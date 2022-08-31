 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.09.2022
20:35  ООН опять подвергла критике Китай за уйгуров. КНР возмущена докладом Мишель Бачелет о правах человека в Синьцзяне
20:27  Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое, - М.Синельников-Оришак
20:20  В мире просыпаются региональные конфликты, - Тимофей Бордачев
17:37  Саакашвили могут отпустить на лечение за рубеж
14:37  En Son Haber: "Европа замерзнет и завоняет". Турки пришли в восторг от решения "Газпрома"
14:35  Запад. Куда подевались все лидеры?.. - Фрэнк Фуреди
14:34  "Пятой колонне" прижимают хвост в России

14:33  Глава совета директоров "Лукойла Равиль Маганов выпал(!?) из окна ЦКБ в Москве. Исход - летальный
14:32  Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома
14:30  Собственная нефть в Таджикистане подорожала за год почти наполовину
14:13  Региональная крепость: готова ли ЦентрАзия стать самостоятельной? - Расул Рысмамбетов
13:34  Дефицит ума, великая сушь и слепые ведут слепых в пропасть хроники смуты: август 2022 года, - И.Нагаев
12:16  Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (текст)
11:03  Токаев объявил амнистию "январистам"
10:57  Инвесторы выводят деньги из китайских облигаций
09:34  В Казахстане этой осенью пройдут досрочные президентские выборы, а в 2023 - досрочные парламентские
08:25  Последние китайские привлечения. РосБанки стараются удержать клиентов вкладами в юанях, - Къ
08:20  Обыдно. У поддержавшего Украину рос-олигарха Кантора конфисковали все 11 сардинских вилл
08:15  Третья мировая пропагандистская. Под лозунгом защиты международного порядка, - В.Малышев
07:44  Один из соправителей Киргизии К.Ташиев самоудостоился титула "Кыргыз Республикасынын Баатыры"
07:33  Афганистан не дает забыть о себе на фоне Украины, - Алексей Малашенко
07:27  ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо
06:53  Washington Post: Весь мир воспринимает упадок Америки всерьез. И нам пора
06:49  Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень, - Ольга Самофалова
06:37  Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине, - А.Кренгель
00:59  Как БРИКС может помочь России обыграть Запад, - Геворг Мирзаян
00:48  Кому и Тегеран миротворец. Глава МИД Ирана приехал в Москву с посланием от Европы по Украине
00:12  Il Tirreno: Зеленский сдал свою виллу в Италии россиянам
00:03  Донбассу очень нужна новая идеология России, - Сергей Миркин
Среда, 31.08.2022
22:36  Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов
21:42  Компартия Китая учтет уроки перестройки в Советском Союзе, - Владимир Скосырев
21:39  Золото кыргызского "Кумтора" обнаружено в Швейцарии, - Виктория Панфилова
21:10  Индия считает санкции лицемерными: воюет не только Россия, - Н.Уллех
18:29  Норвегия собралась "отключить рубильник" Европе
15:56  Ералы Тугжанов перемещен из вице-премьеров в акимы Актюбинской области Казахстана
14:32  "Добиться независимости было непросто" - Шавкат Мирзиеев
14:26  День независимости Киргизии в Чункурчаке. Сооронбай Жээнбеков приехал кортежем на джайлоо
14:00  Президент Кыргызстана забил два гола в "Матче легенд" футбола
11:28  Москве предписано стать "азиатским тигром" по рецепту Сунь Цзы
11:25  Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм, - Н.Нуртазина
11:15  Как выбрать платежную систему для интернет-магазина в Казахстане
10:49  Энергетический кризис в эту зиму будет похуже, чем нефтяные и газовые "шоки" 1970-х, - Atlantico
10:36  Узбекистан – ШОС: мегаперспективы и мегавозможности, - Мухаммаджон Кодиров
10:14  Что ждет экономику Казахстана. Не все так плохо? - Расул Рысмамбетов
10:08  Талибы вновь требуют от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганскую авиацию
10:03  Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана
09:58  Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно
09:51  В Ираке запахло новой горячей точкой: десятки убитых, - МК
09:03  Тайвань сжимают в кулак. США превращают остров в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю, - Къ
08:58  Уже не Запад, еще не Восток. Тайну Азиатской модели экономики в России пока не постигли, - НГ
08:40  Контора пишет... В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый "Страновой стратегический план"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое, - М.Синельников-Оришак
20:27 01.09.2022

Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое
Токаев предлагает "семь лет", хотя имеет право на все "десять"
Михаил Синельников-Оришак

Соседний Казахстан опять "подкрался незаметно", там опять грядут потрясения. Не такие, конечно, как в начале января 2022 года, "не снизу", когда согласно высказываниям официальных лиц "ворвались банды международного терроризма" из-за того, что подорожал сжиженный газ. Нет, на сей раз революция планируется сверху, президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к своему народу, провозгласил значительные изменения.

От широкой амнистии (кроме наиболее одиозных) участников январских протестов; увеличения минимальной заработной платы; не повышения пенсионного возраста для женщин; перечисления средств из Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. И - вплоть до переписывания Налогового кодекса; введение возможного налога на роскошь, не затрагивающего "средний класс"; ограничение аппетитов "государственного капитализма"; проведение осенью новых (досрочных) выборов, как парламентских, так и главы государства.

Во избежании обвинений о "вмешательстве во внутренние дела извне" не станем подробно комментировать подробности каждой инициативы, отметив лишь "мужик сказал - мужик делает", ибо после тех митингов "Шал, кет" ("Дед, уходи") Токаев пообещал Казахстану "политическую трансформацию". А также обойдемся без привлечения внимания, что послужило причиной, а что явилось следствием подобных метаморфоз. Но вот об одной "мелочи" все-таки поговорим.

Токаев: "Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания… это достаточный период для реализации любой амбициозной программы". Пока по Основному закону в Казахстане можно "два по пять", а более уже нельзя. Таким образом, если вышеуказанное предложение воплотиться, пребывание конкретного индивидуума у главного исполнительного руля сократится: с 10 лет до 7. Аргументация Токаева: "снизить риски монополизации власти, что укрепит устойчивость казахстанской модели общественного устройства".

Рассуждает грамотно - монархии (как реальное руководство, а не декоративная особенность) на Земле заканчиваются не потому, что заканчиваются монархи. Управленческая модель "конуса" (с ее кругами, начиная с "ближнего") была эффективной в средневековье - и народу поменьше, и информация распространялась не быстро.

Но когда "хутора" доросли до мегаполисов, единой головушки - какой бы умной оная не являлась - оказалось маловато для "обработки данных" и принятия качественных решений. А уж тем более - контролировать выполнения, ведь ИХ немерено, а ОН один. Со всеми ЕГО человеческими слабостями, например, выслушивать приятное, да и просто поспать, хотя в сутках всего лишь 24 часа. Сколько физиологический мозг удержит разноплановых задач? А без выходных? А в год? "И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут" (Евангелие от Луки, глава 12).

Поэтому "центры власти" и стали "распределяться", отсюда - распределенная модель в противовес концентрической ("концентрационной"?). Управленческий "конус" устойчив на основании в краткосрочной перспективе и при стабильном положении "окружающей среды". А вот при "землетрясении" (сиречь - кризисе) "конус" переворачивается с основания на вершинку и все немногие "плюсы" подобной системы оказываются многочисленными "минусами".

В РФ, в отличие теперь, наверное, и от Казахстана, постулировано, что 2Х2=0 (причем, 2 по 4 и 2 по 6), следовательно, 20=0. Появятся ли дополнительные обоснования данной "теории"?

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662053220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Топливный" вопрос: Правительством приняты меры и наказаны ответственные
- Что ждет экономику Казахстана?
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетісу и Ұлытау
- Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану
- В "Ак жоле" обсудили проблемные вопросы обрабатывающей промышленности
- Асхат Аймагамбетов о реализации поручений Президента в рамках Послания 2021 года
- Глава "КазМунайГаза" поручил обеспечить стабильную отгрузку нефтепродуктов с Шымкентского НПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  