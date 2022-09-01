 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 01.09.2022
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Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
15:42 02.09.2022

2 сентября 2022, Елизавета Булкина
Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки "Северного потока", следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают "Ведомости".

При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET* и EWE.

По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.

Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.

Газпром подтвердил, что поставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки "Северного потока".

Источник - vz.ru
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