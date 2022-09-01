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Пятница, 02.09.2022
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Гастарбайтеры защищаются от интеграции. Адаптационные центры в РФ будут заполнены лишь после ужесточения миграционного закона
00:39 02.09.2022

Адаптационные центры в РФ будут заполнены лишь после ужесточения миграционного закона
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

1.09.22

Работа по интеграции мигрантов в России пока не имеет фундаментальной основы. Фото с сайта www.mmcentre24.ru
Хотя Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) только на днях получило от президента РФ согласие на пилотный проект по созданию нескольких адаптационных центров для мигрантов, данные заведения, как выяснила "Независимая газета", в ряде регионов действуют давно. И они так и не справились с задачей воздействия на миллионные потоки приезжих. Одна из главных причин – лишь растущее со временем нежелание самих иностранных граждан (ИГ) интегрироваться в российское общество. Например, сейчас они уже самостоятельно организуют школы для своих детей, обучая тому, что считают нужным. Понятно, что русский язык и культура там не на первых местах.
Глава ФАДН Игорь Баринов, презентуя президенту строительство в регионах адаптационных центров для приезжих, сообщил, что они на практике доказали свою эффективность, в том числе и в сфере борьбы с этнической преступностью. Ряд экспертов, однако, считают, что это выльется только в затраты бюджетных средств на те структуры, которые по факту и не нужны.

Как пояснил "НГ" руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин, идее создавать повсеместно адаптационные центры уже лет 15, в течение которых она себя так и не оправдала. Деньги выделялись, центры строились, но работа в них ведется формально: "Комиссия приезжала, тогда бизнесменов просили прислать мигрантов, чтобы усадить их за парты. Когда же комиссия уезжала, их всех распускали восвояси". Между тем с ИГ, которые посещают эти центры, заключается интеграционный контракт – дескать, они обязуются влиться в общество, хотя что под этим понимать, никто не знает. Это вообще-то "калька" с французской системы, но та хотя бы устроена более жестко. Скажем, приезжие обязаны пройти языковые курсы, лекции по гражданским правам и обязанностям, консультации по поводу трудоустройства. И, ставя свою подпись, они "обязуются интегрироваться" через участие в жизни того района, где собираются проживать. К примеру, вступить в футбольную команду, помогать приходу в благотворительной деятельности и т.д.

"У нас это абстрактная бумажка, которую с закрытыми глазами подпишет любой мигрант, лишь бы ему выдали регистрацию на временное проживание или патент", – пояснил Поставнин. И напомнил, что при этом пропускная способность существующих центров такова, что направить туда около 10 млн иностранных граждан просто невозможно. Но более важная проблема – отсутствие у самих приезжих желания адаптироваться. И действительно, если раньше они старались слиться со среднероссийским фоном, то в последние годы даже гастарбайтеры, напротив, всячески подчеркивают свою идентичность: носят национальные костюмы, броские футболки с названием и флагом страны. Более того, теперь мигранты организуют и собственные "школы", где их дети изучают родные традиции и языки.

Собеседник "НГ" усомнился и в том, что удастся реализовать то замечание, которое сделал Баринову президент: организовать учебу для мигрантов в их государствах. Эксперт уверен, что это можно сделать лишь для отчетности, поскольку во многих странах, откуда прибывают мигранты, напротив, ужесточается борьба с русским языком. Не поможет в деле адаптации и такой способ импорта рабочей силы, как оргнабор, который задумывался как способ борьбы с нелегальной миграцией. Он превратился в полную профанацию, да и сами гастарбайтеры "бегут от этого набора, поскольку это большая обдираловка". Так что, уверен Поставнин, нужно писать четкий закон об адаптации, указав, что мигрантов интегрируют именно в местные сообщества, а не в пустоту, но прежде надо понять, кто и за что будет отвечать в этой интеграционной политике. Нужны бесплатные курсы языка, подготовительные классы для детей-мигрантов, чтобы "вырвать их из лап диаспор", но для этого необходим нормальный миграционный учет, а "не как сейчас – фиктивный и купленный".

По мнению доцента РАНХиГС, директора АНО "Академический альянс" Михаила Бурды, также важно, чтобы адаптационные центры не ложились бременем на бюджет и налогоплательщиков, а значит, они должны финансироваться за счет государств – поставщиков мигрантов или же российского бизнеса, который труд мигрантов использует. Но он выступает и за то, чтобы все-таки такие центры были созданы и в государствах мигрантского исхода. "Российский паспорт – это привилегия, его нельзя раздавать всем подряд. При этом для русскоязычных граждан, этнических русских, других народов России, не имеющих собственной государственности и проживающих на постсоветском пространстве, приобретение гражданства РФ должно носить максимально упрощенный характер", – подчеркнул Бурда.

Что же касается детей мигрантов, заметил он, то это вправду больной вопрос, который надо адресовать чиновникам от миграции: почему гастарбайтеры, являющиеся наиболее массовой категорией приезжих, имеют возможность перевозить в Россию свои семьи? "Президент однозначно отметил, что не должно быть классов, где большинство иностранцев. Это решение необходимо исполнять, а заодно привлекать к ответственности чиновников, из-за которых дети мигрантов оказались в таком положении", – заявил "НГ" эксперт. В качестве решения этой проблемы ему видится введение ограничений на срок временного пребывания в России ИГ, не связанных трудовыми отношениями, до 30 дней.

При этом "детский вопрос", очевидно, связан с другой серьезной проблемой – формированием мест компактного проживания мигрантов: "В мигрантском сообществе очень крепкие внутридиаспоральные связи и взаимопомощь. Они реально помогают друг другу найти работу, приобрести автомобиль, жилье, решить вопросы с коррумпированными чиновниками. Люди едут в Россию к уже закрепившимся здесь родственникам, знакомым, землякам". Вот с такими анклавами, подчеркнул Бурда, и надо бороться, а иначе национальные традиции приезжих через некоторое время заменят внутри этих анклавов и светское право, и государственные законы, что уже можно наблюдать в отдельных европейских государствах. И надо понимать, что "если мигрант все свои вопросы решит в диаспоре или через диаспору, то он никогда не будет интегрирован в окружающее общество".

Есть достаточно неплохой опыт США с их концепцией плавильного котла, где каждый гражданин был в первую очередь американцем, а лишь потом говорил о своей этнической принадлежности. Но это требует формирования концепции "россиянства" как главного элемента государственно-гражданской идентичности. "Все эти вопросы в определенной мере начали бы решаться после принятия соответствующего федерального закона, который ФАДН, однако, не может родить уже более пяти лет, ограничиваясь методическими рекомендациями. Их нулевую эффективность мы видим на примере множества конфликтов между самими мигрантами, между мигрантами и местными жителями, по правоохранительной статистике, фиксирующей рост преступности в мигрантской среде", – подчеркнул Бурда. И конечно, никакая норма без санкции не работает, а потому закон об адаптации должен быть обеспечен кнутом, карающим за его неисполнение. А для тех мигрантов, которые следуют букве закона, принимают нарративы российского общества, готовы разделить действующие лояльности, должна быть создана система преференций.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662068340


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