Bloomberg сообщил, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от "исторического энергокризиса"

11:38 02.09.2022

Анатолий Акулов



Внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива "Газпрома", не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса. Эта мера не вернет стоимость газа в Евросоюзе на докризисный уровень, сообщает Bloomberg.



"Экстренное вмешательство в газовое ценообразование на европейских энергетических рынках может снизить цены на некоторое время, но не защитит экономику региона от побочных эффектов исторического энергетического кризиса", - говорится в материале.



В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС. Среди возможных вариантов рассматриваются сокращение спроса на электроэнергию и ограничение стоимости различных источников энергии, включая природный газ, а также ядерное и угольное топливо.



"Такие инструменты вмешательства могут помочь смягчить последствия кризиса, в частности, в отношении определенных категорий потребителей. Однако они не вернут цены на энергоносители к докризисным уровням и и не смогут смягчить высокий уровень инфляции", - утверждается в статье.



2 сентября директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что введение "ценового потолка" на газ в ЕС приведет к остановке поставок от "Газпрома". Позиция российской стороны по планам стран G7 ввести предельную цену на нефть была отрицательной. Подобной реакции можно ожидать и от "Газпрома" в случае, если аналогичные меры по газу примут в ЕС.