Токаев опять всех перехитрил? - Данияр Ашимбаев

13:30 02.09.2022

Президент Токаев играет на опережение

Данияр Ашимбаев: Послание, на мой взгляд, было более чем сильным - хороший набор инициатив по политическим и социальным вопросам



Данияр Ашимбаев, 1 сентября



Послание, на мой взгляд, было более чем сильным - хороший набор инициатив по политическим и социальным вопросам.

Глава государства не стал предлагать новую экономическую стратегию, а высказал ряд сильных инициатив по модернизации существующей.

В эпицентре - вопросы социальной справедливости, равных возможностей и доступа, повышения качества и эффективности государственной политики

Безусловно, в центре внимания - инициатива Токаева о досрочных президентских выборах, увеличении президентского срока и ограничении полномочий одним сроком.

Срок нынешних полномочий Токаева истекает летом 2024 года, а с учетом 2-го возможного срока - лета 2029 года.

Проведение выборов этой осенью с учетом одного 5-летнего срока и затем еще 7-летнего срока позволяет ему руководить страной до осени того же 2034 года.

Возможно, будет использована конституционная норма о выборах в первое воскресенье декабря. Тогда выборы могут пройти 4 декабря.

Зачем нужны досрочные выборы?

Токаев, как я уже писал, сегодня безальтернативен. Реальной конкуренции нет и в среднесрочной перспективе не ожидается. Мы это видим по массовому, но абсролютно унылому партийному строительству.

Выборы по сути фиксируют статус-кво, позволяют спокойно и опираясь на всенародный мандат проводить реформы в весьма сложной внешнеэкономической и геополитической ситуации, а заодно снимают нездоровые игрища во элитах на тему преемничества или формирование антипрезидентской коалиции с внешним участием на выборах 2024 года.

Токаев опять всех переиграл.