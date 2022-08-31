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Токаев складывает полномочия. Кто станет новым президентом Казахстана
11:37 02.09.2022

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости, Елена Попова. В Казахстане уже осенью пройдут досрочные президентские выборы. Об этом 1 сентября объявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который примет участие в кампании. При этом победитель будет руководить республикой семь лет без права баллотироваться на второй строк. Что подтолкнуло казахстанские власти к реформам - разбиралось РИА Новости.

Большие перемены

Выступление Токаева стало крайне неожиданным для населения и экспертного сообщества. Полномочия президента заканчиваются только через два года, и до этого не было ни единого намека на новый избирательный процесс. "Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок и пойти на внеочередные выборы", - заявил глава Казахстана в парламенте.

Но самое важное в другом: срок правления увеличат с пяти до семи лет и в то же время запретят переизбрание. Вопрос, в какой последовательности это произойдет, вызвал споры в СМИ. Многие сочли, что поправка вступит в силу уже после выборов - значит, новый президент проработает пять лет, а затем сможет баллотироваться еще и на семилетний период.

Однако казахстанские аналитики с такой формулировкой не согласны. "Нынешняя кампания пройдет уже по-новому принципу. То есть парламент до начала выборов внесет предложение Токаева в законодательство, которое сейчас позволяет баллотироваться на два срока по пять лет", - пояснил РИА Новости политолог Ислам Кураев.

Казахстан - первая страна на постсоветском пространстве, которая вводит ограничение на один срок. Прямо сейчас в соседнем Узбекистане готовят конституционную реформу, которая позволит президенту Шавкату Мирзиееву в третий раз участвовать в выборах. А в прошлом году в Таджикистане в пятый раз победил Эмомали Рахмон.

"Семь лет - это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем", - подчеркнул Токаев.

Кроме того, в Казахстане в первой половине следующего года сформируют новое правительство. "Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента. […] Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества", - пояснил лидер страны.

На анонсированные в Казахстане изменения обратили внимание в Кремле. "Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее Казахстана только как блестящее будущее. Казахстан - наш большой партнер, трудно переоценить значение нашего диалога и союзничества. Надеемся, что партнерство будет дальше развиваться, хотим, чтобы Казахстан был уверенной в себе, стоящей на ногах стабильной страной", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Доказать легитимность

Зимой в Казахстане прошли массовые протесты, которые в СМИ прозвали "кровавым январем". Началось с экономических требований, затем добавились политические: отставка правительства и отстранение от дел первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Чтобы стабилизировать ситуацию, Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

Опрошенные РИА Новости эксперты убеждены, что именно этот эпизод побудил казахстанского лидера провести внеочередные выборы. "Токаев желает окончательно получить легитимность после известных событий в начале года. Ему необходимо прояснить, какая часть граждан его поддерживает. И конечно, он надеется на победу. Тем более он, как любой политик, просчитал удобный момент, который позволит ему выиграть", - отмечает руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Александр Гусев.

Большинство жителей республики поддерживает Токаева, на сегодняшний день альтернативы ему нет, говорит председатель общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев. "Есть четкий водораздел между старым Казахстаном с его порядками, которые многим не нравились, и новым, - считает он. - Если президент переизберется, то получит мандат на очень серьезные политические реформы".

Политолог Ислам Кураев также уверен, что у Токаева нет сильных противников. "Возможно, есть определенные персоны, но они в большей степени медийные и не способны конкурировать с действующим президентом. У них нет такого масштабного уровня. Плюс народ лояльно относится к нынешнему лидеру, поскольку при нем начались процессы трансформации. Государство поднимает социальные вопросы, власти много внимания уделяют гражданам. Это сыграет важную роль в голосовании", - добавил эксперт.

Так или иначе, подобные инициативы откроют новую веху в политике республики. Неважно, победит ли Токаев, но досрочные выборы положительно отразятся на демократических принципах, развивающихся внутри страны. Эксперты убеждены: это правильное решение и остается лишь наблюдать, как будут развиваться события.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662107820


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