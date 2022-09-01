Замерзнут из принципа: эстонских импортеров российской нефти обвиняют в "предательстве"

16:31 02.09.2022 Политики жертвуют интересами экономики страны ради "европейской солидарности"



Виктор Неделин



В конце минувшей весны страны ЕС договорились о введении эмбарго на российскую нефть. Одним из главных лоббистов этого решения была Эстония, ныне предлагающая ввести в отношении России "полное энергетическое эмбарго". Однако в самой Эстонии, как выясняется, не все согласны с таким радикализмом. Эстонский МИД опубликовал список из двадцати восьми местных компаний, которые ходатайствовали об исключениях для продолжения импорта нефтепродуктов из России - уже после введения санкций. Публикация списка привела к скандалу. Эстония задыхается от энергетического кризиса, связанного с исчезновением доступа к российским энергоносителям. Однако те, кто хотел бы по-прежнему их получать, сейчас обвиняются в "предательстве национальных интересов". Подробности - в материале "Известий".



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"Хранилища до краев заполнены топливом из России"



Публикации списка компаний, желающих продолжать получать нефтепродукты из России, предшествовала пропагандистская кампания в СМИ. Так, главный редактор крупного эстонского издания Postimees Прийт Хыбемяги опубликовал колонку, в которой передал слова, услышанные им от одного знакомого бизнесмена: "Таллинские нефтяные хранилища до краев заполнены топливом из России, которое привозит всего пара компаний". По словам Хыбемяги, "слухи о том, что российское топливо по-прежнему плещется в наших нефтяных хранилищах, ходили все лето". 29 августа сеть автозаправок Circle K обратилась в Налогово-таможенный департамент и министерство иностранных дел с просьбой сообщить, какие эстонские компании после введения санкций Евросоюза подали заявку на исключение для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Ответа тогда не последовало.



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Хыбемяги обвинил импортеров российской нефти в предательстве национальных интересов Эстонии, не удержавшись и от откровенной русофобии. "Они действуют в сфере влияния министерства финансов, но вне сферы влияния совести. Велика вероятность того, что они носят русские фамилии, а также могли получить гражданство Эстонской Республики за "особые заслуги", - возмущался редактор Postimees.



По его мнению, российская нефть в эстонских хранилищах - это "угроза безопасности" и от нее следует избавиться. "Пока у нас есть предприниматели, чьи интересы заключаются в получении прибыли от торговли российской нефтью, и они неизвестны общественности, это угроза безопасности. Практически невозможно представить, чтобы Полиция безопасности, различные разведывательные службы и Пограничная служба не знали о критической топливной зависимости, ее причинах и главных действующих лицах. Так почему же эта информация не доводится до общественности? И почему министерство финансов так упорно скрывает имена участников этого бизнеса? Надо срочно выяснить, как на самом деле обстоят дела с топливом из России", - призвал Прийт Хыбемяги.



Список "предателей"



Призывы редактора крупнейшего в стране издания были услышаны - вскоре власти опубликовали список эстонских предприятий, подавших правительству ходатайства о продолжении импорта нефтепродуктов из России. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, названия этих компаний, сфера их деятельности и факт ходатайства об исключениях не могут рассматриваться в качестве коммерческой тайны. Соответственно, по его мнению, публикация такого списка никаких правил не нарушает. "Я убежден, что наша общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией", - сказал Рейнсалу. Также он сообщил, что Таллин представил предложения по новому санкционному пакету Евросоюза - чтобы еще больше воспрепятствовать покупке энергоносителей у России.



В список "бессовестных", по выражению Хыбемяги, предприятий попали двадцать восемь названий. Это компании Flexoil, Marine Energy Solutions, Baltic Marine Bunker, Eurodelta, Manoir Energy, Westnbalticoil, ImplexOil, Alexela Bunkering, GazTrans Eesti, Stacroloft Inc, Fillenergi, Himbalt Trade, Eesti Aviokütuse Teenuste, Aurum Invest, Venkon Group, LITASCO, VNK, TRAFIGURA, Liwathon E.O.S, Operail, United Stream, Skinest Veeremi, NT Bunkering, Alexela Logistics, Baltia Trading Company, Petrohim International Carriers, City Sky и Altairbalt.



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Сегодня в Эстонии открытое желание продолжать деловые контакты с Россией может стать поводом для крупных неприятностей. Фирмы из списка попытались купировать возможный ущерб. Так, Operail и Alexela заявили, что не ходатайствовали о получении российских нефтепродуктов, и потребовали от министерства объяснений.



Однако, по словам вице-канцлера МИДа Эрки Кодара, в опубликованный министерством список попали те компании, кто имел в этом году действующие договоры с российскими предприятиями или намерение импортировать нефть. При этом желание эстонского бизнеса иметь доступ к российским энергоресурсам вполне обосновано - если учесть то, что происходит сейчас в стране с ценами на топливо. Сейчас литр 95-го бензина в стране стоит €1,899, а 98-го - €1,949 (подорожание за год составило 30%). Однако еще в начале лета на заправках Таллина приходилось отдавать до €2,259 за литр.



Такую стабилизацию ценового уровня эксперты объясняют еще и тем, что в страну продолжали поступать российские нефтепродукты. Пользу от этого получило все население государства. И вот теперь с этой практикой власти Эстонии желают покончить.



Ждите нового роста цен



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Вполне возможно, что с наступлением осени цены на бензин в Эстонии вновь пойдут вверх. Об этом, в частности, сообщил член правления компании-оператора автозаправочных станций Terminal Oil Райдо Раудсепп. "Ведь при высоких ценах не было большого падения потребления. Думаю, что осенью цены опять поднимутся до €2", - предупреждает Раудсепп. Он добавил, что стабилизировать ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо можно, понизив ставки акцизов. "Я могу положить руку на сердце и сказать, что если акциз снизится, то цена на топливо тоже снизится. Много было сказано про Германию и Польшу, где снижение акцизов не дошло до рынков. На самом деле дошло, но при этом цены на мировых рынках выросли. Поэтому уже через неделю этот эффект был незаметен", - отметил Раудсепп. По его словам, если снизить цену на топливо на €0,05, то в таком случае жители Эстонии ежедневно будут экономить €150 тыс., а в месяц расходы снизятся на сумму от €4,5 млн до €5 млн.



Редактор таллинского издания "Столица" Александр Чаплыгин пишет в своем Telegram-канале, что ради участия в геополитической борьбе западного блока с Россией власти Эстонии готовы пренебречь повседневными интересами своих жителей. Чаплыгин констатирует, что Запад провозгласил вполне конкретную цель: прекратить торговлю с Россией. "Особенно старается Эстония. Политики и средства массовой информации старательно ищут в стране присутствие враждебных энергоносителей, те, кто торгуют ими, подвергаются обструкции. Цены зашкаливают, однако нас призывают терпеть ради победы добра над злом. На этом фоне доходы России от экспорта энергоносителей, как ни странно, не падают, а растут. Причина проста: сокращение объtмов экспорта с избытком компенсируется ростом цен. Грубо говоря, Россия продаtт меньше газа и нефти, но куда дороже, чем до вступления в силу ограничений. Кроме того, на фоне спада экспорта энергоносителей в Европу, растут поставки в Азию, прежде всего в Индию и Китай. Они получают российские нефть и газ с большим дисконтом, однако на фоне общего роста цен выручка России все равно остается высокой. Санкции не работают так, как планировалось".



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Тем не менее, по словам Чаплыгина, западное сообщество, и в частности Эстония, с "упорством, достойным лучшего применения", продолжают идти на принцип. "Однако оказывается, что принципы распространяются далеко не на все и не на всех. И масштаб "исключений" впечатляет. Прежде всего, от любых ограничений на закупки российских энергоносителей освобожден ряд европейских стран во главе с Венгрией, которая, напротив, увеличила объем прямых поставок из России. Причина проста: венграм и их соседям просто неоткуда брать нефть и газ, кроме России. Кроме того, из-под санкций выведен целый список стратегических российских товаров, прежде всего - удобрения и зерно. Причина все та же: альтернативы российским поставкам сегодня нет, и без российского зерна и удобрений миру грозит даже не рост цен, а голод", - заключает эстонский журналист.



При этом, однако, эстонские власти не готовы проявить здоровый прагматизм и включить режим "исключений" для собственных компаний, чье благополучие зависит от поставок российских энергоносителей. Хотя для этого достаточно было лишь закрыть глаза на существующее положение вещей и не публиковать "расстрельных списков". Тот же Рейнсалу, добившийся публикации списка, заявил, что главная его цель - "сломать хребет российской экономике". А значит, что интересами эстонских бизнесменов и простых эстонцев вполне можно пренебречь. Что ж, они сами голосовали за таких политиков. Источник - Известия

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