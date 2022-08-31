Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время СВО на Украине

11:21 02.09.2022

Трагическую новость сообщил сенатор Владимир Джабаров.



По словам сенатора Владимира Джабарова, в ходе СВО погиб сын замглавы правительства Еврейского автономного округа Марии Костюк.



Свои соболезнования в адрес чиновницы Джабаров опубликовал в Telegram-канале.



Сенатор принес "самые глубокие соболезнования" в связи с произошедшим.



Он назвал сына Костюк "молодым офицером", который командовал ротой.



"Пал смертью храбрых", – заявил сенатор.



По его словам, погибший парень, как "настоящий русский офицер", "был впереди", вместе со своими бойцами.



Он также добавил, что память о нем сохранят сослуживцы.



"Вечная память герою", – добавил политик.



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