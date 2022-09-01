 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.09.2022
16:33  Пентагон создает сверхчеловека
16:31  Замерзнут из принципа: эстонских импортеров российской нефти обвиняют в "предательстве"
16:29  Как Россия переживает угольное эмбарго
15:57  Дархан Кыдырали - новый министр информации Казахстана
15:42  Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
15:28  Обновление через обнуление. Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы, - Kъ]
14:20  Казахстанский фармзавод – год спустя воз и ныне там! - А.Темирева

13:30  Токаев опять всех перехитрил? - Данияр Ашимбаев
12:23  Автор книги "Путь Путина" пообещал деликатно рассказать о личной жизни президента
11:38  Bloomberg сообщил, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от "исторического энергокризиса"
11:37  Токаев складывает полномочия. Кто станет новым президентом Казахстана
11:24  Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки, - В.Катасонов
11:21  Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время СВО на Украине
10:14  Россия готова поставить в Ирак "изотопную продукцию". Пусть шииты что-нибудь схиросимят?
10:00  Революционные трансформации в мире набирают силу, - Св.Князев
09:51  Индия как боевой топор в руках Вашингтона? "Пороховые бочки" Восточной и Южной Азии - Е.Пустовойтова
09:28  Эммет Суини: конфликт между Россией и Западом - религиозный
09:24  Кыргызстан ведет переговоры о смягчении законов РФ в отношении мигрантов
07:56  Токаев идет на досрочные выборы. На кой? - Виктория Панфилова
07:52  Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались застрелить на улице
06:39  Токаев продолжает маневрировать Казахстаном, - А.Курманов
00:53  Китаю не нужны подсказки Вашингтона о том, с кем проводить военные учения
00:50  Иран планирует создать ключевой газовый узел в борьбе за господство на мировом рынке, - Саймон Уоткинс
00:39  Гастарбайтеры защищаются от интеграции. Адаптационные центры в РФ будут заполнены лишь после ужесточения миграционного закона
00:03  Путин и Рахмон открыли в Таджикистане 5 русскоязычных школ. В Донбассе было б актуальнее
Четверг, 01.09.2022
22:44  В России признали экстремистской литературой сборник хадисов Аль-Бухари
21:34  "В Казахстане начнется новая политическая эпоха"? - Къ
20:35  ООН опять подвергла критике Китай за уйгуров. КНР возмущена докладом Мишель Бачелет о правах человека в Синьцзяне
20:27  Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое, - М.Синельников-Оришак
20:20  В мире просыпаются региональные конфликты, - Тимофей Бордачев
17:37  Саакашвили могут отпустить на лечение за рубеж
14:37  En Son Haber: "Европа замерзнет и завоняет". Турки пришли в восторг от решения "Газпрома"
14:35  Запад. Куда подевались все лидеры?.. - Фрэнк Фуреди
14:34  "Пятой колонне" прижимают хвост в России. Иноагенты затосковали, - Павел Анохин
14:33  Глава совета директоров "Лукойла Равиль Маганов выпал(!?) из окна ЦКБ в Москве. Исход - летальный
14:32  Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома
14:30  Собственная нефть в Таджикистане подорожала за год почти наполовину
14:13  Региональная крепость: готова ли ЦентрАзия стать самостоятельной? - Расул Рысмамбетов
13:34  Дефицит ума, великая сушь и слепые ведут слепых в пропасть хроники смуты: август 2022 года, - И.Нагаев
12:16  Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (текст)
11:03  Токаев объявил амнистию "январистам"
10:57  Инвесторы выводят деньги из китайских облигаций
09:34  В Казахстане этой осенью пройдут досрочные президентские выборы, а в 2023 - досрочные парламентские
08:25  Последние китайские привлечения. РосБанки стараются удержать клиентов вкладами в юанях, - Къ
08:20  Обыдно. У поддержавшего Украину рос-олигарха Кантора конфисковали все 11 сардинских вилл
08:15  Третья мировая пропагандистская. Под лозунгом защиты международного порядка, - В.Малышев
07:44  Один из соправителей Киргизии К.Ташиев самоудостоился титула "Кыргыз Республикасынын Баатыры"
07:33  Афганистан не дает забыть о себе на фоне Украины, - Алексей Малашенко
07:27  ВВС Израиля атаковали столицу Сирии Дамаск и международный аэропорт в Алеппо
06:53  Washington Post: Весь мир воспринимает упадок Америки всерьез. И нам пора
06:49  Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень, - Ольга Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пентагон создает сверхчеловека
16:33 02.09.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генетические модификации, искусственный интеллект и "интернет тел" в будущем превратят землян в настоящих суперменов.

Причудливое сплетение еще недавно, казалось бы, самых невероятных фантазий и реальных научных достижений может заворожить. Однако, кажется, рано сдаваться в научно-фантастический плен, поскольку совершенно неясно, будет ли проявлена милость к пленнику. Что ни говори, а на этот счет есть вполне обоснованные сомнения.

Американская исследовательская организация Rand Corporation подготовила и опубликовала доклад, озаглавленный "Технологические подходы к повышению работоспособности человека" (Technological Approaches to Human Performance Enhancement). Эксперты задались целью найти ответы на два основных вопроса: какие существуют подходы к "повышению работоспособности человека" (Human Performance Enhancement, HPE) и какие технические аспекты этой проблемы могут быть актуальны для военных и разведывательных операций? Проще говоря, ученые попытались представить себе потенциального сверхчеловека, воина и разведчика.

Опираясь на поддержку Министерства обороны США, аналитики Rand Corporation пришли к выводу, что исследования в области HPE определенно будут "иметь последствия для военных и разведывательных операций". В частности, речь идет об "увеличении силы, скорости, выносливости и интеллекта" и о "снижении потребности во сне и времени реакции". В отчете рассмотрены три возможных способа создания реального супермена: генетические модификации, искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence, AI) и "интернет тел" (IoB). Последняя технология предполагает, что "носимые устройства", имплантированные в тело человека, могут подключаться ко Всемирной сети и взаимодействовать с ней.

При этом исследователи особо отметили, что данный доклад подготовлен в основном по открытым источникам. И хотя, по их мнению, "концепция HPE может вызывать ассоциации с научной фантастикой, все три этих способа пользуются многолетним вниманием со стороны исследовательского сообщества", причем не только в США. Ведь "противники" Америки, Россия и Китай, также участвуют в этой гонке вооружений, руководствуясь "соображениями национальной безопасности и престижа". Впрочем, подлинные научные прорывы в этой сфере возможны не ранее чем через пять-десять лет, утверждают эксперты Rand Corporation.

"Повышение работоспособности человека" - это "мультимодальный процесс", иначе говоря, достичь искомого результата можно несколькими способами. Поэтому большинство исследований в области HPE ведутся не только в военных и специальных целях, но и направлены на улучшение здоровья и благополучия человека. Здесь уместно сказать о протезах, экзоскелетах, имплантах. А, к примеру, генетические мутации, связанные с определенными заболеваниями, являются потенциальной целью для генной терапии. Таким образом, вполне можно утверждать, что ученые имеют дело, как это нередко бывает, с технологиями двойного назначения.

Наиболее серьезные достижения связаны с генной инженерией, в частности, с изменениями фенотипа человека (совокупности биологических свойств и признаков организма, сложившейся в процессе его индивидуального развития). Правда, первые существенные результаты в этой области будут получены только в долгосрочной перспективе, более чем через десять лет, поскольку редактирование генома (технология CRISPR) еще не является достаточно отработанной методикой. Тогда как в ближайшие годы ученые будут исследовать связи между фенотипами и генотипами (наследственными основами организма, совокупностью всех его генов).

Вместе с тем методы генетической модификации, разумеется, могут быть использованы в военных и разведывательных целях. Многие ученые высказывали идеи, как сделать человека намного "сильнее", "умнее" и "более приспособленным к экстремальным условиям окружающей среды". И даже дать ему невероятные новые возможности, как, например, инфракрасное зрение. Согласно их предположениям, "улучшение человеческих характеристик" можно достичь путем добавления конкретному индивиду "генов рептилий что позволит ему хорошо видеть в темноте.

Искусственный интеллект также может сыграть значительную роль в "повышении работоспособности человека". Соответствующие технологии на основе кибермозга (HPE-AI), замечают эксперты Rand Corporation, "вызывают в воображении поразительные образы мысленного управления парками беспилотников и развития сверхчеловеческой силы и интеллекта". И, конечно, HPE-AI "может существенно сократить время, необходимое для обработки данных и реагирования на ситуации". Нейрокомпьютерный интерфейс или интерфейс "мозг-компьютер" (Brain-computer interface, BCI), обученный машинным разумом, позволит пользователям манипулировать нейропротезами. Однако "способы, с помощью которых ИИ может улучшить лечение человека для повышения его работоспособности, остаются умозрительными" и, кроме того, эта методика "требует внимания к человеческим факторам, настройки и обучения для получения надежного и полезного сопряжения" человека и машины, поэтому эти "функции увеличат стоимость подгонки системы под каждого пользователя и отсрочат практическое использование этих систем".

Устройства "интернета тел" будут внедряться в организм человека "в виде имплантатов, микрочипов, электронных татуировок". Они сумеют измерять температуру тела, соединяться со смартфоном по Bluetooth, а "вмонтированные в зубы датчики, смогут отслеживать потребление пищи". Уже сегодня есть люди, которые "имплантировали" маршрутизатор и жесткий диск, чтобы стать узлами беспроводной ячеистой сети. Но "самой передовой и инвазивной технологией IoB, находящейся в стадии разработки, является BCI, которая может как читать, так и записывать данные в мозг". В этой области разработки ведут Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) и компания Neuralink, основанная Элоном Маском.

Резюмируя вышесказанное, аналитики Rand Corporation полагают, что три категории технологий, - генетические модификации, искусственный интеллект, "интернет тел", - "имеют потенциал для использования в целях повышения работоспособности человека, но на разных этапах времени". Манипуляция генами "находится в самом начале своего развития" и "потребуются десятилетия исследований, прежде чем можно будет ожидать значимого применения для повышения работоспособности человека". ИИ окажет "значимое воздействие" на нейропротезы не ранее чем через пять-десять лет. IoB влияет на повседневность уже сегодня, со временем он будет становиться все более сложным и функциональным, однако станет излюбленной мишенью для кибератак.

В общем, полулюди-полурептилоиды с планеты Земля, оснащенные кибермозгом и инфракрасным зрением, смогут подключаться к интернету, чтобы то ли лечить, то ли убивать себе подобных. Пришествие такого ли Сверхчеловека ожидал Фридрих Ницше?

Роман Трунов

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662125580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество
- Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената
- Депутаты Мажилиса приступили к реализации Президентских инициатив
- Обновление через обнуление
- Президент Токаев играет на опережение
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года №597
- Инфляция в Республике Казахстан
- Партия "AMANAT" вступила с заявлением в поддержку Послания Президента
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  