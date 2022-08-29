Эммет Суини: конфликт между Россией и Западом - религиозный

09:28 02.09.2022 Свет против Тьмы. Эммет Суини: конфликт между Россией и Западом - религиозный



29.08.2022





""… За тридцать лет, прошедших после падения Берлинской стены, роли России и Запада полностью поменялись местами…"



Перевод: Лев Бездольный, специалист по международным отношениям



Нынешний конфликт на Украине имеет прежде всего идеологические или религиозные корни. Это заявление может показаться странным, но фактически, за тридцать лет, прошедших после падения Берлинской стены, роли России (СССР) и США полностью поменялись местами; коллективный Запад теперь представляет собой тоталитарный и агрессивно антирелигиозный силовой блок, стремящийся экспортировать свою идеологию в остальной мир. И Россия очевидно ненавидима правящей элитой Запада именно потому, что всегда сопротивлялась этому процессу а теперь, вообще, пошла в обратном направлении - в сторону сохранения традиций.



При Ельцине Россия протянула Западу руку дружбы, жест, на который не ответили взаимностью и который в конечном итоге был отвергнут Западом. 1990-е годы оказались катастрофическим десятилетием для России и ее народа: голод, разруха, нищета. В то же время движение за независимость Чечни, подстегиваемое средствами (якобы) Саудовской Аравии (а на деле - Запада) развернуло насильственную кампанию против российских властей. Последовала жестокая война, унесшая десятки тысяч жизней и закончившаяся в 1997 году признанием Ельциным полунезависимой Чечни. В других автономиях стали возникать движения за независимость, и было ясно, что сама Россия стояла на пороге распада.



Поражало тогда отношение Запада к этим событиям. Западные СМИ, находящиеся в руках нескольких мегакорпораций, почти ликовали, рассказывая о боли России. И следует иметь в виду, что именно в 1990-х годах американские корпорации начали массовый "аутсорсинг" своих производств в другие, менее дорогие места. Целые заводы вместе с их машинами и технологиями массово экспортировались, прежде всего в Китай. В Россию почти ничего не шло. И это несмотря на то, что Китай продолжал оставаться коммунистической и даже тоталитарной страной. Даже резня на площади Тяньаньмэнь (1989 г.) и последовавшие за ней жестокие репрессии не смогли остановить энтузиазм американской плутократии по экспорту труда и бизнеса. Таким образом, Россия, протянувшая руку дружбы Западу и позволившая покоренным народам выйти на свободу, продолжала рассматриваться как враг и фактически подвергалась грабежу со стороны западных интересантов, в то время как Китай, который ничего подобного не делал, теперь рассматривался как привилегированный торговый и деловой партнер. Как объяснить такое поразительное несоответствие?



Все указывает на то, что причина такого негативного отношения к России в том, что в 2000-х годах новый президент Путин ясно дал понять, что считает религиозные ценности основой России. Новые законы трансформировали российское общество, к примеру ужесточился закон об абортах, который до этого был одним из самых либеральных в мире. Аборты ограничились первыми 12 неделями беременности, за исключением случаев до 22 недель, если беременность наступила в результате изнасилования. Новый закон также сделал обязательным период ожидания от двух до семи дней, прежде чем можно будет сделать аборт, чтобы женщина могла "пересмотреть свое решение". При Путине произошло переосмысление традиционных ценностей. Это положительно повлияло на общественную жизнь.



В этот период риторика по отношению к России в западных СМИ перешла от снисходительной к откровенно враждебной. Еще в 2005 году ученые Айра Штраус и Эдвард Лозански отметили резко негативное освещение России в медиаполе США. По мере того как Россия демонстрировала все больше признаков духовного возрождения, средства массовой информации на Западе становились все более враждебными. Все изменилось с принятием нового закона об абортах 2011 года. Теперь нападки на Россию приобрели явно идеологический характер. На Западе начали говорить, что русские угнетают женщин и отворачиваются от "прогресса". И закон запрещающий "гей-пропаганду", принятый в 2013 году привел к гиперболизации этой риторики. Реакция западной номенклатуры, которая является привратником приемлемого мнения, была резкой и незамедлительной. Почти единогласно западные СМИ начали сравнивать демонизировать образ Путина. Имеются даже свидетельства, о том, что западные разведывательные органы, такие как ЦРУ и МИ-5, начали активно принимать участие в антироссийской пропаганде.



Но пропагандой дело не ограничилось. Западный истеблишмент активно участвовал и в организации протестов на киевской площади Независимости 2013-14 гг., которые привели к "Евромайдану". С начала декабря несколько политиков из Берлина и Брюсселя совершали поездки на площадь для "поднятия морального духа" протестующих, а 15 декабря за ними последовали американские сенаторы Джон Маккейн и Крис Мерфи. Собравшимся толпам Маккейн объявил, что "мы здесь, чтобы поддержать ваше правое дело". Россияне, со своей стороны, осудили "грубое вмешательство" Америки в дела Украины.



Виктория Нуланд, в то время помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии в администрации Обамы, после этого прибыла в Украину и сразу же принялась раздувать, и без того взрывоопасную ситуацию. В речи за речью она обещала протестующим и бунтовщикам, что за ними стоит Америка. В результате к началу февраля 2014 г. Украина оказалась на грани гражданской войны; ожесточенные столкновения между антиправительственными протестующими и полицией унесли более сотни жизней. 21 февраля президент Янукович бежал из столицы, опасаясь за свою жизнь, сначала отправившись в Крым, а затем в Россию. В Киеве немедленно было создано новое временное правительство (незаконно), лично подобранное Нуланд и настроенное яростно антироссийски.



Рассматривая действия Америки и коллективного Запада, мы должны помнить, что Украина была и остается глубоко разделенным обществом. Половина страны, условно север и запад, считает себя украинской и исторически враждебно настроена по отношению к России. Другая половина, преимущественно юг и восток, настроена пророссийски и относит себя одновременно к украинцам и русским. Взгляд на электоральную карту страны наиболее наглядно демонстрирует это разделение, поскольку именно российская часть страны, юг и восток, подавляющим большинством голосовали за Януковича. И поддерживая насильственное свержение законного президента на Майдане, американское правительство вполне сознательно поддержало антироссийски настроенную половину населения своим весом. Они должны были понимать, что напрямую развязывают гражданскую войну.



И мы можем с долей скептицизма отнестись к мысли о том, что Нуланд и администрация Обамы действительно были озабочены "коррупцией" режима Януковича: Америка всегда была в прекрасных отношениях с правительствами, гораздо более коррумпированными, кровавыми и тоталитарными, чем правительство Януковича.



Настоящая причина или, безусловно, чрезвычайно важная, хотя и невысказанная причина миссии Нуланд заключалась в том, что разворот Януковича в сторону России был воспринят "проснувшимся" истеблишментом в Вашингтоне как знак того, что Украина последует за Россией в сторону христианской дружественной культуры; той, которую презирали "либералы" и "прогрессивисты" в Вашингтоне. Следует также отметить, что одним из первых действий Порошенко на посту Президента Украины было открытие мест для Фонда Джорджа Сороса "Открытое общество" и одновременная поддержка введения ЛГБТ-вклада в систему образования. Гей-парады "Пиде" стали обычным явлением в жизни Киева, где, хотя и явно непопулярные среди подавляющего большинства населения, они получают массовую поддержку и защиту со стороны силовых структур.



Автор: Эммет Суини, Emmet Sweeney, автор книг по истории Древнего Востока



Ориганал: https://thesaker.is/the-conflict-between-the-west-and-russia-is-a-religious-one/ Источник - today-russia.net

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