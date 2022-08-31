|Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время СВО на Украине
11:21 02.09.2022
Трагическую новость сообщил сенатор Владимир Джабаров.
По словам сенатора Владимира Джабарова, в ходе СВО погиб сын замглавы правительства Еврейского автономного округа Марии Костюк.
Свои соболезнования в адрес чиновницы Джабаров опубликовал в Telegram-канале.
Сенатор принес "самые глубокие соболезнования" в связи с произошедшим.
Он назвал сына Костюк "молодым офицером", который командовал ротой.
"Пал смертью храбрых", – заявил сенатор.
По его словам, погибший парень, как "настоящий русский офицер", "был впереди", вместе со своими бойцами.
Он также добавил, что память о нем сохранят сослуживцы.
"Вечная память герою", – добавил политик.
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