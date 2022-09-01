Токаев идет на досрочные выборы. На кой? - Виктория Панфилова

07:56 02.09.2022 Президент Казахстана намерен обновить исполнительную и законодательную власть

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1.09.2022

Касым-Жомарт Токаев решил ускорить реформирование страны.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных выборов: в этом году – президентских, в следующем – парламентских. В 2023 году должна произойти смена правительства. Об этом президент сказал в ежегодном Послании 1 сентября. Гражданам он пообещал процветание, а государству – стабильность.



Основная идея послания, как и предполагала "НГ" (см. номер от 29.08.22), посвящена социально-экономическому блоку. Главный вывод: казахстанцы должны жить лучше. Но как это сделать, непонятно. Например, глава государства предложил создать программу "Нацфонд – детям", куда отчислять 50% от ежегодного инвестдохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.



По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Кстати, такая модель существует в Саудовской Аравии, где недавно побывал с визитом Касым-Жомарт Токаев. Но средства Национального фонда уже сегодня используются на выплаты пенсий, зарплаты бюджетникам и другие срочные платежи.



Но главный вопрос – будут ли власти проводить новый конституционный референдум. "Прежний прошел в июле текущего года, его целью было народное одобрение реформ политической системы. Объявление досрочных президентских выборов с изменением количества сроков и их длительности требует внесения изменений в Конституцию", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Станислав Притчин.



Так, Токаев предложил увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но с возможностью оставаться у власти лишь на один срок. Как объяснил сам глава государства, это требование времени и проводимых в стране реформ. "Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию "справедливого Казахстана" необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий (он истекает летом 2024 года. – "НГ") и пойти на внеочередные президентские выборы", – отметил Токаев. В случае победы на выборах Токаев будет руководить страной до осени 2029 года.



Но есть юридическая закавыка. "Для того чтобы президент Токаев в ходе предстоящих выборов избрался по новым правилам, ему нужно провести конституционную реформу до дня голосования. В противном случае он сможет находиться у власти только пять лет, до 2027 года. Любые другие поправки, так сказать, по ходу процесса с точки зрения юридических практик будут нелегитимными", – считает эксперт. К тому же, по его мнению, мировой и региональный опыт показывает, что даже семи лет одного разрешенного срока очень мало для любого политика на посту президента, чтобы добиться сколько-нибудь заметных результатов. С учетом неустоявшихся политических традиций и институтов подобного рода изменения часто отыгрываются назад уже следующим лидером. Пример – Киргизия.



Токаев склоняется к варианту, когда после выборов он вынесет инициативу, ограничивающую полномочия президента одним сроком, на рассмотрение парламента. "В случае ее принятия в Казахстане начнется новая политическая эра", – подчеркнул президент.



Времени на проведение конституционной реформы нет. Вполне вероятно, как написал на своей странице в социальной сети политолог Данияр Ашимбаев, изменения в Основной закон, в частности в статьи 41 и 42, проведут через парламент. Политолог отметил, что на предстоящих выборах президент будет избираться на пять лет, до 2027 года, а потом – на один срок на семь лет – до 2034 года. По его словам, Токаев проводит выборы сейчас, чтобы исключить воздействие негативных внутренних и внешних факторов на стабильность и устойчивость власти на следующие пять лет. Загадывать на будущее сложно, конъюнктура непредсказуема. Однако отметим, что наблюдатели расходятся во мнении по поводу того, сколько же будет находиться во власти Токаев, если выиграет выборы. Чтобы ответить на этот вопрос, видимо, потребуются дополнительные разъяснения на уровне закона.



"После трагического января произошло обрушение системы власти в Казахстане. В результате кадровых перестановок пришли чиновники второго-третьего эшелона, а прежние выгодоприобретатели, связанные с первым президентом, ушли в тень. Но у них остались финансы и теневые рычаги управления. Если вначале они были растеряны, то сегодня идет их консолидация. Вполне вероятно, в качестве альтернативы Токаеву из них выберут кого-то из тяжеловесов, в частности, обсуждаются кандидатуры бывших премьер-министров Имангали Тасмагамбетова и Аскара Мамина. Это достаточно сильная угроза для действующего президента, поэтому он решил действовать на опережение", – сказал "НГ" директор региональных программ Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.



По словам эксперта, есть и другая причина. После январских событий упало доверие ко всем институтам власти, за исключением института президента и лично самого Токаева. И пока у Токаева рейтинг высокий. Но он уже ослабевает из-за социально-экономических проблем. Президент явно стремится использовать свое рейтинговое преимущество. "Это и объясняет тональность послания. Да, оно популистское, но в нем есть привлекательные для электората посылы. Другое дело – выполнение обещаний, но это уже вопрос будущего. Очевидно, что Токаев делает шаг на опережение, чтобы оставаться на гребне нынешней политической волны, пока его политические противники достаточно растеряны. Однако фронда уже начала консолидацию, что и объясняет торопливость действующего президента. В частности, по новым правилам пройдут и парламентские выборы", – полагает Солозобов.



Президент Токаев предложил провести парламентские выборы весной 2023 года. В послании он отметил, что к этому времени появятся новые партии, будет усилена политическая конкуренция. В законодательный орган придут новые люди. "Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов (народных советов. – "НГ") и парламента", – сказал Токаев.



Партийное представительство в парламенте будет разнородным. Однако правящая партия Amanat скорее всего сохранит свои позиции. По мнению Солозобова, правящее большинство так или иначе будет сохранено.



"Токаев продолжает курс на постепенную либерализацию, начатую еще первым президентом Нурсултаном Назарбаевым (в послании имя первого президента не упоминается ни разу. – "НГ"). Токаев не пошел по белорусскому пути, не ввел в стране ЧП в ходе январских событий, и пока нет признаков того, что намерен сконцентрировать власть в своих руках. Это только делает ему честь", – подытожил Юрий Солозобов.



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За заявлениями Токаева следили авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Президент Казахстана Токаев в послании народу Казахстана провозгласил новый экономический курс: "Приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех", - пишут авторы канала "Мюсли вслух". - Составная часть нового курса - приглашение в республику иностранных инвесторов. В обмен на инвестиции в $300 тысяч выдается вид на жительство сроком на 10 лет. В первую очередь это откровенная попытка переманить бизнес из России: $300 тысяч - и ты в стране, не находящейся под санкциями. Шаг, который сложно назвать дружественным. Токаев объявил об увеличении срока полномочий президента РК с 5 до 7 лет и проведении досрочных выборов президента "осенью 2022 года", то есть в течение ближайших 3 месяцев. Заметим, что хотя в Казахстане уже 6 раз проходили выборы президента, но еще ни разу не было очередных выборов - только внеочередные. Можно сказать, традиция".

"Токаев в рамках конституционной реформы предлагает ограничить в Казахстане институт президентства одним семилетним сроком исполнения полномочий, - обращают внимание авторы канала "Темник". - Такая новация, помимо прочего, позволит главе государства меньше думать о рейтингах. То есть с легкостью идти на непопулярные решения. Само собой, это снижает значимость президентской позиции. Реформы реформами, а восточный менталитет никто не отменял. Если формальный глава государства с первого дня - "хромая утка", то надо держать нос по ветру и играть на вероятных преемников. Соответственно вырастет статус других фигур. Прежде всего, премьер-министра. Именно он, скорее всего, сосредоточит в своих руках максимум влияния. А президент превратится во-многом в декоративную фигуру, играющую роль громоотвода для снятия градуса недовольства масс в ходе гарантированных перевыборов". Источник - НГ

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