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|Россия готова поставить в Ирак "изотопную продукцию". Пусть шииты что-нибудь схиросимят?
10:14 02.09.2022
Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Он добавил, что российская сторона также окажет Багдаду содействие в обучении персонала в профильных вузах РФ по соответствующим специальностям.
По словам Кинщака, сейчас профильные ведомства России и Ирана ведут совместную работу по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и готовятся к подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.
Ранее сообщалось, что Иран подписал соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Как уточнял представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави, в документе закрепляется механизм поставок, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов иранскими ремонтными центрами.