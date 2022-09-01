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"Большая семерка" намерена поддержать потолок цен на российскую нефть
00:11 03.09.2022

Financial Times
Великобритания

Введенные против России санкции пока что лишь дали ей новые доходы из-за скачка цен, сообщает FT. Лидеры G7 решили, что второй раз они не промахнутся и заставят весь мир покупать у России нефть только по сниженным ценам. К счастью, этот план невыполним. Вспомним Бонапарта, пытавшегося закрыть Англию для товаров со всего мира.

Ожидается, что о новых попытках перекрыть финансирование для Кремля будет объявлено в пятницу.

Страны "Большой семерки" готовы поддержать потолок цен на закупку российской нефти у себя и в других странах, чтобы ограничить экспортные доходы Кремля и лишить его средств для продолжения боевых действий на Украине.

Министры финансов США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии официально поддержат такой шаг на виртуальной встрече в пятницу днем, сообщили пятеро осведомленных чиновников. Конкретный уровень ценового потолка все еще обсуждается, сообщили источники.

По словам двух чиновников, механизм ограничения будет введен одновременно с эмбарго ЕС на импорт российской нефти. Мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля - для нефтепродуктов.

В основе плана лежит система стимулов, по которой не соблюдающие потолок импортеры российской нефти не смогут получить страхового покрытия и услуг по доставке от компаний "Большой семерки" и ЕС.

Хотя Европейская Комиссия уже выразила свою полную поддержку, потребуется еще одобрение всего Евросоюза, а для этого придется изменить шестой пакет санкций, принятый после напряженных переговоров.

Чиновники заметили, что наибольший эффект ограничение будет иметь в том случае, если его поддержит как можно больше крупных импортеров российской нефти из числа третьих стран - таких как Индия. Один европейский чиновник выразил надежду, что другие страны присоединятся к инициативе уже в ближайшие дни, добавив, что уровень ценового потолка будет установлен всеми государствами-участниками G7.

"Ценовой потолок - это гарантия минимальной цены для всех стран, и это выгодно всему миру", - заявил координатор Госдепартамента по санкциям Джеймс О'Брайен(James O’Brien).

Цены на энергоносители подскочили в феврале после решения России начать масштабную спецоперацию на Украине. В ответ Запад ввел против Москвы экономические санкции , а отдельные страны попытались прекратить закупки российской нефти. Однако эффекта сразу не получилось: возникший из-за санкций ценовой скачок только принес Кремлю непредвиденные дополнительные доходы от экспорта.

За последние три месяца цены на нефть снизились - отчасти из-за того, что российский экспорт продолжился, вопреки ожиданиям и действиям ЕС, а также из-за опасений, что скачок цен на природный газ может спровоцировать рецессию в Европе. Нефть марки Brent, международный эталон, упала с примерно 120 долларов за баррель в начале июня до примерно 94 долларов за баррель сейчас - а это уже близко к довоенному, дофевральскому уровню. В пятницу цены выросли примерно на 2%.

В июне "Большая семерка" договорилась изучить способы, как отнять у Москвы ее доходы без повышения мировых цен.

С тех пор американские чиновники разрабатывают контуры будущих мер и добиваются консенсуса в рамках "Большой семерки". Однако руководители нефтяной промышленности и ряд правительственных чиновников "Большой семерки" сомневаются, что будущие меры сработают и что их поддержит достаточное количество стран.

В прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц, чья страна временно председательствует в "Большой семерке", высказался о предложении так: "Оно сработает лишь в том случае, если будет организовано глобально. Этого нельзя добиться в одностороннем порядке, а лишь в тесном сотрудничестве со многими другими. Иначе ничего не выйдет".

Тем временем морские страховщики в частном порядке выразили обеспокоенность, что страхование станет частью карательного механизма, поскольку они не привыкли отслеживать торговую цену груза. Руководители и чиновники признали, что из-за боязни совершить правонарушение страховщики превратятся в перестраховщиков и снимут покрытие с широкого круга судов.

Россия в четверг пригрозила прекратить продажу нефти странам, принявшим ценовой потолок.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг "абсурдным" и предположил, что он приведет к "значительной дестабилизации нефтяных рынков".

Комментируя эту угрозу, Координатор Госдепартамента по санкциям О'Брайен сказал: "России придется поддерживать свой энергетический сектор, и ей нужны деньги. Как бы то ни было, ей решать".

Саудовская Аравия, которая возглавляет альянс нефтепроизводителей ОПЕК+, предостерегла, что группе, возможно, придется сократить добычу, если цены останутся "неустойчивыми". Страна также выразила обеспокоенность, что рынок недооценивает последствия новых западных санкций против российской нефти.

Королевство Саудовской Аравии (КСА) опасается, что компенсировать резкое падение добычи в России другим странам ОПЕК+ будет трудно, поскольку резервные мощности ограничены. ОПЕК+ встретится в понедельник, чтобы рассмотреть озабоченности КСА. ОПЕК+ также обсудит производственную политику на ближайшие месяцы, поскольку общая добыча восстановилась до допандемического уровня.

Статья написана при участии Макса Седдона (Max Seddon) и Дэвида Шеппарда (David Sheppard)

Комментарии читателей:

Zt
Все идет по плану!

Miss Marisa
Да здравствует рыночная экономика! Только где она в этих решениях?

DimWhitty
Напомнило британские опиумные войны против Китая. Все во имя "свободной торговли"!

Venreader
Запад опять выстрелит себе в ногу. Последствия будут самые серьезные, к тому же это чревато прямой войной с Россией.

ForzaNavalny
Я всей душой за Украину, но эта схема не заработает. Освободите частный сектор от бюрократии, и рыночные силы сами собьют цену на нефть. А бюрократический контроль никогда не работал - и сейчас не сработает.

Awad
Ценовой потолок исходит из того, что, кроме "Большой семерки", российскую энергию никто больше не потребляет, а это неверно. Таким образом, "Большой семерке" придется наложить санкции на всех, кто не подчинится, а это будет означать войну со всем остальным миром. Готова ли G7 к экономической войне с остальной планетой ради... Украины?

Lino
Наши дорогие вожди вообще сдавали экзамены по экономике, хоть один из них? Ограничения, потолки, нормирование спроса и предложения... Едва ли.
Ладно они. Неужели никто из их советников тоже не имеет и элементарного понятия об экономике?

A Das
Запад хочет российскую нефть на халяву - да к тому же еще и обвиняет Россию в энергетическом кризисе, который сам же и создал.
Надеюсь, Запад рано или поздно очнется и возьмется за ум.

Madrugada
Почему ведущие западные СМИ беспрекословно принимают внешнюю политику США? Америка уже выделила Украине помощи на 47 миллиардов долларов. Европа вот-вот схлопнется ради глобального господства США. Если Китай и Россия не подчинятся "нравственно превосходящим" их США и их союзникам, будет еще больше санкций, вооруженных конфликтов, переворотов и войн.

Latinaview
Я тут решил вступить в "Большую семерку". Стану номером седьмым с четвертью - мне подойдет. В будущем установлю ценовой потолок на немецкие "мерсы", французское шампанское, итальянское оливковое масло, японские чипы, канадский кленовый сироп, американские фильмы и британскую недвижимость.

Авторы: Генри Фой (Henry Foy) Элис Хэнкок (Alice Hancock) Сэм Флеминг (Sam Fleming) Ги Чазан (Guy Chazan) Джордж Паркер (George Parker)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662153060


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