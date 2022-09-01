Пентагон создает сверхчеловека

16:33 02.09.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Генетические модификации, искусственный интеллект и "интернет тел" в будущем превратят землян в настоящих суперменов.



Причудливое сплетение еще недавно, казалось бы, самых невероятных фантазий и реальных научных достижений может заворожить. Однако, кажется, рано сдаваться в научно-фантастический плен, поскольку совершенно неясно, будет ли проявлена милость к пленнику. Что ни говори, а на этот счет есть вполне обоснованные сомнения.



Американская исследовательская организация Rand Corporation подготовила и опубликовала доклад, озаглавленный "Технологические подходы к повышению работоспособности человека" (Technological Approaches to Human Performance Enhancement). Эксперты задались целью найти ответы на два основных вопроса: какие существуют подходы к "повышению работоспособности человека" (Human Performance Enhancement, HPE) и какие технические аспекты этой проблемы могут быть актуальны для военных и разведывательных операций? Проще говоря, ученые попытались представить себе потенциального сверхчеловека, воина и разведчика.



Опираясь на поддержку Министерства обороны США, аналитики Rand Corporation пришли к выводу, что исследования в области HPE определенно будут "иметь последствия для военных и разведывательных операций". В частности, речь идет об "увеличении силы, скорости, выносливости и интеллекта" и о "снижении потребности во сне и времени реакции". В отчете рассмотрены три возможных способа создания реального супермена: генетические модификации, искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence, AI) и "интернет тел" (IoB). Последняя технология предполагает, что "носимые устройства", имплантированные в тело человека, могут подключаться ко Всемирной сети и взаимодействовать с ней.



При этом исследователи особо отметили, что данный доклад подготовлен в основном по открытым источникам. И хотя, по их мнению, "концепция HPE может вызывать ассоциации с научной фантастикой, все три этих способа пользуются многолетним вниманием со стороны исследовательского сообщества", причем не только в США. Ведь "противники" Америки, Россия и Китай, также участвуют в этой гонке вооружений, руководствуясь "соображениями национальной безопасности и престижа". Впрочем, подлинные научные прорывы в этой сфере возможны не ранее чем через пять-десять лет, утверждают эксперты Rand Corporation.



"Повышение работоспособности человека" - это "мультимодальный процесс", иначе говоря, достичь искомого результата можно несколькими способами. Поэтому большинство исследований в области HPE ведутся не только в военных и специальных целях, но и направлены на улучшение здоровья и благополучия человека. Здесь уместно сказать о протезах, экзоскелетах, имплантах. А, к примеру, генетические мутации, связанные с определенными заболеваниями, являются потенциальной целью для генной терапии. Таким образом, вполне можно утверждать, что ученые имеют дело, как это нередко бывает, с технологиями двойного назначения.



Наиболее серьезные достижения связаны с генной инженерией, в частности, с изменениями фенотипа человека (совокупности биологических свойств и признаков организма, сложившейся в процессе его индивидуального развития). Правда, первые существенные результаты в этой области будут получены только в долгосрочной перспективе, более чем через десять лет, поскольку редактирование генома (технология CRISPR) еще не является достаточно отработанной методикой. Тогда как в ближайшие годы ученые будут исследовать связи между фенотипами и генотипами (наследственными основами организма, совокупностью всех его генов).



Вместе с тем методы генетической модификации, разумеется, могут быть использованы в военных и разведывательных целях. Многие ученые высказывали идеи, как сделать человека намного "сильнее", "умнее" и "более приспособленным к экстремальным условиям окружающей среды". И даже дать ему невероятные новые возможности, как, например, инфракрасное зрение. Согласно их предположениям, "улучшение человеческих характеристик" можно достичь путем добавления конкретному индивиду "генов рептилий что позволит ему хорошо видеть в темноте.



Искусственный интеллект также может сыграть значительную роль в "повышении работоспособности человека". Соответствующие технологии на основе кибермозга (HPE-AI), замечают эксперты Rand Corporation, "вызывают в воображении поразительные образы мысленного управления парками беспилотников и развития сверхчеловеческой силы и интеллекта". И, конечно, HPE-AI "может существенно сократить время, необходимое для обработки данных и реагирования на ситуации". Нейрокомпьютерный интерфейс или интерфейс "мозг-компьютер" (Brain-computer interface, BCI), обученный машинным разумом, позволит пользователям манипулировать нейропротезами. Однако "способы, с помощью которых ИИ может улучшить лечение человека для повышения его работоспособности, остаются умозрительными" и, кроме того, эта методика "требует внимания к человеческим факторам, настройки и обучения для получения надежного и полезного сопряжения" человека и машины, поэтому эти "функции увеличат стоимость подгонки системы под каждого пользователя и отсрочат практическое использование этих систем".



Устройства "интернета тел" будут внедряться в организм человека "в виде имплантатов, микрочипов, электронных татуировок". Они сумеют измерять температуру тела, соединяться со смартфоном по Bluetooth, а "вмонтированные в зубы датчики, смогут отслеживать потребление пищи". Уже сегодня есть люди, которые "имплантировали" маршрутизатор и жесткий диск, чтобы стать узлами беспроводной ячеистой сети. Но "самой передовой и инвазивной технологией IoB, находящейся в стадии разработки, является BCI, которая может как читать, так и записывать данные в мозг". В этой области разработки ведут Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) и компания Neuralink, основанная Элоном Маском.



Резюмируя вышесказанное, аналитики Rand Corporation полагают, что три категории технологий, - генетические модификации, искусственный интеллект, "интернет тел", - "имеют потенциал для использования в целях повышения работоспособности человека, но на разных этапах времени". Манипуляция генами "находится в самом начале своего развития" и "потребуются десятилетия исследований, прежде чем можно будет ожидать значимого применения для повышения работоспособности человека". ИИ окажет "значимое воздействие" на нейропротезы не ранее чем через пять-десять лет. IoB влияет на повседневность уже сегодня, со временем он будет становиться все более сложным и функциональным, однако станет излюбленной мишенью для кибератак.



В общем, полулюди-полурептилоиды с планеты Земля, оснащенные кибермозгом и инфракрасным зрением, смогут подключаться к интернету, чтобы то ли лечить, то ли убивать себе подобных. Пришествие такого ли Сверхчеловека ожидал Фридрих Ницше?



Роман Трунов Источник - Росбалт

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