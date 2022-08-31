Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое, - М.Синельников-Оришак

20:27 01.09.2022

Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое

Токаев предлагает "семь лет", хотя имеет право на все "десять"

Михаил Синельников-Оришак



Соседний Казахстан опять "подкрался незаметно", там опять грядут потрясения. Не такие, конечно, как в начале января 2022 года, "не снизу", когда согласно высказываниям официальных лиц "ворвались банды международного терроризма" из-за того, что подорожал сжиженный газ. Нет, на сей раз революция планируется сверху, президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к своему народу, провозгласил значительные изменения.



От широкой амнистии (кроме наиболее одиозных) участников январских протестов; увеличения минимальной заработной платы; не повышения пенсионного возраста для женщин; перечисления средств из Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. И - вплоть до переписывания Налогового кодекса; введение возможного налога на роскошь, не затрагивающего "средний класс"; ограничение аппетитов "государственного капитализма"; проведение осенью новых (досрочных) выборов, как парламентских, так и главы государства.



Во избежании обвинений о "вмешательстве во внутренние дела извне" не станем подробно комментировать подробности каждой инициативы, отметив лишь "мужик сказал - мужик делает", ибо после тех митингов "Шал, кет" ("Дед, уходи") Токаев пообещал Казахстану "политическую трансформацию". А также обойдемся без привлечения внимания, что послужило причиной, а что явилось следствием подобных метаморфоз. Но вот об одной "мелочи" все-таки поговорим.



Токаев: "Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания… это достаточный период для реализации любой амбициозной программы". Пока по Основному закону в Казахстане можно "два по пять", а более уже нельзя. Таким образом, если вышеуказанное предложение воплотиться, пребывание конкретного индивидуума у главного исполнительного руля сократится: с 10 лет до 7. Аргументация Токаева: "снизить риски монополизации власти, что укрепит устойчивость казахстанской модели общественного устройства".



Рассуждает грамотно - монархии (как реальное руководство, а не декоративная особенность) на Земле заканчиваются не потому, что заканчиваются монархи. Управленческая модель "конуса" (с ее кругами, начиная с "ближнего") была эффективной в средневековье - и народу поменьше, и информация распространялась не быстро.



Но когда "хутора" доросли до мегаполисов, единой головушки - какой бы умной оная не являлась - оказалось маловато для "обработки данных" и принятия качественных решений. А уж тем более - контролировать выполнения, ведь ИХ немерено, а ОН один. Со всеми ЕГО человеческими слабостями, например, выслушивать приятное, да и просто поспать, хотя в сутках всего лишь 24 часа. Сколько физиологический мозг удержит разноплановых задач? А без выходных? А в год? "И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут" (Евангелие от Луки, глава 12).



Поэтому "центры власти" и стали "распределяться", отсюда - распределенная модель в противовес концентрической ("концентрационной"?). Управленческий "конус" устойчив на основании в краткосрочной перспективе и при стабильном положении "окружающей среды". А вот при "землетрясении" (сиречь - кризисе) "конус" переворачивается с основания на вершинку и все немногие "плюсы" подобной системы оказываются многочисленными "минусами".



В РФ, в отличие теперь, наверное, и от Казахстана, постулировано, что 2Х2=0 (причем, 2 по 4 и 2 по 6), следовательно, 20=0. Появятся ли дополнительные обоснования данной "теории"?