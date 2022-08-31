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Китаю не нужны подсказки Вашингтона о том, с кем проводить военные учения
00:53 02.09.2022

Global Times
Китай

Запад пристально следит за учениями "Восток-2022" и его участниками, особенно за Китаем, пишет GT. США беспокоят отношения Пекина и Москвы, и они пытаются выставить его поддержку России "преступлением". Редакция газеты называют это ревностью, все попытки Америки вбить клин обречены на провал.

С 1 по 7 сентября на территории Восточного военного округа России пройдут военные учения "Восток-2022". Тринадцать стран, включая Китай, Индию, Белоруссию, Монголию и Алжир, приглашены принять участие. Китай впервые отправил на них одновременно сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. На фоне текущих региональных конфликтов за проводимыми раз в четыре года учениями "Восток" будет "пристально следить" общественность США и Европы. Здесь особо выделяют КНР среди многих стран-участниц, утверждая, что Вашингтон озабочен развивающимися "теплыми отношениями" между Китаем и Россией, и даже преувеличенно клеймит китайско-российское сотрудничество как "подрыв глобальной безопасности".

Вероятно, не имея возможности найти "доказательства вины" даже с помощью увеличительного стекла, Запад полагается почти полностью лишь на спекуляции, пытаясь "обвинить" Китай. Например, многие СМИ даже раскрутили тезис о том, что Россия может вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе только потому, что на этот раз Пекин и Москва будут проводить совместные учения в Японском море. Но вся ирония заключается в том, что только в апреле этого года авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" проводила совместные учения с японскими силами самообороны именно в Японском море. Американцы также устроили много шума, сделав многочисленные заявления о повышении "надежности сдерживания с помощью обычных вооружений". Не является ли это реализацией известного положения о том, что "власть предержащие могут делать что захотят, а простому народу не дано воспользоваться ни малейшим кусочком свободы"?

Эти двойные стандарты долгое время считались само собой разумеющимися. Возьмите страны-участницы учений "Восток-2022". Среди них Таджикистан и Монголия, которые только что завершили совместные учения "Региональное сотрудничество-2022" с США, а Индия вместе с Америкой участвует в совместных военных учениях "Черная дыра-2022" в Австралии. Участие Индии и других стран в учениях "Восток-2022" Вашингтон рассматривает как "суверенное решение". Но когда дело касается Китая, США выражают "удивление". Можно утверждать, что подход Вашингтона к нынешним военным учениям ясно демонстрируют искаженное восприятие Америкой китайско-российских отношений.

Вашингтон всегда меньше всего хотел видеть постоянно укрепляющееся всестороннее стратегическое партнерство и координацию между Китаем и Россией. За прошедшие годы было предпринято много действий, как открытых, так и скрытых, чтобы вбить клин между Китаем и Россией. Но все они потерпели неудачу. После начала украинского кризиса Вашингтон в примитивной и грубой форме начал осуждать и подрывать китайско-российское сотрудничество, а поддержание Китаем дружественных отношений с Россией пытался превратить в новое "преступление". При таких обстоятельствах китайские сухопутные, военно-морские и воздушные силы, отправляющиеся в Россию для участия в военных учениях, вероятно, вызовут глубокое чувство ревности у некоторых деятелей в США. Однако Китай является независимой крупнейшей державой. Китай имеет право сам решать, когда, где и с кем проводить военные учения в соответствии с нашими собственными потребностями в области безопасности и параметрами таких учений. Мы ни от кого не должны и не будем слушать советы относительно этого.

В новых условиях региональной безопасности Китаю, России и соседним странам необходимо продолжать углублять военное сотрудничество. Дружественные китайско-российские отношения никогда не были причиной напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и никакие совместные китайско-российские военные учения никогда не осложняли региональную ситуацию. Только представьте себе, если бы Китай и Россия, две соседние глобальные державы, с подозрением относились бы друг к другу или противостояли друг другу в политическом и военном отношении. Такой сценарий стал бы непосильным бременем для региональной безопасности. И наоборот, прочное стратегическое взаимное доверие между Китаем и Россией, а также плодотворное двустороннее сотрудничество в области безопасности являются жизненно важными положительными факторами регионального мира и стабильности. А вот агрессивная позиция Вашингтона и призывы к "расколу" китайско-российского партнерства вызывают широкое беспокойство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что касается данных военных учений, то официальный представитель министерства обороны Китая заявил, что участие китайской стороны в учениях направлено на углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между участвующими сторонами и укрепление способности реагировать на различные угрозы в сфере безопасности. И оно не имеет никакого отношения к развитию нынешней международной и региональной ситуации.

В частности, по сравнению с совместными военными учениями США, которые Вашингтон часто выставляет напоказ как "крупнейшие по масштабу" и в которых старшие офицеры по очереди подчеркивают необходимость "сдерживания", китайско-российские учения гораздо меньше по масштабам и количеству участвующих вооруженных сил, а также проводятся с меньшей частотой. Нам не нужно ни для кого устраивать шоу. Особую нервозность в Вашингтоне вызывает участие Народно-освободительной армии Китая в военных учениях на территории России, что свидетельствует о неуверенности США.

Политическое воображение вашингтонских элит иссякает. Из-за ограниченности имеющихся у них горизонтов видения им трудно понять самостоятельную ценность китайско-российских отношений, отличающихся отсутствием "союзничества", неконфронтационностью и ненацеленностью на какую-либо третью сторону. И еще труднее им увидеть широкое поле для выстраивания нового типа отношений между ними как великими державами. Это заставляет Вашингтон часто излишне нервно подходить к китайско-американским отношениям, словно страдая невротизмом (Психическое заболевание, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревогами, низким самоуважением и т.д. – Прим ИноСМИ.): он иногда преувеличивает "непосредственную угрозу", исходящую от китайско-российского сотрудничества, а иногда пытается посеять раздор между ними. Но чем активнее будет это делать Вашингтон, тем мучительнее это будет для него самого, что со все большей очевидностью будет свидетельствовать о его недобрых намерениях.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662069180


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