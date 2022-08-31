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Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки, - В.КатасоновТорговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки, - В.Катасонов
11:24 02.09.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Торговля с врагом – назревает очень опасная ситуация
Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки

Вскоре после начала СВО на Украине и санкционной войны коллективного Запада против России экономические ведомства Российской Федерации (Федеральная таможенная служба, Банк России, Росстат) перестали давать оперативную (на помесячной основе) статистику внешней торговли (общие стоимостные объемы экспорта и импорта, структура торговли по странам и основным группам товаров). Но кое-какие представления о процессах, происходящих в сфере внешней торговли России, можно узнать по данным таможенной статистики стран-торговых партнеров нашей страны.

В первую очередь о тех, которые включены в список недружественных стран, составляемый правительством РФ. Изначально в марте в списке фигурировало 48 стран и юрисдикций. Сегодня – 49. На торговлю с недружественными государствами в прошлом, 2021 году пришлось 54,2% внешнеторгового оборота России, по экспорту – 55,8%; по импорту – 51,4%.

Больше половины в нем составляют страны-члены Европейского союза в количестве 27. До начала санкционной войны ЕС был главным торговым партнером России. На него в 2021 г. приходилось 36% всего внешнеторгового оборота РФ: 38,3% российского экспорта и 32% импорта. Нетрудно прикинуть, что в прошлом году две трети всей торговли России с теми странами, которые включены сегодня в список недружественных, ровно 2/3 пришлось на Евросоюз. Другие страны из этого списка в прошлом году занимали достаточно скромное место во внешнеторговом обороте России (%): США – 4,4; Южная Корея – 3,8; Великобритания – 3,4 и т. д.

Поэтому вполне логично, что именно Европейскому союзу была отведена основная роль в санкционной войне коллективного Запада против России. Лидерами по торговле с Россией в рамках ЕС в прошлом году были Германия (7,3 процента российского внешнеторгового оборота), Нидерланды (5,9 процента) и Италия (4,0 процента).

Среди отдельных стран, конечно, главным партнером России был Китай. В прошлом году его доля составила 17,9 процента российского внешнеторгового оборота. Однако суммарная торговля России с ЕС в два раза превосходила товарооборот с КНР.

С самого начала санкционной войны Брюссель взял курс на сворачивание как своего экспорта в Россию, так и своего импорта из России. Один за другим принимались санкционные пакеты. Последний, седьмой был одобрен в июле. Что в итоге? С ограничениями импорта из России у ЕС получилось все с точностью до наоборот. Поставки товаров, прежде всего энергоносителей, от "страны-агрессора" в стоимостном выражении стали расти. А вот с поставками европейских товаров в Россию успехи налицо. По итогам марта европейская статистика сообщила: экспорт ЕС в нашу страну снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 51,3% – до 3,9 млрд евро, а российский экспорт в ЕС, напротив, увеличился в 2,1 раза – до 23,8 млрд евро. Образовались гигантские "ножницы", которые для России означали резкое увеличение профицита торговли с ЕС, а для ЕС – дефицита торговли с Россией.

Тенденция продолжилась в апреле, мае, июне:
Табл. 1. Торговля России и Европейского союза, млрд евро

Из таблицы видно, что Брюссель сумел в первом полугодии сократить поставки товаров в Россию на 13 млрд евро, или более чем на 30 процентов (на годовой основе). А темп снижения в июне был выше среднего темпа снижения за полугодие.

А вот прирост импорта из России в первой половине года для Брюсселя оказался обескураживающим. На годовой основе он составил 53,1 млрд евро (почти в 1,8 раза). Прирост в июне был несколько ниже среднего показателя прироста за все полугодие. Дефицит торговли ЕС с Россией резко вырос: в первой половине прошлого года он равнялся 24,5 млрд евро, а в первой половине этого года он взлетел до 90,6 млрд евро. Рост в 3,7 раза!

Дисбаланс торговли России с Евросоюзом в первом полугодии 2022 г. достиг чудовищных размеров. В первой половине прошлого года превышение российского экспорта над импортом составило 1,57 раза. В первой половине текущего года оно уже стало четырехкратным. Не могу найти примера в истории Российской Федерации, когда дисбалансы во внешней торговле с какой-либо страной достигали таких размеров.

Общий профицит торгового баланса России по итогам первого полугодия, по данным российского Центробанка, достиг величины 158,4 млрд долл. Получается, что примерно 58% всего профицита внешней торговли России за первое полугодие приходится на профицит торговли с ЕС. С моей точки зрения, назревает очень опасная ситуация. Профицит торговли России с Европой, равный 90,6 млрд евро, означает, что последняя получила от России кредит на указанную сумму. Она заплатила за поставленные из России природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь и многое другое своими фантиками, называемыми "евро". А погашать свои обязательства не собирается. Отчасти это проявляется в том, что она не позволяет России закупать на эти фантики европейские товары. А в какой-то момент времени может просто, образно выражаясь, фантики сжечь.

Дисбалансы в торговле России с ЕС, судя по всему, будут сохраняться и во втором полугодии. Конечно, рост стоимостных объемов российского экспорта может остановиться. Во-первых, к осени ожидается стабилизация цен на энергоносители. Во-вторых, ЕС медленно, но верно будет сокращать физические объемы импорта энергоносителей из РФ. Одновременно Европа продолжит курс на сокращение поставок товаров в Россию.

По июлю Евростат пока не дает цифр по торговле ЕС с Россией. А вот Федеральное статистическое ведомство ФРГ 22 августа данные по июлю опубликовало. Из них следует, что наш главный европейский торговый партнер, Германия, в прошлом месяце еще сократил поставки в Россию, доведя их до величины 1 млрд евро. В июле прошлого года этот показатель равнялся 2,4 млрд евро. Если в начале февраля сего года Россия занимала 5-е место по величине германского экспорта за пределы ЕС, то в июле она откатилась на 12-е место.

До начала санкционной войны в экспорте ЕС в Россию преобладали товары из группы "Машины, оборудование, транспортные средства". В отдельные годы на эту товарную группу приходилось до 50% всего европейского экспорта в Россию. Начавшееся с конца февраля сворачивание европейского экспорта затронуло в первую очередь именно эту товарную группу. "Коллективный Запад" знает ахиллесову пяту России – сильную зависимость от инвестиционных товаров и высоких технологий, начиная от металлообрабатывающих станков и кончая микрочипами.

Что касается Вашингтона, то его возможности давить на Россию сокращением собственного экспорта уже давно исчерпаны. По итогам апреля весь американский экспорт в нашу страну скукожился до 89 млн долл. Сегодня он близок к абсолютному нулю. Кстати, больших успехов в сворачивании экспорта добился также Лондон. За период февраля – июня британский экспорт в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 70% (экспорт станков и транспортного оборудования – на 91,3%).

Вашингтон как организатор санкционной войны ревностно следит за тем, чтобы в сворачивании экспорта в Россию участвовали все страны коллективного Запада и страны в других частях света. Вот, например, Южная Корея, входящая в список недружественных стран. Уже по итогам февраля она сократила свои поставки в Россию на 40,5% (на годовой основе, т. е. по сравнению с февралем 2021 года). А вот цифры дальнейших сокращений южнокорейского экспорта (%): март – 56; апрель – 71; май – 60. Импорт в Россию из Южной Кореи за три весенних месяца уменьшился на 62% по сравнению с весной прошлого года.

Вашингтон ревностно следит и за теми странами, которые не входят в наш список недружественных государст". В первую очередь это, конечно, Китай. В марте поставки Китая в Россию на годовой основе снизились на 7,6%, в апреле – на 40,0%, в мае – на 8,6%, и в июне – 17,0%. Как видим, здесь "союзник" оказался не очень надежным. Китайские компании, поставлявшие товары в Россию, боятся вторичных санкций со стороны США. Для них американский рынок намного важнее российского.

Российские СМИ сообщают, что вроде бы в июле российский импорт и на месячной, и на годовой основе подрос. Скорее всего, это действительно так. Основной прирост в июле дала Восточная Азия. Наконец-то прирост был зафиксирован по китайским поставкам в Россию (прирост на 22% на годовой основе). Импорт из Малайзии в июле удвоился, из Таиланда, Вьетнама и Тайваня вырос на 20–30%. Небольшая положительная динамика есть даже с Японией и Южной Кореей. Однако не надо спешить с выводом, что в санкционной войне наступил перелом. Речь идет о приросте, достигнутом за счет потребительских товаров. По инвестиционным и высокотехнологичным товарам санкционный режим остается очень жестким.

В заключение я хотел бы вернуться к проблеме несбалансированной внешней торговли России. Выше я показал, что в торговле с Европой эта несбалансированность достигла фантасмагорических размеров. По-хорошему нам надо было бы прекратить торговлю с Европой и другими странами из списка недружественных еще в конце февраля – начале марта, когда они объявили, что Россия является "государством-агрессором". Фактически они объявили нам войну и практическими действиями подтвердили, что ведут с нами эту войну (не объявленную по канонам международного права).

Было бы правильно перекрыть вентиль трубы, по которой идут поставки природного газа в Европу и предъявить Брюсселю и другим европейским столицам ультиматум. Надо помнить, что российский экспорт – мощнейшее оружие, которое порой может быть убедительнее артиллерии и танков. А коли мы торгуем с теми, кто нас называет врагом, то должны отдавать отчет в том, что это торговля с врагом. Есть каноны ведения такой торговли. Главный из них – она должна быть сбалансированной, исключающей малейшую возможность кредитования врага.

Самый простой способ исполнения такого правила – перевести торговлю с врагом (в данном случае с Европейским союзом) на бартерную или клиринговую основу. А еще лучше – перевести расчеты по нынешней торговле с евро на российские рубли. Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки. Это недопустимо.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662107040


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