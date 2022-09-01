Революционные трансформации в мире набирают силу, - Св.Князев

10:00 02.09.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 01.09.2022



Запад близится к завершению "периода изобилия"



Конфликт в Донбассе, необходимость защиты ДНР/ЛНР от экспансии украинства и развязанная Западом санкционная война против России породили болезненные для Европы последствия и в экономике, и в политике (хотя второе будет проявляться медленнее). Из разных европейских стран приходят известия о выросших в несколько раз счетах за электроэнергию; стоимость эксплуатации холодильника в Италии подскочила до 150 евро в месяц. 23% опрошенных жителей Великобритании заявляют, что грядущей зимой не смогут включать отопление у себя дома. Власти же предлагают европейцам терпеть и мучиться "ради Украины": отказаться от регулярного купания, обтираясь вместо этого влажной мочалкой, перейти к мытью посуды в тазике.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на общественном форуме "Транзит" в венгерском городе Тихань констатировал, что энергетическая политика Западной Европы со скоростью астероида движется к краху, и пообещал, что зимой у европейцев "спадет пелена с глаз".



За этими острыми проблемами европейцы не замечают куда более значимые трансформации в мире.



На днях киевский режим инициировал в ООН подписание очередного обращения, осуждающего действия России в ходе СВО. Затея потерпела такое фиаско, что произошедшее минимально освещалось даже в украинских СМИ. Направленный против Российской Федерации доклад согласились поддержать лишь чуть более четверти членов ООН – 54 государства, включая фактические колонии США вроде Маршалловых островов. И вот что важно: это обращение не подписала ни одна из арабских стран, включая Саудовскую Аравию. Отказались подписывать документ и абсолютное большинство государств Латинской Америки, которую Вашингтон привык считать своим "задним двором". А ведь еще в марте американские дипломаты обманом склонили 141 члена ООН к подписанию резолюции, требующей вывести ВС РФ с территории Украины. Однако, разобравшись в происходящем, большинство этих государств отказались перейти на антироссийские позиции.



Перед этим англосаксы и их пособники потерпели жестокое дипломатическое поражение в рамках формата G-20. "Половина стран "двадцатки" не ввели санкции против России… и не поддерживают стремление Запада изолировать РФ… Такая позиция G20 делает невозможной инициативу США по ограничению мировых цен на нефть из России", – заявило в начале августа агентство Bloomberg.



За этим отказом стоит нечто большее, чем просто защита "эгоистических" национальных интересов. На форуме "Сильные идеи для нового времени" В. Путин ясно обрисовало чем идет речь.



"Поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты, набирают силу. Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка – альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации. Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Ну почему этот "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание. Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот "золотой миллиард" неслучайно стал "золотым", добился очень многого, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям – в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке", – заявил президент России.



Признаков, свидетельствующих о том, что неоколониальная система начинает рушиться, все больше. На фоне происходящих изменений Китай все чаще отходит от нейтральной позиции по конфликту на Украине и более откровенно, чем раньше, поддерживают Россию, осуждая политику США.



Саудовская Аравия, Египет, Аргентина, Иран и Турция заявили о своем намерении вступить в БРИКС. Отношения США с Саудовской Аравией "достигли самого низкого уровня за последние десятилетия" (по оценкам американских СМИ). Попытка Байдена заставить Эр-Рияд нарастить добычу нефти с целью нанести ценовой удар по российской экономике не принесла результата и показала уменьшение международного веса Вашингтона. Саудовская Аравия демонстративно отменила визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина и обсуждает с Китаем переход на юани при расчетах за нефть…



Благополучие "золотого миллиарда" долгое время обеспечивалось не "либерализмом" или "эффективными технологиями", а искусственно заниженной ценой на ресурсы и продукцию незападных стран. Сейчас государства, входящие в G7, пытаются сделать нечто подобное, искусственно ограничив цены на закупаемую в России нефть, но у них ничего не выходит.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении на Западе "периода изобилия".



Если Россия и дальше сможет без серьезного ущерба для себя противостоять давлению коллективного Запада, это станет примером для всего "незападного" мира. Станет ясно, что проводить политику, независимую от Вашингтона или Лондона, реально. Как реально заставить Запад платить жертвам неэквивалентного обмена адекватную цену за получаемые ресурсы.