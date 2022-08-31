Кыргызстан ведет переговоры о смягчении законов РФ в отношении мигрантов

09:24 02.09.2022

1 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА



Делегация Кыргызстана вылетит в Москву для переговоров о смягчении требований к мигрантам. Об этом 24.kg рассказал депутат, председатель комитета по международным делам Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков.



После открытия очередной сессии парламента VII созыва нардеп сообщил, что обсудил во время перерыва вопрос с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым.



"Он отметил, что переговоры идут. Разговор был на уровне премьер-министров. Сейчас на основании этих договоренностей выезжает курирующий министр с делегацией. Будут переговоры по смягчению законодательства касательно защиты прав трудящихся в России. По итогам нам представят отчет. Через одно заседание комитета мы планируем рассмотреть вопрос", - сообщил Чингиз Айдарбеков.



Добавим, 21 августа в ДТП в Ульяновской области РФ погибли 14 кыргызстанцев. По официальным данным, они возвращались с границы России и Казахстана, куда ездили для выполнения новых требований миграционного законодательства РФ.