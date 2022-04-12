Золотой "Кыргызалтын" возглавил Эльдияр Калдарбеков

22:38 02.09.2022

Председателем ОАО "Кыргызалтын" назначен Калдарбеков Эльдияр Султанович. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Э.Калдарбеков с 17 августа 2022 года занимал должность заместителя директора Аффинажного завода ОАО "Кыргызалтын"



Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года полномочия правления ОАО "Кыргызалтын" во главе с председателем Абдураимовым Ж. прекращены досрочно.



Резюме:



Калдарбеков Элдияр Султанович - родился 23 июня 1989 года;



Образование - 2014 год, КГТУ им. И. Раззакова Институт Горного Дела и Горных Технологий;



Специальность - инженер-геофизик.



Трудовая деятельность



06.2011г. - ОАО Международный Аэропорт "Манас", агент отдела досмотра;



02.2015 г. - полномочное представительство правительства в Чуйской области, помощник;



08.2016г. - ОАО ТНК "Дастан", филиал ПСЖ, -начальник участка;



03.2018г. - ГП "Центр развития этнокультуры племенного коневодства и конно- спортивной индустрии", замдиректора;



10.2019г. - государственный комитет промышленности энергетики и недропользования при ГП "Геофизическая экспедиция", директор;



12.04.2022г. - заместитель директора Департамента геологии и недропользования при Министерстве природных ресурсов,экологии и технического надзора Кыргызской республики;



25.05.2022г. - генеральный директор ГП "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики КР;



17.08.2022г. - заместитель директора Аффинажного завода ОАО "Кыргызалтын".