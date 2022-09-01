К Анатолию Чубайсу подбирается следствие. Арестован бывший инвестиционный директор "Роснано"

21:23 02.09.2022

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Басманный райсуд Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса - инвестиционного директора госкорпорации Наиля Губаева. В последнее время он являлся гендиректором ООО "НеоТек" - стопроцентной "дочки" учрежденного "Роснано" АО "ЭЛВИС-НеоТек". Следствие вменяет Наилю Губаеву мошенничество в особо крупном размере.



С ходатайством об аресте задержанного накануне в Москве Наиля Губаева в Басманный райсуд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Заключить фигуранта под стражу он попросил в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Аргументы представитель СКР привел стандартные - оставаясь на свободе, Наиль Губаев может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей. Доводы защиты подозреваемого, утверждавшей, что ничего подобного их клиент делать не намерен и просившей применить к нему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, судью Евгению Николаеву не убедили - как минимум до 1 ноября фигурант проведет в СИЗО.



По некоторым данным, уголовное преследование Наиля Губаева связано с махинациями, которые он мог совершать в должности инвестиционного директора "Роснано", где курировал деятельность созданной в 2011 году "дочки" госкорпорации - АО "ЭЛВИС-НеоТек".



На сайте компании говорится, что она занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения. На эти цели из бюджета выделялись миллиарды рублей.



Между тем следствие полагает, что стоимость многих проектов сильно завышалась за счет включения в научно-исследовательские и производственные цепочки фирм-посредников, многие из которых были фиктивными и никаких работ в интересах "Роснано" не производили. Одним из выгодоприобретателей от такого посредничества, по версии следствия, оказался Наиль Губаев, бывший подчиненный экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сейчас проживающего за границей. Свою должность он покинул в июне прошлого года вслед за шефом. Однако в отличие от перебравшегося за границу господина Чубайса его бывший подчиненный остался в системе "Роснано", возглавив уже "дочку" "ЭЛВИС-НеоТек" - ООО "НеоТек".



Комментировать инкриминируемое Наилю Губаеву деяние его защита не стала. "Могу лишь сказать, что вину он не признает",- заявил один из адвокатов.



Олег Рубникович