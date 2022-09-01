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Группа депутатов Мажилиса Казахстана предложила вернуть столице республики прежнее название
22:27 02.09.2022

В Казахстане предложили вернуть столице республики прежнее название

2 сентября 2022, Кристина Цыцура
Группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице страны Нурсултану прежнее название Астана, следует из заявления.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]", – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Парламентарии считают, что решение учтет вклад бывшего президента в становление и развитие главного города страны и ответит на запросы граждан.

Напомним, в марте 2019 года депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Источник - vz.ru
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