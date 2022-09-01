Токаев продолжает маневрировать Казахстаном, - А.Курманов

06:39 02.09.2022 Токаев сохраняет колониальную экономику и пытается ускользнуть от России

01.09.2022 Айнур Курманов



Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступил в парламенте с посланием к народу Казахстана, в котором озвучил желание произвести внеочередные президентские выборы, увеличив срок нахождения в кресле с пяти до семи лет.



Второй президент планирует восседать во главе государства с 2023 по 2030 год. И это своеобразный ответ как противникам внутри страны, так и спешка в преддверие победы России в СВО.



При этом он предложил ввести в Конституцию лишь один президентский срок для соискателей высшей должности. Подобная система сейчас действует в Киргизии, Мексике и Южной Корее. Но скорее всего, за основу взята южнокорейская модель с сохранением суперпрезидентской власти, которая, несмотря на введение многих второстепенных поправок в Конституцию, сохранилась в полном объеме.



При этом стремление удержать кресло маскируется желанием осуществить некие "стратегические реформы" и сохранить стабильность. А для поддержки своей задачи им были озвучены некоторые социальные подачки и обещания, ориентированные на обнищавших граждан, а также на казахстанцев не титульной нации.



На вооружение Токаевым снова был взят "языковый вопрос", когда он громогласно заявил в послании:



"В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками… Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов".



Данное заявление по русскому языку и призыв не идти на поводу популистов, конечно некий реверанс в отношении русских, коих сейчас 3,5 миллиона, и русскоязычных избирателей с целью получения их поддержки во время предстоящих внеочередных выборов, а также жест, призванный успокоить Москву.



Но еще до этой фразы Токаев отметил необходимость внедрять изучение английского.



"Важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка", – заявил президент.



То есть курс на "трехязычье", введенный еще Назарбаевым, никуда не делся, как и навязывание американской и западной систем обучения.



При этом надо понимать, что если Назарбаев пытался из себя строить суперарбитра, в том числе и в национально-языковой сфере, представляя из себя "меньшее зло" по сравнению с другими марионеточными кандидатами национал-популистского толка и даже некого защитника неприкосновенности русских, то Токаев с самого начала своего правления в 2019-м сделал ставку на националистические силы и соответствующий национал-патриотический электорат.



Ярким свидетельством тому является заигрывание с подобными ультраправыми силами во время дунганского погрома февраля 2020 года, когда второй президент предложил представителям пострадавшей диаспоры лучше изучать казахский язык.



Как известно, тогда были осуждены вместе с рядовыми участниками резни и сами дунгане, оборонявшие свои дома и семьи от гибели.



Надо понимать, что именно при нем появились известные "языковые патрули" и деятели, призывающие создавать концлагеря для инородцев, принят закон о "вывесках", призванный стереть все русские названия не только с магазинов, но и с топонимики республики, в связи с чем раскручена кампания по тотальной декоммунизации и дерусификации названий улиц и населенных пунктов.



Кроме этого создана государственная комиссия по окончательной реабилитации басмачей, шпионов, террористов и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а также по признанию "голодомора".



Поэтому русским и русскоязычным гражданам надо очень сильно подумать прежде чем отдавать свои голоса Касым-Жомарту Токаеву даже в ситуации отсутствия альтернативы. Ведь очевидно, что прежний курс на укрепление этнократии через национально-государственное строительство, опирающееся на идеологию этноцентризма (разновидности неонацизма), продолжится с новой силой и после выборов.



Достаточно важное место в послании, чего многие постарались не заметить, – тезис об "отходе от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику", что означает приватизацию оставшихся активов стратегических предприятий, и в первую очередь в добывающем секторе.



Естественно, что они попадут либо в руки прозападных олигархов, действующих в РК через подставные компании, зарегистрированные в Нидерландах и в офшорных зонах, либо в руки тех же американских, британских и европейских компаний.



Курс на разгосударствление был озвучен Токаевым еще ранее, когда во время аналогичного послания он заявил, что "в Концепции государственного управления предусмотрены меры по сокращению квазигосударственного сектора, повышению его эффективности, прозрачности и подотчетности. Высшим советом по реформам одобрен новый план приватизации".



С учетом того, что фактическим главой Высшего совета по реформам (аналог украинского Национального совета реформ) является бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, являющийся ставленником британского капитала, прежний курс на усиление присутствия западных корпораций в экономике будет продолжен с новой силой.



Это говорит о том, что руководство Казахстана остается под внешним управлением и действует в фарватере интересов Лондона и Вашингтона. За это говорит и то, что Токаевым в своем послании сознательно подчеркивается и план по развитию альтернативных маршрутов в обход территории России в качестве стратегической цели в деле укрепления "транспортной независимости":



"Казахстан уже начал реализацию таких крупных проектов, как создание контейнерного хаба в Актау, развитие Транскаспийского коридора. К данной работе будут привлечены передовые логистические компании мира".



Поэтому "политическая перезагрузка" появилась не случайно, так как исходит из желания прозападной правящей элиты и транснациональных корпораций закрепить нынешние выгодные правила игры по дальнейшему грабежу страны, сохранив у власти нынешнего президента еще на 7 лет. В чем же причины внеочередных выборов?



Во-первых, растущее социальное недовольство в обществе, которое грозит привести к новому масштабному социальному взрыву против той модели сырьевой вывозной экономики, фактически колониальной, построенной за 30 лет Назарбаевым в интересах западных корпораций и европейского рынка.



Низкий уровень жизни, массовая неучтенная безработица среди молодежи под видом 2,5 миллиона "самозанятых", рост цен на все виды продуктов и услуг в связи с откреплением тенге от рубля и обесцениванием национальной валюты делает рост протестных настроений неизбежным.



Именно поэтому Токаев во время своего выступления пообещал увеличить минимальную заработную плату с 60 до 70 тысяч тенге, поднять к 2025 году пенсии на 27% и повысить минимальную базовую ставку, ввести декретный отпуск для матерей до 1,5 года и остановить пенсионный возраст для женщин на отметке в 61 год, тогда как миллион казахстанок в своем обращении требовали снижения его с 63 до 58 лет.



Но эти меры надо рассматривать как половинчатые, которые в связи с галопирующей инфляцией и разрушением реального сектора экономики проблемы растущей бедности и безработицы не решат.



Это вообще невозможно сделать без национализации и пересмотра или отмены контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции с западными компаниями и введения новых налогов на большой бизнес. А так как Токаев опирается на прозападных олигархов и ориентированную на ЕС и США правящую элиту, а также рассчитывает на поддержку "цивилизованного мира", то на такие радикальные меры в экономике и социальной сфере никогда не решится.



Поэтому в администрации президента, понимая, что быстрое снижение поддержки президента в обществе неминуемо, и спешат произвести президентские выборы раньше срока именно сейчас, так как в 2024-м рейтинги Токаева упадут ниже плинтуса. В связи с этим и увеличивается президентский срок с пяти до семи лет, чтобы как раз вобрать в себя и несколько лет прежнего срока.



Таким образом, в Нур-Султане намерены обеспечить стабильность и избежать потрясений во время электоральной кампании.



Во-вторых, Акорда (администрация президента) проведением внеочередных выборов отсекает всех возможных конкурентов, которые за короткий срок просто не смогут объединиться и выставить реальных кандидатов.



Старая оппозиция была полностью разгромлена в стране еще Нурсултаном Назарбаевым и из того состава остался на плаву только Булат Абилов. Другой деятель Амиржан Косанов был дискредитирован участием в прежних выборах 2019 года, когда поздравил Токаева еще до объявления результатов голосования и является отработанным материалом. Еще один молодой либерал Жанболат Мамай сейчас сидит в СИЗО по обвинению в связах с заговорщиками из спецслужб.



Новая оппозиция еще не смогла кристаллизироваться и сформировать свои партии, так как обещанные поправки в закон о партиях еще не приняты. В связи с этим в стране не было зарегистрировано ни одного нового политического образования.



Хотя не исключено, что для пущей "конкуренции" на сцену могут быть выпущены в качестве удобных спарринг-партнеров новые национал-либералы и ручные кандидаты, которые будут разыгрывать такую же национальную и либеральную карту.



То есть альтернативы никакой не будет и все превратится в плебисцит, а именно в демонстрацию поддержки фигуры нынешнего президента.



Таким образом, фактически Токаев полностью копирует своего предшественника – Нурсултана Назарбаева, который ни разу не проводил президентские выборы вовремя, предпочитая осуществить их в середине срока или за два года до окончания. Делалось это всегда для того, чтобы застать оппозицию и региональные группировки врасплох, не дав им времени для подготовки и выдвижения консолидированного кандидата.



Возможно, что сейчас эта технология используется уже против членов ранее правившей семьи Назарбаева, чтобы не допустить их реванша в 2024-м.



В-третьих, Россия безусловно одержит в ближайшей перспективе победу в рамках осуществляемой сейчас специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, и позиции Москвы на всем постсоветском пространстве усилятся настолько, что она сможет влиять не только на принятие решений и на внутреннюю повестку многих бывших союзных республик, но также приступит к переформатированию правящих элит, занявших прозападную позицию.



Эта перспектива чрезвычайно страшит нынешнюю камарилью в Нур-Султане даже больше, чем опасность новых заговоров со стороны семейного клана Назарбаевых.



Тем более, есть вероятность, что к 2024 году русская диаспора и русскоязычные избиратели могут превратиться в самостоятельный и серьезный субъект политики и активно поддержать тех кандидатов, которые бы выступали за реальное сближение с Россией и за углубление интеграции в рамках ЕАЭС.



Именно на нейтрализацию такой угрозы и данного электората и рассчитаны внеочередные президентские выборы, чтобы избежать не только усиления присутствия России во внутренней политической кухне, но и не дать шансов для тех, кто стремится или может содействовать изменению вектора развития с прозападного, маскирующийся под "многовекторный", на пророссийский.



В этом, безусловно, коллективный Запад обязательно поддержит Касым-Жомарта Токаева как фигуру, защищающую интересы американских, британских и европейских добывающих компаний, продолжающий курс на тотальную приватизацию и укрепление вывозной колониальной модели экономики, а также на сближение с Турцией в рамках Организации тюркских государств, являющейся собственным изданием "евроинтеграции".



Выводы. В связи с этим следует ожидать и таких же внеочередных парламентских выборов в 2023 году, чтобы не дать оппонентам Токаева сорганизоваться и зарегистрировать свои партии.



При этом на сцену активно уже сейчас пропихиваются новые политические проекты, связанные с Акордой и призванные укрепить президентские структуры и опору власти. То есть в этом Токаев полностью копирует эволюцию Назарбаева, узурпируя полномочия в своих руках и в интересах собственной команды олигархов и этнократов, завещающей сейчас передел собственности и власти.



Поэтому вместо обещанных политических изменений и "реформ" мы видим лишь процесс по консервации системы и сохранению нынешней колониальной экономической модели в интересах Запада, что конечно входит в противоречие со стратегическим курсом России и ШОС. Этим обеспечить пресловутую стабильность Токаеву, наоборот, не удастся, так как накопленные социальные и межнациональные противоречия могут разорвать всю эту конструкцию "Нового Казахстана" изнутри в любой момент. Источник - politnavigator.net

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