Runacher) в интервью радиостанции France Inter. Наглецы, вы годами использовали людей как рабов! Так происходит всякий раз, когда вам это нужно, не так ли! В Сирии ваша бетонная компания строила туннели. На чем основаны ваши действия?

По-честному
Энгин.ОК, как будто Европа не использует валютно-банковскую систему как оружие? Все это пустые слова...

Визитер
Так вам и надо.

Мехмет Йылдыз
Теперь США будут вас спасать.

Комментарий
Результат: "желтые жилеты" скоро на улицах.

Волкан
Эй, Путин, если бы ты еще стал мусульманином, мы бы вместе правили миром по справедливости ислама.

Гость
Так бывает, когда имеешь дело с газом русского медведя...

Посетитель
Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями:)))

Мехмет Эге
Вот как важна энергия... Да позволит нам господь использовать возможности, которые у нас есть...

Махмут
Не вы ли ввели санкции против России? На что вы рассчитывали?

Посетитель
И в Первую, и во Вторую мировую войну Франция не хотела нас видеть рядом с собой, но на этот раз проиграют они, потому что перед ними больше не "больной человек Европы".

Посетитель
Не подавать воду Франции в дождливую погоду!

Абонент59139
Ничего с Европой не случится, вот увидите. Откроют вентили еще до конца сентября.

АНАЛИТИК
Замерзание и голодание Европы – значит новые войны и эксплуатация. Голодные собаки, волки, медведи приходят в города и нападают на людей. Европа – это тоже дикое животное человечества. Когда они голодны – нападают, когда сыты – не делятся, оскверняются.

Гость
Еврозона завоняет.

Посетитель
От вони французы изобрели духи. Посмотрим, что они изобретут теперь.

военный
Также можно ожидать всплеск сальмонеллеза... Нужно стараться не покупать продукты европейского происхождения... Как известно, европейцам не хватает гигиены.

запятая
Когда вы вводите всевозможные санкции и меняете курс, это в порядке вещей?

Посетитель
Пишу из Франции. Здесь повсюду атомные электростанции. Франция не является зависимой от газа страной.

реджеп-
Молодец, Путин. Человек слова.

Посетитель
Король Путин.

mhmmtctlbs
Если вы вводите столько санкций, этого следовало ожидать. Путин применил только одно ограничение, но сделал это наверняка, молодец :)))

Мехмет Йылдыз
Вы применяете в отношении России "санкции", а Россия против вас – "оружие"?

Абонент52162
Путин разделит Евросоюз. Скоро они окончательно распадутся. Давай, Путин, перекрой газ. Развали ЕС.

Шакир
В этих бедах виноват Зеленский.

Посетитель
Путин ставит мир на колени.

Посетитель
Европейцы и так принимают душ раз в неделю.

Посетитель
Вы сами напросились.

эмигрант
Это не более чем словесный салат. Россия заполнила все хранилища Европы газом минимум на 80%. К концу октября хранилища Германии будут заполнены на 95%. Это не мои слова, это статистика.

zzzzzzzz
Если христиане поступают так друг с другом, то что они сделают с мусульманами. У турка нет другого друга, кроме турка.

ЭМРЕ АЙДЫНЛЫ
Францию не затронет эта ситуация, поскольку 75% энергии она обеспечивает за счет атомных электростанций.

Посетитель
Эй, да кто вы такие? Вы считаете себя властителями мира? Очень скоро, до конца года, народ во всей Европе хлынет на улицы.

Брат Али
Посетитель, этого-то и добиваются глобалисты, чтобы народы взбунтовались...

печи
Мы можем продавать Франции очень качественные печи...

Посетитель
печи, а в Турции цены на печи будут начинаться от 30 тысяч.

СалимК
Европа и замерзнет, и завоняет.

Посетитель
Вот что значит применять санкции. Впредь лишний раз подумайте.

E.K
Турция закупает за границей 98% потребляемого природного газа и преимущественно в России. Даже не могу представить, что будет, если и нам газ перекроют.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662032220


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