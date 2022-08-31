Иран планирует создать ключевой газовый узел в борьбе за господство на мировом рынке, - Саймон Уоткинс

00:50 02.09.2022 OilPrice

США



Иран планирует создать ключевой газовый узел в борьбе за господство на мировом рынке



Иран обладает вторыми по величине запасами природного газа в мире, и Россия готова помочь ему раскрыть потенциал в этой области, пишет Oil Price. Москва и Тегеран прорабатывают стратегию, которая позволит им со временем доминировать на газовом рынке.



Саймон Уоткинс (Simon Watkins)



На прошлой неделе иранский министр нефти Джавад Оуджи назвал остров Киш в провинции Хормозган ключевым элементом российско-иранской стратегии, которая позволит в кратчайшие сроки захватить как можно бóльшую часть мирового газового рынка. Остров Киш расположен у юго-западного побережья Ирана и предлагает удобный транзитный маршрут мимо северной оконечности Омана в Оманский залив близ Рас-эль-Хаймы в ОАЭ. Аравийское море простирается до Индийского океана, откуда открывается беспрепятственный доступ на восток и на запад.



Остров Киш планируется использовать как перерабатывающий узел для производства неподсанкционной и высокодоходной нефтехимической продукции, а также сжиженного природного газа (СПГ). Первый из двух элементов проекта сулит солидную отдачу российским инвестициям в Киш. По словам Оуджи, проект обойдется в 25 миллиардов долларов (бóльшая часть суммы поступит от недавнего 40-миллиардного соглашения между "Газпромом" и Национальной иранской нефтяной компанией или NIOC) и позволит России и Ирану в перспективе возглавить мировой рынок СПГ.



Как подчеркивается в недавнем меморандуме о взаимопонимании между "Газпромом" и NIOC, Россия и Иран назвали СПГ "переходным" продуктом в матрице спроса и предложения на ближайшие годы. Помимо долгосрочных усилий, чтобы прочно вовлечь Катар в газовый аналог ОПЕК, Москва и Тегеран пытаются сполна раскрыть иранский потенциал в сфере СПГ. А эти возможности огромны, учитывая, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире (33,8 трлн кубометров), уступая лишь России (48 трлн кубометров). А с учетом предварительной оценки месторождений Большой и Малый Чалус в 8,1 трлн кубометров общий объем иранских запасов газа возрастает до 41,9 трлн кубометров. Согласно недавнему заявлению NIOC, остров Киш станет узлом не только для местных запасов природного газа (порядка 1,6 трлн кубометров), но и для месторождения Южный Парс (14 трлн кубометров), а по мере расширения - и других месторождений.



"Газпром" окажет прямое содействие по семи ключевым направлениям газодобычи в Иране, включая инвестиции в разработку газовых месторождений, завершение проекта Iran LNG, строительство новых плавучих терминалов СПГ, развитие малых проектов СПГ, газовые свопы, строительство экспортных линий высокого давления и передачу газовых технологий.



Уместно отметить, что "Газпром" стоял у истоков иранской программы СПГ, и что последний меморандума о взаимопонимании между "Газпромом" и NIOC на сумму 40 миллиардов долларов - во многом продолжение этой работы, подробно проанализированной в моей последней книге о глобальных нефтяных рынках. Наиболее заметным из ранних проектов с участием "Газпрома" стал Iran LNG - комплекс мощностей по производству СПГ, начатый немецким машиностроительным гигантом Linde, но заброшенный после ужесточения санкций в 2012 и 2018 годах. Первоначально мощность этой флагманской установки по экспорту СПГ недалеко от порта Томбак стоимостью в 3,3 миллиарда долларов оценивалась минимум в 10,5 миллионов тонн СПГ в год. На момент ухода Linde проект был готов на 60%. Ожидалось, что его завершение займет менее года.



Именно тогда бывший управляющий директор NIOC Али Кардор и главный исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер достигли принципиального согласия, что "Газпром" заменит Linde, при этом основное внимание будет уделяться строительству завода по экспорту СПГ вблизи Томбака. Объявив о подключении "Газпрома" к проекту Iran LNG, тогдашний министр нефти Ирана Бижан Зангане пояснил: "Средства на разработку этих проектов окупятся за счет добытого газа, а благодаря своему опыту "Газпром" рассмотрит либо трубопроводный экспорт, либо строительство заводов по производству СПГ. Этот меморандум о взаимопонимании - важный шаг для присутствия "Газпрома" и партнерства в рамках газовых проектов в Иране".



Однако в связи с усилившимся влиянием Китая на Тегеран - особенно после знаменательного 25-летнего соглашения, заключенного в августе 2019 года - Россия решила отложить проект на какое-то время. Тогда Иран реанимировал ряд других замороженных проектов СПГ, чтобы продвигать свои долгосрочные цели. В недавнем меморандуме о взаимопонимании между "Газпромом" и NIOC, было объявлено о строительстве шести малых установок СПГ общей мощностью 500 000 тонн в год (для сравнения, крупный завод выдает от 2,5 до 7,5 миллионов тонн в год). Эти установки во многом используют конструкции и технологии комплексов "мини-СПГ", которые, как предполагалось до волны американских санкций 2018 года, будут финансировать и разрабатывать южнокорейские компании.



Иран также занялся планами по строительству плавучих терминалов, особенно в континентальной Европе и вокруг нее. При этом были заключены принципиальные сделки с итальянской Eni и испанской Cepsa на поставку иранской нефти и СПГ по мере готовности. Аналогичные планы по созданию новой фирмы, которая построит и будет эксплуатировать объект для хранения и регазификации СПГ в Александруполисе, обсуждались с греческим государственным поставщиком газа Depa. Еще одними воротами для иранского газа назывался регазификационный терминал на острове Ревитуса близ Афин после расширения. Предполагалось, что оба объекта будут подключены к двум международным системам: Трансадриатическому трубопроводу и газопроводу Греция – Болгария. Расчет был таков, что эти поставки дополнят ряд других сделок по СПГ, по которым Иран в разное время вел переговоры с международными нефтяными компаниями (МНК), включая Total, Petronas, Repsol и Royal Dutch Shell. Ранее ряд МНК заключили с Ираном принципиальные соглашения в рамках четвертого "Пятилетнего национального плана развития" (2005-2009), который подразумевал производство 70 миллионов тонн СПГ из сырья с месторождений Северный и Южный Парс, Фирдоуси, Киш и Гольшан.



Также обсуждается заключенная ранее сделка, по которой Иран сможет использовать до 25% производственных мощностей Омана на заводе в Калхате объемом 1,5 миллиона тонн СПГ в год. Это будет возможно благодаря сухопутному трубопроводу длиной 200 км от Рудана до горы Мобарак в южной провинции Хормозган, а затем морского трубопровода длиной 192 км по дну Оманского моря на глубине до 1 340 метров до оманского порта Сохар. Что касается Омана, то Китай уже пытается завлечь его в свою сферу влияния стандартным набором сделок в стиле "Отель Калифорния" ("Номер можешь сдать в любое время, а съехать - никогда"). Это вообще типично для проекта "Один пояс, один путь", и денег на предварительную подготовку выделено предостаточно. Сюда входят работы по исследованию морского дна и проектирование трубопровода, комплектующих и компрессорных станций. На сегодняшний день предполагаемая стоимость иранского и оманского участков подводного трубопровода оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Все эти варианты рассматриваются в широкомасштабном меморандуме о взаимопонимании между "Газпромом" и NIOC. При этом дополнительный бонус заключается в том, что в случае необходимости Россия как крупный экспортер СПГ сможет поделиться с Ираном технологиями.



При этом Россия окупит свои вложения не только тем, что усилит геополитическое влияние за счет эффективного контроля над запасами газа по всему миру, но и физически - из одного из крупнейших источников. Во-первых, она сможет получать оплату поставками иранского газа, а во-вторых - получит дивиденды от неподсанкционного и выгодного нефтехимического производства на острове Киш. Доля Ирана в нефтехимической торговле на Ближнем Востоке уже значительно превышает 20%, и следующий шаг в развитии сектора насчитывает 47 проектов, которые, по разным оценкам, принесут нефтехимической промышленности Ирана к 2027 году до 50 миллиардов долларов. Нефтехимический сектор обеспечивает Ирану доход на тонну продукта примерно в 15-16 раз бóльший, чем сырая нефть, а инвесторам, исходя из текущих условий контракта, он приносит 30-35% дохода против 12-15% в геологоразведке и добыче.



Саймон Уоткинс – бывший старший валютный трейдер, финансовый журналист и автор бестселлеров. Он был главой отдела институциональных продаж и трейдинга на рынке форекс в Credit Lyonnais, а затем директором отдела форекс в Bank of Montreal. Источник - ИноСМИ

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