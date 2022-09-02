Индия как боевой топор в руках Вашингтона? "Пороховые бочки" Восточной и Южной Азии - Е.Пустовойтова

09:51 02.09.2022 ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 02.09.2022 |



Страсти вокруг Тайваня могут показаться главным источником напряженности в Юго-Восточной Азии. Даже через месяц после визита Нэнси Пелоси на остров регион "страхуется от потенциального конфликта сверхдержав на своем внезапно дестабилизированном заднем дворе", пишет Asia Times.



Правда, оптимисты надеются, что буря над островом рассеется. Многие указывают на США как источник роста напряженности: бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прямо обвинил США в попытке спровоцировать войну на Тайване. Ну а реалисты считают: "Если американо-китайские отношения разорвутся, это будет означать более высокие цены, менее эффективные цепочки поставок, более разделенный, разрушенный и опасный мир. Таковы ставки", – говорит министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.



Однако страсти вокруг Тайваня не единственная опасность в регионе, который с легкой руки американцев стали называть Индо-Тихоокеанским. Посмотрите на Индию, которой нужен сильный союзник, чтобы быть вровень с Поднебесной. Ее "гималайская заноза" с середины ХХ века мешает двум древнейшим государствам мира жить в добром соседстве и электризует не только 3 тысячи километров границы с Китаем. Сегодня пограничный Ладакх вполне способен стать "индийским Тайванем".



Искрит между соседями по разным поводам. Например, проект гидроэлектростанции мощностью 750 мегаватт, который китайцы должны были построить для Непала на реке Сети. Более полвека проект оставался в чертежах, а недавно непальское правительство переименовало проект в West Seti и Seti River (SR-6) и передало его индийской Национальной гидроэнергетической корпорации (NHPC). Это проект по строительству гидроэлектростанции мощностью 1200 мегаватт и водохранилища, которое будет наполняться во время сезона муссонов для выработки электроэнергии в пиковое время в сухой сезон. Успех Индии на берегах реки Сети аукнется по всей Юго-Восточной Азии.



"Что означает для Китая тот факт, что Непал в настоящее время передал Индии два совместных проекта по хранению электроэнергии общей мощностью 1200 мегаватт? – задается вопросом турецкий международный новостной канал TRT – ...Растущее влияние Китая в Непале в некотором смысле подрывают статус-кво в регионе, который традиционно сигнализировал, что Южная Азия находится в сфере влияния Индии".



И Ладакх – только один из фронтов потенциального столкновения, предпосылки которого, по мнению японских СМИ, уже сформировались заботами Вашингтона. Как считает журнал Nikkei Asia, "пороховые бочки повсюду, от Афганистана до Корейского полуострова".



Нетрудно догадаться, что нанесение обоим азиатских гигантам ущерба чрезмерными военными расходами и потерями в экономике – вожделенная цель Вашингтона на перспективу. Это кажется тем более возможным сейчас, когда напряженность между КНР и Индией возникла из-за обвинений Дели в адрес Пекина в "милитаризации Тайваньского пролива" (поводом стали заход 16 августа в ланкийский порт Хамбантота научно-исследовательского судна ВМС КНР, а также китайские военные опорные точки в Южно-Китайском море на архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).



Индия и Китай развиваются как мировые промышленные производители, конкурируют за одни и те же рынки, за одни и те же ресурсы. И остается только надеяться, что двум древнейшим цивилизациям, отношения между которыми насчитывают более 2 тысяч лет, понятен урок, преподанный Вашингтоном Европе, которая принялась обслуживать интересы США на Украине.



Пока объем торговли между Китаем и Индией в августе вырос до 11,02 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 51,9 процента. Индии трудно найти замену китайской продукции, Китай остается крупнейшим рынком внешней торговли для Индии. В то же время Индия, как и Китай, – ядерная держава. Она довела сухопутные войска до 1,325 миллиона человек и тратит на военные нужды около 50 миллиардов долларов (для сравнения: численность китайской НОАК – 2,333 миллиона человек, это самые большие вооруженные силы на планете, а военный бюджет КНР на втором месте после США и составляет 126 миллиарда долларов). По численности авиации и флота (три авианосца и две атомные подводные лодки) преимущество пока у Китая, и в попытках уравнять шансы Индия сотрудничает с Вьетнамом, Японией и, конечно, с Соединенными Штатами.



Традиционно опасны для мира и отношения у Индии с Пакистаном, но обе страны обладают ядерным оружием, и это заставляет их сдерживаться.



То, что наличие ядерных боезарядов и средств их доставки "на ту сторону" Тихого океана удерживает от воспламенения "пороховую бочку" на Корейском полуострове, Пхеньян уже доказывал не раз. Эксперты прогнозировали обострение ситуации на Корейском полуострове после прихода в Южной Корее к власти президента Юн Сок Еля при глухоте США к переговорным инициативам КНДР. В ответ Пхеньян продолжил развивать свои ядерные и ракетные арсеналы и обратился с предложениями сотрудничества к ДНР и ЛНР, которые не являются членами ООН и не обязаны соблюдать введенные против Северной Кореи санкции Совбеза. Россия заявила, что не будет вмешиваться в сотрудничество ДНР и КНДР, предупредив, что и Совет Безопасности ООН не вправе вмешиваться в дела сотрудничества этих республик. Для северокорейцев возникает перспектива обхода драконовских ограничений, наложенных ООН, США, ЕС, Японией, Австралией и Южной Кореей. Бурную реакцию на этот прорыв блокады ждать недолго и Индию в это непременно вовлекут. Ей был не интересен Корейский полуостров до тех пор, пока она не вошла в состав Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad). На майском саммите "четверки" Австралия, Индия, США и Япония заявили о своей озабоченности пусками ракет с территории КНДР и выступили за ликвидацию ядерной программы КНДР.



Осенью США и Индия проведут учения в горах, в 100 километрах от спорного участка индийско-китайской границы. Вашингтон использует эти маневры, как и членство Индии в Quad, чтобы ослабить связи Дели с Москвой. И не следует думать, что импорт российской нефти – даже если в июне он вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки – сам по себе сделает Индию союзницей России. Скорее, США попытаются превратить Индию в свой "боевой топор" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Источник - фонд стратегической культуры

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