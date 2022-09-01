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Саакашвили могут отпустить на лечение за рубеж
17:37 01.09.2022

1.09.2022
Отъезд экс-президента добавит проблем "Грузинской мечте"
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Михаил Саакашвили, возможно, получит "пропуск" на выход из тюрьмы.
В Тбилиси прибыли первые два медицинских эксперта для оценки состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На днях ожидается приезд еще двоих, один из которых командирован ООН. На основании их заключения будет составлена рекомендация по лечению Саакашвили. Вероятнее всего, в экспертной оценке будет указана необходимость лечения за рубежом. Власти Грузии пока не комментируют такой сценарий.

По информации адвокатов Михаила Саакашвили иностранные медэксперты проведут в Грузии как минимум три дня. В течение этого времени они обследуют пациента, а также встретятся с врачами клиники "Вивамед", в которой экс-президент проходит лечение. Разрешение на их приезд власти выдали на основании ходатайства Министерства здравоохранения. Как сказал директор клиники Зураб Чхаидзе, Саакашвили обследуют эксперты международного уровня и тактика последующего лечения третьего президента страны будет определена именно с их участием. Сам же Чхаидзе готов предоставить и экспертам, и суду, рассматривающему "дело Саакашвили", всю информацию о его здоровье.

Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что уже встретившийся с Саакашвили американский эксперт Эрик Голдсмит намерен также ознакомиться с видеоматериалами, на которых запечатлено нахождение Саакашвили в тюрьме. По его словам, экспертная группа должна ответить на два вопроса: действительно ли Саакашвили тяжело болен и мешает ли это отбывать наказание? "Мы ожидаем получить ответы в скором времени", – сказал адвокат.

Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что по состоянию здоровья Саакашвили может быть проведена еще и дополнительная независимая экспертиза. По его словам, это необходимо для полноты картины. При этом министр ушел от ответа на вопрос о действиях властей, если экспертиза установит, что Саакашвили по состоянию здоровья не может находиться в тюрьме. Брегадзе отметил, что решение об освобождении или отсрочке наказания принимает не Министерство юстиции, а суд.

Кстати, именно на отсрочке наказания на один год настаивает защита экс-президента. Тот же Хачапуридзе сообщил, что максимальный срок отсрочки наказания заключенного по грузинской и страсбургской практике – год. Он же дал понять, что защита возражает против дополнительной экспертизы, о которой говорил министр юстиции. По мнению Хачапуридзе, это не что иное, как затягивание времени. Адвокат охарактеризовал Саакашвили как "физически и морально крайне переутомленного человека, потому что ему провели сложнейшие обследования". "Он, конечно, интересуется мнением экспертов. Я сообщил, что все будет зафиксировано в письменном заключении, которое ему пришлют. Экс-президент выразил благодарность Министерству здравоохранения Грузии за то, что специалисты позволили зарубежным экспертам включиться в его дело", – сказал адвокат.

Близкие Саакашвили отмечают ухудшение его состояния. В частности, представитель "Национального движения" Эка Херхеулидзе, навестившая экс-президента, сообщила, что он очень похудел и выглядит крайне слабым. По ее словам, эксперты, осмотревшие Саакашвили, не ожидали увидеть его в таком состоянии. "Мы надеемся, что экс-президенту позволят покинуть Грузию для лечения и полной реабилитации", – заявила Херхеулидзе.

Власти Грузии в незавидном положении. Препятствовать отъезду Саакашвили за рубеж на лечение означает еще большее ухудшение отношений с западными кругами. Это в нынешней крайне поляризованной международной обстановке означает автоматическое усиление притяжения к российской орбите. Предоставить же Саакашвили возможность выехать за рубеж – равносильно получению невыносимой головной боли как на международной арене, так и на внутриполитическом ристалище. Заодно это может быть воспринято электоратом как слабость правящей "Грузинской мечты".

Что на самом деле со здоровьем Саакашвили, станет известно на днях. Но в своих политических комментариях экс-президент Грузии звучит довольно бодро и энергично. В частности, его последние замечания касались событий в Украине. Он посоветовал сторонникам российской победы запастись средствами от сердечного приступа. "План Зеленского сработал: Евросоюз собирается отменить упрощенный визовый режим с Россией… После взятия Херсона остальная часть юга Украины станет легкой мишенью, и мотивация украинцев резко возрастет", – заявил Саакашвили.

Источник - НГ
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