Обновление через обнуление. Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы, - Kъ]

15:28 02.09.2022 Александр Константинов, Владимир Соловьев, kommersant.ru, 1 сентября



Казахстан, испытавший в начале 2022 года мощнейшие потрясения, к концу года вышел на радикальное политическое переустройство. О нем в послании к народу объявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он предложил избирать главу государства на семь лет и только на один срок. Ради этого господин Токаев идет на досрочные президентские выборы. Они пройдут осенью, а затем будут переизбраны республиканский и региональные парламенты. По словам президента, это делается ради перезагрузки и обновления страны. Но в первую очередь укрепится его власть.



Начало с конца

Громкие новости от Касым-Жомарта Токаева прозвучали в его "Послании народу Казахстана", с которым президент выступил 1 сентября. Длинная речь изобиловала планами улучшить в республике буквально все: перезапустить экономику в целом, обновить инфраструктуру, поощрять частную инициативу в бизнесе, перестроить налоговую и таможенную системы, реформировать судебную систему, улучшить ситуацию в медицине, образовании. Вырастет размер минимальной зарплаты и пенсии, детям до достижения ими 18 лет будут на спецсчета отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда - без права досрочного снятия.

Подобные обещания политики обычно раздают перед выборами. И Касым-Жомарт Токаев, отработавший главой государства три года из положенных пяти, запустил внеочередную президентскую избирательную кампанию.

В заключительной части послания, перед тем как сообщить согражданам, что "светлое будущее священной Родины" находится в их руках, господин Токаев объявил: уже в этом году в стране пройдут досрочные президентские выборы, а к лету 2023 года будет сформирована новая вертикаль власти: президент- правительство-парламент.

"Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий",- заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он предложил ограничить мандат президента одним сроком, но увеличить его до семи лет без права переизбрания.

"С одной стороны, семь лет - это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой - ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития",- пояснил казахстанский лидер.

Однократное президентство, уверен он, "значительно снизит риски монополизации власти". Ограничение полномочий президента одним сроком Касым-Жомарт Токаев намерен инициировать после выборов. Таким образом, и это обещание автоматически стало предвыборным.

Президент Токаев предложил лишить будущих глав республики права на переизбрание

Переизбранием президента обновление не ограничится. Господин Токаев предложил в первой половине следующего года провести досрочные выборы в мажилис (республиканский парламент) и маслихаты (региональные парламенты) всех уровней. По его словам, избранные по старым лекалам представительные органы власти должны обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл.

Мажилис и маслихаты в их нынешнем виде были сформированы в результате выборов в январе 2021 года - до того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был отодвинут от всех рычагов влияния на принятие решений в стране. Господина Назарбаева и его многочисленную родню энергично лишили аппаратного веса и влияния меньше чем за год. Процесс этот запустили трагические события в начале этого года, в результате которых по всей стране погибли более 200 человек, тысячи были ранены, а крупнейший город республики Алматы стал эпицентром настоящих боевых действий.

Об этом Касым-Жомарт Токаев тоже вспомнил: "Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти".



Страну на скаку восстановит

Президент Казахстана, объявив о политической реформе, в результате которой его первый президентский срок сократится, чтобы в итоге продлить его пребывание у власти, объяснил это необходимостью масштабных реформ. "Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде "гражданин- бизнес-государство"",- заявил господин Токаев.

Эксперты, между тем, указывают и на другие мотивы. "После того, что случилось в январе, и после зачистки наследия Назарбаева стоит задача легитимации себя. Надо отстроиться от имиджа преемника елбасы (в переводе с казахского - национальный лидер, прежний титул Нурсултана Назарбаева.- "Ъ"), который выиграл выборы только потому, что на него показал первый. И еще отстроиться от того, что он удержался на российских штыках (в январе в Казахстан вводился контингент ОДКБ.- "Ъ")",- сказал "Ъ" старший исследователь Фонда Карнеги Александр Габуев.

Как Касым-Жомарт Токаев пытается открыть новую страницу в истории страны

О легитимности и дистанцировании от прежней, "назарбаевской" модели государства, говорит в беседе с "Ъ" и депутат мажилиса Айдос Сарым: "Есть большое желание перевернуть страницу. Есть много обывательских разговоров на тему, когда же начнется новый Казахстан? В этом смысле это попытка завершить эти разговоры. Не зря президент и о мандате доверия сказал, который необходимо обновить, чтобы завершить эти реформы и сделать их необратимыми".

Господин Сарым отмечает, что июньский конституционный референдум, на котором одобрили инициированные Касым-Жомартом Токаевым изменения, "дал президенту очень большой запас прочности и уверенности в себе". "Но одно дело референдум, а другое - личный мандат, личная уверенность. Когда одна история легитимности закрыта, а вторая еще нет, власти надо это как-то преодолеть. Если, скажем, завтра пройдут нормальные выборы и президент на них побеждает, есть возможность говорить, что по крайней мере один институт обладает полноценной легитимностью",- отметил депутат.

Внезапное объявление досрочных выборов дает действующему президенту важные технологические и стратегические преимущества. По сути, он переизбирается до того, как начнутся реформы, в том числе непопулярные.

Власть получит для их реализации время, которого у нее не было бы при обычном электоральном цикле: плановые президентские выборы следовало проводить в 2024 году, это бы сужало пространство для маневра и давало бы недовольным из числа тех, кто после чисток госинститутов и госкомпаний оказался за бортом, возможность подготовиться к избирательной борьбе.

Политолог Досым Сатпаев считает, что к 2024 году популярность президента могла существенно снизиться. Июньский референдум, уверен он, был своего рода замером общественных настроений и показал уровень поддержки власти. "По итогам референдума решили провести президентские выборы",- сказал эксперт "Ъ".

Досым Сатпаев уверен, что нынешняя осень и следующий год в экономическом плане будут сложным периодом: "И они (власти.- "Ъ") решили, что лучше выборы провести до роста напряжения, поскольку просчитали, что рейтинги к 2024 году могут сильно упасть по социально-экономическим причинам. Еще одна причина - опасение того, что к плановым выборам могут подготовиться сторонники Назарбаева или сторонники членов его семьи, которые попытаются взять реванш или использовать выборы для дестабилизации. Досрочные выборы - попытка всех поставить перед фактом. Никто не успеет подготовится к президентским и к парламентским выборам".

Политолог Данияр Ашимбаев добавляет: "Никто не мог весной спрогнозировать, как будет развиваться международная ситуация. Все считали, что ситуация на Украине разрулится за два-три месяца. Сейчас понятно, что это надолго". Кроме того, отмечает господин Ашимбаев, есть внутренние проблемы, с которыми правительство не справляется и брать ответственность на себя не хочет. "В результате непопулярные решения готов принимать только президент. Он понимает, что экономику никто не вытянет, она работает на его личных пинках, внешняя картина ухудшается и будет ухудшаться дальше, а это значит, что выборы 2024 года будут проходить в совершенно другой ситуации. Проблемы есть практически во всех сферах. Учитывая и внутренние, и внешние обстоятельства, Токаев решил пойти на выборы сейчас, пока риски практически минимальны",- прокомментировал "Ъ" конъюнктуру Данияр Ашимбаев. Источник - коммерсант

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