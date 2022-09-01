ООН опять подвергла критике Китай за уйгуров. КНР возмущена докладом Мишель Бачелет о правах человека в Синьцзяне

20:35 01.09.2022

Владимир Скосырев

1.09.22



Доклад Мишель Бачелет одних разочаровал, других ободрил.

Глава управления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет поразила и своих критиков, и своих поклонников. Она опубликовала отчет о положении дел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) в день, когда ее полномочия истекли. Документ составлен после поездки Бачелет в СУАР в мае с учетом интервью с бывшими заключенными лагерей перевоспитания. Вывод состоит в том, что имели место нарушения прав уйгуров, которые могут означать преступления против человечности. Пекин назвал доклад фарсом.



Как напоминает Reuters, Бачелет – видная фигура не только в структурах ООН, ее имя нередко фигурирует в прессе. Она была президентом Чили, а ранее содержалась в заключении при чилийском диктаторе Аугусто Пиночете, работала врачом для несовершеннолетних, которых пытали.



Неудивительно, что во многих странах родственники людей, которые подвергаются различным преследованиям со стороны властей, очень надеялись на помощь Мишель Бачелет. Но их обращения в комиссариат ООН результаты приносили не всегда. И они, подобно жене Дин Цзяси, китайского адвоката, попавшего в тюрьму, чувствуют себя разочарованными.



Настроение этой женщины созвучно оценке, которые дают работе Бачелет активисты в странах Запада. Они говорят, что глава управления ООН проявила чрезмерную мягкость к некоторым правительствам. Тем не менее они приветствовали публикацию доклада по Синьцзяну, где говорилось о дискриминации уйгуров и других мусульман и их незаконных арестах. Как пишет New York Times, для уйгуров, живущих за пределами КНР, доклад стал мощным подтверждением их рассказов о событиях в Синьцзяне.



Сама Бачелет ранее заявляла, что она подвергалась сильнейшему нажиму. Одни требовали опубликовать доклад размером в 131 страницу, а Пекин, напротив, хотел похоронить его. Миссия Китая в Женеве опровергла все обвинения и назвала отчет фарсом.



Однако сторонники главы комиссариата утверждают, что ее политический опыт сыграл большую роль в том, что организация получила первый после 2005 года доступ в Китай. Бой вокруг наследия Бачелет отражает противоречия между либеральными и консервативными странами по правам человека. Вопрос состоит в том, кто в конце концов станет преемником экс-президента Чили на этом посту.



Назначает главу управления генеральный секретарь ООН. Процедура такова. После того как Антониу Гутерриш объявит о назначении, его должна подтвердить Генеральная Ассамблея ООН. Тут без открытых и закулисных схваток вряд ли удастся обойтись.



Как говорит Марк Лаймон, исполнительный директор группы Universal Rights, западные страны и неправительственные организации добиваются назначения такого адвоката прав человека, который будет подобен глобальному полицейскому. Но это не годится для Китая, России и многих развивающихся стран. Причем, как показали недавние дебаты по поводу войны в Йемене и прав женщин, все большее влияние приобретают абсолютные монархии и автократические режимы.



Решения управления верховного комиссара с юридической точки зрения необязательны к исполнению. Но его выводы имеют политический вес, структура может назначать расследования.



Вопрос о преемнике Бачелет приобретает особую остроту в свете того, что в Совете по правам человека в Женеве 12 сентября может начаться дискуссия о преступлениях в Украине.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Управление ООН по правам человека не подчиняется Совету ООН по правам человека, куда входит более 40 разных стран. Их трактовка понятия "демократия" не всегда совпадает с западной. В Синьцзяне мы наблюдаем попытку перевоспитать значительную часть народа. Однако арабские страны радикальный ислам тоже не любят. Именно поэтому если в ООН будет обсуждаться Синьцзян, то арабские и африканские государства вряд ли станут осуждать Китай".



Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, сказал "НГ":"Тема Синьцзяна муссируется уже не первый год. Наверное, для критики правительства Китая имеются основания. Там есть люди, которые испытывают гонения властей. Но Китай недавно вырвался из тисков нищеты. Требовать от него таких же высоких стандартов, как, например, в Швейцарии, было бы чрезмерно. Проблемы Китая в основном связаны с тем, что там однопартийная система. Он не признает разделения властей на законодательную, судебную и исполнительную. И когда Запад предъявляет претензии Китаю, они часто носят политический характер, имеют цель обрести рычаг давления на Китай. Что касается уйгуров, то их регион нестабильный. Возможны вспышки сепаратизма. Случались теракты. Поэтому власти иногда перегибают палку. Думаю, России не стоит присоединяться к хору голосов, осуждающих Пекин. Мы желаем Китаю успехов в построении гражданского общества, в котором эксцессы с нацменьшинствами будут исключены".