Северный поток-1 не возобновит работу. Труба протек

22:23 02.09.2022

Северный поток-1 не возобновит работу – решение Газпрома

02.09.2022 Елена Острякова



Россия полностью остановила прокачку газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок по причине неисправности последней из оставшихся турбин.



Об этом сообщает "Газпром" в своем официальном ТГ-канале, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя", – говорится в сообщении.



"Северный поток" был остановлен 31 августа на плановый техосмотр последней турбины. Если бы она оказалась в порядке, подачу газа возобновили бы завтра. Но теперь говорить о прокачке в обозримом будущем затруднительно.



Всего на "Северном потоке" работало 5 турбин "Сименс". Для всех подошел срок планового ремонта. Весной "Сименс" вывезла первую на свой единственный завод в Канаде. Но в июле выяснилось, что канадские власти запретили возвращать оборудование "Газпрому" из-за санкций. Российский монополист был вынужден сократить прокачку по "Северному потоку" до 40% мощности трубопровода.



Острее всего нехватку газа почувствовала на себе Германия. Берлин стал умолять Оттаву отдать "Газпрому" турбину. Канада смилостивилась и отдала двигатель Германии. Зато теперь "Газпром" отказался забирать механизм, поскольку он был передан не ему и без должной документации.



Тем временем турбины продолжали последовательно выходить из строя, а прокачка по "Северному потоку" снизилась до 20%. Гарантий, что оборудование вернется с ремонта в Канаде, нет никаких, ведь санкции никто не отменил.



"Ждем заголовков в стиле "Северный протек", – пошутил в своем ТГ-канале эксперт по энергетике Александр Фролов.



Примечательно, что за несколько часов до официального объявления "Газпрома" спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предрек Европе серьезные энергетические проблемы.



"Энергетическая безопасность Европы без России невозможна. В прошлом году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% - российский трубопроводный. Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России.



Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток - 2". Второй. Оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам", – написал Володин.